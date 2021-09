Over pesten strafbaar maken: ‘Dan ontstaat er alleen maar meer grimmigheid’

‘Richt je niet op de pesters, maar op de weerbaarheid van kinderen’, en ‘Baudet, wat een waanzin help je de wereld in’: dit zijn enkele van de onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden. Hieronder staan alle brieven die in de krant van zaterdag 25 september verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Pesters weten niet wat ze aanrichten

‘Pestgedrag komt vaak neer op discriminatie’, (AD 24-9). Pesten, ja daar weet ik alles van. Op de lagere school ben ik ontzettend gepest. Wat ik nu, terwijl ik nu 83 ben, zo vreemd vind is dat ik het niet tegen mijn ouders zei. De meid die de pesters aanvoerde liet me meedoen met bokkiespringen. Ze had tegen de rest gezegd: als zij wil springen, loop je weg. Daardoor viel ik op m’n kin, die helemaal kapotging. Toen pas kwamen m’n ouders erachter, want ik moest gehecht worden. Een paar jaar geleden zocht ik op google naar haar adres. Helaas was ze overleden. Ik wil hiermee zeggen, dat het mijn leven erg beïnvloed heeft, in negatieve zin. De pesters begrijpen niet wat ze aanrichten.



Cock Duym, Schiedam

Rotkind verandert niet, gepest kind kan wel weerbaar worden

Nee, ombudsvrouw Margrite Kalverboer. Pesters maken geen onderscheid tussen jeugdpuistjes, beugelbekjes, jampotbodems, vetzucht, (gebrek aan) lengte of kleur van huid of haren. Zij maken slechts gebruik van de emotie die dit bij andere kinderen oproept, zowel de lachers als de huilers. Dat u bij kinderen volwassen verdorvenheid zoekt ligt niet aan hen, maar aan u. Door pesten strafbaar te willen stellen creëert u wat ieder weldenkend mens niet zou moeten willen: nog meer verdeeldheid in een maatschappij waar sommige politici reeds stinkend hun best doen om dat met nog meer grimmigheid gepaard te laten gaan. Op kinderdagverblijven en BSO’s begrijpen ze het wél, daar krijgen kinderen die zich de woorden van andere kinderen te veel aantrekken weerbaarheidstraining. Je kan kinderen namelijk wel leren dat ze rotjochies en trutten niet moeten belonen, maar dat rotkind zelf zal nooit veranderen.



G. Bos, Delft



Wat een waanzin help je de wereld in, Thierry Baudet

Thierry Baudet, ik zal eerlijk bekennen dat ik ooit op je heb gestemd. Dat was in de tijd dat je nog een veelbelovende jonge politicus was. Die personen als Rutte en Kaag het politieke leven moeilijk ging maken. En zowaar, je werd een factor van betekenis. Maar heb jij er weleens over nagedacht hoeveel mensen jij gedesillusioneerd hebt achtergelaten toen je begon met je wappiegedrag? Weet je hoeveel pijn het de gemiddelde Nederlander doet om uit jouw mond te horen dat de holocaust niet belangrijker gemaakt moet worden dan die is? Doe je dat om je rechtse vrienden binnen jouw partij te vriend te houden?

Waar je Kaag inhoudelijk had kunnen aanvallen op haar pro-Palestina-standpunt ontken jij de donkerste pagina uit de recente geschiedenis. Ik zag je bij de Algemene Beschouwingen en ik schaamde me. Ik zag een van het pad geraakte man die de blik op de samenleving is kwijtgeraakt. Gelukkig zijn er mensen die zich van je afgekeerd hebben. Mensen als Joost Eerdmans en Annabel Nanninga die nu met de juiste politieke argumenten moeten oproeien tegen de waanzin die jij in het leven hebt geroepen. Beste Thierry, wat jij moet doen is nog een keer als man van het volk een Minerva-speech afsteken. Nog een keer naakt op de piano gaan liggen, nog een keer ontkennen dat wij als Nederlanders vriend zijn van de Joodse staat.



