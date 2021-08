Over punten die Verstappen zondag kreeg: ‘Zijn achtervolgers zagen geen klap’

‘Blijft onze vrijheid overeind?’, en ‘vroeger pisten betogers in hun broek als de politie kwam, nu pissen ze tegen andermans broek’: dit zijn de onderwerpen die lezers bezighouden naar aanleiding van het nieuws. Hieronder alle brieven die in de krant van dinsdag 31 augustus verschenen. Je kunt een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Ga direct met de taliban in gesprek, dat maakt indruk

‘Offensief om evacuatie uit Afghanistan te forceren’ (AD, 30-8). Stoere oorlogstaal voor binnenlands gebruik. Maar het lijkt op de grap van de man die in het donker geld heeft verloren en onder een lantaarnpaal zoekt omdat het daar verlicht is. Diplomatie is ook vuile handen maken. Dus, mevrouw Kaag, doe een sluier om en ga in Doha met de taliban praten. Dat is pas stoer.



Willy Diddens, Gouda.

Ik ervaar soms zelf hoe Islam onze vrijheid onder druk zet

De opvang van mensen uit islamitische landen zorgt in mijn ogen voor minder vrije geesten in ons land. Ze komen uit landen waarbij ze heel anders denken over vrouwen, homo’s of de opvoeding van kinderen, enzovoort. Verrijking van de verschillende culturen in dit land is iets heel moois en moet je omarmen. Maar ik vrees dat door de opvang van deze mensen juist onze vrijheid steeds meer onder druk komt. Laat duidelijk zijn: ik vind dat iedereen die vlucht opgevangen moet worden. Ik heb zelf zes jaar een relatie met een gevluchte islamitische man die al meer dan achttien jaar in Europa is. Hoe lief ik hem ook vind, hij probeert bepaalde dingen voor mij te bepalen en mijn vrijheden te beperken. Ik ervaar van dichtbij dat wat ik heel normaal vind, bij hem vanuit zijn geloof niet als normaal wordt beschouwd, en andersom. Het zorgt bij ons zo nu en dan voor spanning. Binnen de grenzen van onze rechtsstaat mag je in dit land jezelf zijn. Maar of mijn kleindochter van twee maanden straks ook zo mag leven? Ik vrees door deze islamitische invloeden dat dit steeds beperkter zal worden.



N. Kuipers.

Deze manier van punten geven bij Formule 1 is zeer onsportief

‘Er zijn geen winnaars in de zeikregen’ (AD, 30-8). Als dit zo is, waarom worden er dan wel punten uitgedeeld? Logisch dat Max Verstappen vooraan reed, zijn startplaats was vooraan en door de enorme regen kon iedereen achter hem niets meer zien. Bij zulke weersomstandigheden zou de wedstrijd op een later tijdstip opnieuw gereden moeten worden. Deze manier van punten uitdelen vind ik bijzonder onsportief. De achtervolgers hadden vanaf het begin geen schijn van kans.



Nanny Barthen, Den Haag.

Hoe schreeuwers zich in politiek Den Haag gedragen, slaat over op bevolking

‘Hoe blijven die agenten zo kalm?’ (AD, 28-8). Het is er allemaal geleidelijk in geslopen. Mijn vader, oud-politieman, zei decennia geleden al: ‘vroeger pisten ze in de broek als we kwamen, nu pissen ze tegen onze broek’. Kijk maar naar de opkomst van schreeuwers in de politiek. Wat daar getolereerd wordt onder het mom van vrije meningsuiting, slaat over naar de bevolking. Eerbied en respect vervagen. Standpunten worden extremer en polariseren. Geholpen door fake news wordt er vergiftigd en daar zijn altijd meelopers voor te vinden.



Erik Gemser.

MeToo waait niet over

‘MeToo waait wel weer over’ (Mezza, 28-8). Niet zolang vrouwen onderdrukt en misbruikt worden. Ooit, wanneer ze gelijkwaardig behandeld worden, zal het verleden tijd zijn. Maar kijk naar Afghanistan.



Natalie Noomen, Wormer.

Feyenoord met 22 benen op de grond

‘Feyenoord heeft geen gereedschapskist’ (Sportwereld, 30-8). Feyenoord staat weer met 22 benen op de grond. De technische staf weet ook waar hij aan toe is. Niks lek boven. De voetbalkenners in de voetbalpraatprogramma’s keren ook terug op aarde.



Wim Koelewijn, Rotterdam.

Geweldige prestaties op Paralympische Spelen

Na het medaillerecord doet Nederland het ook uitstekend op de Paralympische Spelen. De prestaties van onze landgenoten in Tokio zijn echt om door vijf ringetjes te halen!



Sipco Hellinga, Arnhem.

