Over stakende verpleegkundigen: ‘We wachten al 50 jaar op beter loon’

Ook last van plaatsvervangende schaamte bij de kabinetsformatie? En de vraag of alle 26.000 leden van Coöperatie Laatste Wil nu als criminelen worden gezien: dit zijn enkele van de onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden.

Werkvloer in de zorg wacht al 50 jaar op beter salaris

Na de 24-uursstaking van de academische ziekenhuizen staat de tweede staking alweer gepland voor volgende maand. De werkdruk is veel te hoog en dat is al decennia gaande. Kreten zoals ‘Florence Nightingale’ en ‘roeping’ zijn mooi, maar een behoorlijke belegde boterham kun je er niet van eten. ‘Loon naar werken willen we ook graag merken’, riepen de verpleegkundigen al in de jaren 80 op het Malieveld bij demonstraties tegen de enorme werkdruk en lage salarissen. Dit moest beter want anders kreeg je niemand zo gek meer om voor dit vak te kiezen. Hoe mooi dat ook is. Nu, bijna een halve eeuw verder, lopen we nog altijd tegen dezelfde ellende aan. Als men toen iets had ondernomen, waren er nu waarschijnlijk niet zoveel problemen geweest. Hopelijk wordt er eindelijk wat aan gedaan, vooral om het mooie vak van verpleegkundigen wat aantrekkelijker te maken zodat we in de toekomst jongeren ervoor blijven interesseren. Want zo gaat het al veel te lang de verkeerde kant op. Een applaus voor zorgpersoneel zet geen zoden aan de dijk. Hopelijk dringt het nu eindelijk tot de regering door dat deze mensen ook een goed belegde boterham willen. Het zal tijd worden na een halve eeuw.



Nanny Barthen, Den Haag.

Verder met de huidige club? Dan liever stemmen

‘Remkes zet in op doorstart Rutte III’ (AD 30-9). Schaamte, dat voel ik over dit demissionaire gehakketak. Hoe kan Johan Remkes nou voorstellen om met dezelfde demissionaire ploeg een nieuw kabinet te vormen? Er moest een nieuwe bestuurscultuur komen. Na het debacle met de toeslagen, Omtzigt, en vele andere tekortkomingen heeft dit land behoefte aan nieuwe verkiezingen. Maar dezelfde partijen die de afgelopen jaren alle ellende hebben veroorzaakt blijven doodleuk zitten, schandalig. En komt er dadelijk een nieuw kabinet. Grote kans dat dit niet lang meegaat door de schade die deze plucheklevers hebben aangericht. Tel uit je winst. Dan maar liever gelijk nieuwe verkiezingen. Dat is wel zo eerlijk, ook voor vertrouwen van de kiezer in de politiek.



Rob Zwart, Dronten.

Bij nieuwe verkiezingen wordt polarisatie groter

Schandalig vind ik de houding van politiek Den Haag in zijn algemeenheid. Men gaat uit van de verschillen en heeft de mond vol over de ‘grote problemen’ die aangepakt moeten worden. Politiek eigenbelang of van de partij staan voorop. Lang leve de polarisatie. Houd hier toch mee op. Kijk naar de overeenkomsten, niet naar de verschillen. Een daarvan is de wil van elke partij om aan die grote problemen te werken. Binnen elke intermenselijke relatie luisteren mensen naar elkaar en gaan daarna samen verder. Het leven is constant aanpassen aan veranderende omstandigheden. En dames en heren politici, bedenk: ‘mijn recht is de plicht van een ander en omgekeerd’. Nieuwe verkiezingen lossen niets op, de polarisatie wordt alleen maar groter. Wie wil nog gaan stemmen?



Th. H. Meulders, Nieuw-Vennep.



Ik zou zeggen: Politici, op 1 november nieuw kabinet

De formatie laat al zes maanden op zich wachten. Een meerderheidskabinet van vier partijen lukt niet.Ook een minderheidskabinet en een zakenkabinet sneuvelen. Dan maar een extraparlementair kabinet, als het lukt. En anders nieuwe verkiezingen. Alsof dat de uitkomst zal bieden. Wat is er met ons nog steeds mooie Nederland aan de hand? Weer een nieuwe partij oprichten? Niet stemmen? In ieder geval is dan een meerderheid gegarandeerd. Politici, gebruik uw gezonde verstand en zorg ervoor dat er een nieuw kabinet komt. Ik gun u een maand: 1 november 2021.



Floor Baas, Vleuten.

Overheid moet ons juist tegen online gokken beschermen

‘Vrees voor nieuwe generatie gokverslaafden’ (AD 30-9). Online gokken wordt legaal in Nederland. Ongeveer 7 procent van de bevolking is verslavingsgevoelig. Alcohol, drugs maar ook gokken. Onze overheid zou vooral die groep moeten beschermen in plaats van hen de mogelijkheid geven van achter hun computer veel geld te vergokken. Ik denk dat dit een heel slechte beslissing is. De staat zou ons moeten beschermen en niet alleen als melkkoe moeten zien.



Fred van den Bergh, Den Haag.



Zijn alle 26.000 leden van Coöperatie Laatste Wil criminelen?

‘Verdacht van hulp bij zelfdoding’ (AD 30-9). De overheid heeft gesteld dat de Coöperatie Laatste Wil een criminele organisatie is wegens hulp bij zelfdoding. Ruim 26.000 leden zijn dus criminelen? Welke mensen willen bewust dood? Mensen van wie familie en vrienden overleden zijn en die zich alleen voelen? Mensen die pijn lijden maar van wie de artsen vinden dat het niet ondragelijk is? Mensen die de trap niet meer af kunnen en dus opgesloten zijn? Mensen die niet langer in hun vuile luier willen wachten tot er hulp komt? En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik ben zo blij met de Coöperatie Laatste Wil, die mensen in staat stelt waardig en in bijzijn van familie te sterven. Het alternatief is een hoge flat, een snelle trein of een stuk touw. Of wachten op een overheid die geen beslissing neemt.



M.Poels, Den Haag.



Weer vier jaar geen zicht op een wet voltooid leven

Je zal maar op Sigrid Kaag gestemd hebben. Wat een verloren stem, als D66 weer vier jaar met de CU verdergaat. Je weer laten vastzetten in belangrijke zaken zoals voltooid leven, door een kleine groep. Alleen maar om zelf in de regering te komen. Het zal toch? Is dit het nieuwe leiderschap? Wat een armoede.



Martin Roozeboom , Vlaardingen.