Ed Kruijt, Rotterdam

Rokers lachen wel, maar niet als laatste

‘Rokers hebben het gezelliger onder elkaar’, (AD 24-9). Volgens John Mesker lachen rokers meer dan niet-rokers. Ik rook niet. En wie het laatst lacht, lacht het best.



Sandra Leeuwis-Jonkman, longverpleegkundige Rotterdam.

Logge EU vergadert tien jaar over één kabeltje

‘Brussel eist toch nog universele oplader’, (AD 24-9). Ik lees dat het tien jaar heeft geduurd om een universele oplader door de EU te krijgen en er nóg drie jaar nodig is om besluitvorming, een wetsvoorstel en productieprocessen in de 27 lidstaten rond te krijgen. Dilan Yeşilgöz-Zegerius durfde deze week bij Jinek met droge ogen te beweren dat we in 2030 (over acht jaar) allemaal elektrisch kunnen rijden en we in 2050 klimaatneutraal moeten zijn. Ik snap wel dat er sceptici zijn.



Heleen Bervoets, Ridderkerk.

Geef extraatjes via bedragen, niet via een percentage

In de systematiek van de afgelopen decennia volgt salarisverhoging altijd met een bepaald percentage. Stop daar eens mee, in de loop der jaren is hierdoor het verschil tussen lage en hoge salarissen groter geworden. Want 2 procent van het minimumloon is altijd minder dan een salaris dat er ver boven ligt. Geef iedereen er netto 150 euro bij. Dat is voor een minimuminkomen een vermogen en voor een hoger inkomen voelt dat als veel minder, maar dan krijgt iedereen tenminste hetzelfde.



Elly van der Neut, Montfoort.

Boa’s maken verkeerde afwegingen

‘Boa’s: Extra personeel voor controle’, (AD 23-9). Wat een onzin dat BOA ACP-voorzitter Richard Gerritsen meer personeel wil om de horeca te controleren. Ze kunnen beter de jeugd aanpakken en preventief fouilleren, met al die mesincidenten de laatste maanden, dan mensen pesten die wat willen eten en drinken in de horeca. Ik heb zelf meegemaakt dat een boa iemand bekeurde omdat die bij een voetbalclub parkeerde terwijl dat daar niet mocht. Maar er werd al maanden niet gevoetbald. Krijgen boa’s geen lessen in empathie op de cursus?



Tony Teuben, Rozenburg.

Geweldige striptekenaars

Ik wil Hanco Kolk en Peter de Wit complimenteren met de geweldige strip S1ngle, met Floor en ‘Gijsbrecht’ van Swieten. Ik heb deze zomer ontzettend genoten van de avonturen van deze twee (op papier) natuurlijke tegenpolen. Vooral het moment dat Floor stiekem naar de jazzclub gaat op donderdag om te kijken wat Van Swieten uitspookt. Het was hartveroverend en beide stripfiguren waren uitermate innemend. Het is jammer dat het over is nu. Of?



Hans Eichhorn, Poortugaal.

Goed idee om te moeten reizen met een kapotte knie?

‘Kunnen ziekenhuizen zich niet beter specialiseren?’, (AD 22-9). Briefschrijver Zweerink uit Soesterberg, stelt u zich eens voor dat u vreselijke pijn in knie en heup heeft. Er is een ziekenhuis in Middelburg dat zich heeft gespecialiseerd in orthopedie van knie en heup. Nou wat wilt u nog meer. Ga snel. U heeft geen auto, dus dan maar met het openbaar vervoer heen en terug. Het lijkt mij een geweldig idee en eenvoudig uit te voeren met uw knie en heup. Beter dan naar een ziekenhuis in Utrecht te gaan toch? Ik wens u sterkte.



Tilly van de Putte, Den Haag.

