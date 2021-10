Over Sven Kockelman naar Op1: ‘Duo-presentatie is failliet format, laat hem solo gaan’

‘Als de aarde opwarmt, waarom dan investeren in isolatie van je huis?’, en ‘Laat een van de beste vragenstellers die we hebben, in zijn eentje interviewen’: dit zijn enkele van de onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden. Hieronder staan alle brieven die in de krant van vrijdag 8 oktober verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Geldmaat in gebreke: ondernemers moeten toch ergens geld kunnen storten

‘Ondernemer moet rekeningen betalen, maar kan nergens haar geld storten’ (AD.nl 6-10). Sinds 1 oktober is het bedrijf Geldmaat verantwoordelijk voor de geldautomaten in Nederland. Maar dit gaat niet vlekkeloos, veel automaten zijn nu buiten gebruik. Probleem is dat sinds banken geen stortingen meer aannemen en Geldmaat dit voor hen verzorgt, de geldautomaten vaak vol zijn. Ondernemers moeten dan op zoek naar een Geldmaat die nog wel capaciteit heeft. Soms blijkt dit nergens mogelijk. Het lijkt wel of ondernemers gedwongen worden hun transacties via de pin te laten verlopen. Contant geld lijkt vies geworden. Er moet worden gezorgd dat Geldmaat voldoende innamemogelijkheden heeft. En dat de automaten veilig in gebruik zijn. Want boeven kunnen eenvoudig over de schouders van de geldstorters meekijken. Of erger.



Egbert Egberts, Gorinchem.



Jammer dat interviewprogramma 1 op 1 verdwijnt

‘Journalistieke scherpslijper Kockelmann naar WNL’ (AD 7-10). Ik hoopte al veel langer dat Sven Kockelmann een vaste plek zou krijgen bij Op1. Alleen wel als solo-interviewer en niet als duo-presentator. Stap eens af van dit failliete format. Menigeen beschouwt hem als de beste interviewer, naast Eva Jinek en Jeroen Pauw. Dat na zijn mooie overstap naar WNL het uitstekende interviewprogramma 1 op 1 verdwijnt vind ik voor Radio 1 een flinke aderlating. Tip: integreer het in afgeslankte vorm in Op1.



Juan Wiersma

Ik verwacht weinig voor de zorg, maar stiekem hoop ik

Nu corona haar tol eist bij artsen en verpleegkundigen pleit de beroepsvereniging voor een herstelplan. Dit om de enorme inhaalzorg na de pandemie te kunnen beteugelen en zo verdere verschraling van de zorg tegen te gaan. Dit plan is terecht maar was al jaren nodig. Voorgaande kabinetten hebben herstel van de zorg altijd voor zich uit geschoven. Mijn verwachting van een kabinet zonder de SP, met hart voor de zorg, is dat het weinig goeds brengt. Vertrouwen in de VVD heb ik niet. Rijken worden rijker en commercieel belang staat altijd voorop. Sinds de eeuwwisseling is de zorg er niet beter op geworden. Er is alleen maar op bezuinigd, met alle gevolgen van dien. Als je als verpleegkundige of verzorgende continu op je tandvlees loopt en overbelast wordt, krijg je uitval van personeel en blijf je in een cirkeltje ronddraaien waar je nooit meer uitkomt. En dat in een westers land als het onze. De zorgsector is altijd roepende in de woestijn en ik vrees, zonder te pessimistisch te willen zijn, dat dit wel zo zal blijven.

Als gepensioneerd verpleegkundige met meer dan vijftig jaar ervaring werk ik nog als invalkracht en blijf ik stiekem hopen op een betere toekomst voor de nieuwe lichtingen zorgmedewerkers, als die al te vinden zijn, met verbetering van arbeidsomstandigheden en waardering voor het beroep. Met een applausje, hoe goed ook bedoeld, komen ze echt niet verder en wordt de zorg echt niet beter.



A. Kool, Waalwijk.

Wie gas niet kan betalen, kan isolatie ook wel vergeten

‘Je woning duurzaam maken? Da’s maar gedoe’ (AD 6-10). Isolatie aanschaffen is ondanks de subsidieregeling voor velen nog te duur! Als je een energierekening van een paar tientjes per maand al niet kunt betalen, heb je ook geen 800 of 900 euro over. Bovendien zijn huurders afhankelijk van de verhuurder. En als die de woning isoleert dan is de kans groot dat er een huurverhoging volgt. En dat alles om minder gas en elektra te gebruiken. Waarom eigenlijk? Volgens de berichten van de laatste jaren krijgen we te maken met opwarming van de aarde, en zullen we minder hoeven stoken.



Nanny Barthen, Den Haag.

Duidelijk geval van ‘Barbertje moet hangen’

‘Hoekstra ongeloofwaardig’ (AD 6-10). De lezersbrief van R. van Dijk uit Veenendaal kan ik onderschrijven. Mij bekruipt toch wel erg het gevoel dat mensen bezig zijn met een actie ‘Barbertje moet hangen’. In genoemd artikel komt een zogenaamde CDA-prominent aan het woord, Herman Wijffels. Kan ik hem wel als prominent zien? Voor de laatste Tweede Kamerverkiezingen zei hij op Radio 1 niet op het CDA te stemmen, maar hoogstwaarschijnlijk op GroenLinks. Over messen in de rug gesproken.



J. Borsboom, Vlijmen.

Jobs zou zich schamen over zijn geesteskind

Interessant artikel in het AD van 5 oktober over de maandwinst van Apple van bijna één miljard. En ik zit ondertussen opgescheept met een kapotte, duur betaalde MacBook Pro van net tweeëneenhalf jaar oud waarvan ik weet dat dit niet het enige exemplaar is dat na ruim twee jaar de geest geeft. De megawinst van Apple is verklaarbaar: klanten betalen de hoofdprijs voor leuk uitziende, maar goedkope rommel. Steve Jobs zou zich kapot hebben geschaamd.



Hans van der Meer, Nieuwerkerk aan den IJssel.

