Over tweederangspatiënten: ‘Die bestaan in de zorg niet’

Marengo-proces kost ons handenvol geld

‘Taghi’s advocaat Inez Weski vraagt om andere rechters’, (AD 15-9). Het is verbijsterend als je de onderlinge ruzies van dure advocaten, OM en rechtbank in het Marengo-proces leest. Als leek begrijp ik er niets van maar één ding is duidelijk: het hele theater kost handenvol geld. Ik verwacht namelijk niet dat al die zogenaamde medewerkers zich zo zouden inspannen voor (pak ‘m beet) 10 euro per uur. Veel vragen over deze soap. Wie gaat de rekening betalen? Hoelang blijft dat ‘schaken’ met z’n allen doorgaan? Hoelang krijgen zulke mensen vanuit de gevangenis een podium? Gaat het nog wel over de strafmaat? Of puur en alleen om eigen roem?



Truus Groothuis, Culemborg

Voor huisarts blijft je vaccinatiestatus bijzaak

De laatste tijd is er veel te doen over wel of geen directe of indirecte vaccinatieplicht. Een term als tweederangsburgers en bij sommigen angst om niet geholpen te worden bij ziekte liggen op de loer. Voor artsen bestaan er geen tweederangspatiënten, enkel patiënten. Voor ons als arts zit iedere patiënt altijd op de eerste rang. Wat wij zien is een patiënt die hulp van een dokter nodig heeft, ongeacht de vaccinatiestatus. Er is altijd een luisterend oor, zonder oordeel, zonder verwijt. Ook al is er veel druk op de zorg, ook al zijn er nog veel mensen die vanuit hun perspectief twijfelen over vaccinatie. Bij behandeling door de dokter blijft de vaccinatiestatus een bijzaak. Hoofdzaak is altijd de patiënt met die klacht.

Wel zien we veel ongevaccineerde patiënten met een ernstig verlopen Covid-infectie. Soms wel drie tegelijk uit een familie, ernstig ziek. Dat raakt ons, omdat we weten dat vaccinatie het overgrote deel van de ziekenhuisopnames had voorkomen. Dat motiveert ons om het gesprek aan te gaan. We willen graag ernstige ziekte voorkomen. Daarom adviseren we patiënten te stoppen met roken, af te vallen en gezonder te gaan leven, en ook om zich te laten vaccineren. Maar dat staat los van de behandeling. Of u nu overgewicht heeft, gevaarlijke sporten doet, al veertig jaar rookt, of niet gevaccineerd bent, geen angst voor behandeling als tweederangspatiënt!



Robin Peeters, hoofd inwendige geneeskunde Erasmus MC en Shakib Sana, huisarts

Wat als je geen mobiel hebt om de QR-code te tonen?

Veel tumult omtrent het coronapaspoort, wat kennelijk vertaald wordt in een QR-code. Ik heb corona gehad en ben twee keer geprikt, waar ik een schriftelijk bewijs van heb en een geel boekje. De tegenstrijdigheid zit hem in het feit dat de QR-code alleen verwijst naar die stukken. Kun je geen QR-code laten zien, dan kan je de toegang geweigerd worden. Dat kan alleen maar als je een mobiele telefoon hebt die geschikt is voor de app en daarnaast een Digid. Allebei niet verplicht in Nederland. Rara hoe lossen we dit op? Met name de groep 60+, waar de vaccinatiegraad hoog is, heeft niet altijd een moderne telefoon of Digid.



H. de Jong, Papendrecht

We zijn egoïstisch zeurvolk geworden

Wat is er gebeurd met mijn mooie burenlievende Holland, waar geklapt werd voor de zorg, waar je aanbelde bij de hulpbehoevende buurvrouw, waar we zorgdroegen voor onze medemens? We zijn vervallen tot een egoïstisch zeurvolk dat overal over valt en overal tegen protesteert. Is het bij iemand opgekomen dat we de QR-code niet voor onszelf showen maar voor onze kwetsbare medemens zodat ook zij met een gerust hart, na 18 maanden, weer eens de deur uit durven?



Jane Ester, Veenendaal

Geen suikertaks, maak gezonde producten liever goedkoper

‘Adviesraad: Maak suiker en alcohol duurder’, (AD 15-9). De reactie op de vrees dat de zorg vast gaat lopen is alleszins voorspelbaar: maak suikerhoudende producten en alcohol duurder. Ik vraag me af of dat het beoogde effect gaat hebben. Je kunt gewenst (eet)gedrag beter bevorderen door gezonde producten goedkoper te maken. Bijvoorbeeld door geen btw te heffen op groente en fruit, al moet je dan wel borgen dat de prijsdaling ook inderdaad bij de consument terechtkomt.



J. Zijdenbos, Rotterdam

Suikertaks is betuttelend voor groep zonder overgewicht

Ik ben tegen het toepassen van een suikertaks of een maximale hoeveelheid suiker. Dit werkt mogelijk tegen overgewicht, maar is betuttelend en nadelig voor de grote groep die niet te kampen heeft met overgewicht en/of de producten met mate gebruikt. Andere dingen zijn mogelijk: nul btw op groenten en onverwerkt fruit of producten een minder zoete smaak geven.



Luc Derckx

De verbastering waar ik me aan stoor: VVV Venlo

‘Voetbaltaalnazi moet streng zijn’, (AD 15-9). Sjoerd Mossou schrijft in zijn column over de verbastering van bepaalde namen van voetbalclubs. Ik denk zelf dat VVV Venlo hier ook toe behoort, de enige verbastering waar ik me in ieder geval vreselijk aan stoor: Venlose Voetbal Vereniging Venlo.



Knut Johannesen, Rotterdam

In Berlijn heeft men weinig kijk op de rest van het land

‘Welkom in ‘digitaal’ Duitsland’, (AD 14-9). Het lijkt alsof uw correspondent in Berlijn is, een eiland op zich waar men weinig kijk heeft op het rest van het land. Over de pinpas: wat een onzin. Ik woon en werk sinds 20 jaar afwisselend in Nederland en Duitsland. Beide pinpassen werken in beide landen. Zelf getest. Over het mobiele netwerk: ja, het is ontzettend lastig, als men in een gat terechtkomt. Tussen dichte bebouwing met hoge huizen (bijvoorbeeld centrum Berlijn) en in diepe dalen (Eifel, Harz) heeft men met schaduwwerking te maken. De keuze om de 50 meter zo’n mast neer te zetten en aan te sluiten, is onwijs kostbaar. En op het platteland, waar mijlenver nauwelijks iemand woont, een net zonder gaten neer te zetten idem dito. Wie moet dat betalen? Als de heer Naber een paar miljard over heeft mag hij die graag overmaken. Beetje Duitsland-bashing = lekker vlot de krant vullen.



Verena Blessing, Groede

Niet bouwen, maar ander beleid is nodig in wooncrisis

Al tientallen jaren wordt ons zand (en beton) in de ogen gestrooid bij de zogenaamde woningschaarste. Terwijl nog meer bouwen geen oplossing is, want feitelijk zou er geen probleem hoeven zijn: zowel het CBS als De Nederlandsche Bank concluderen dat er nog nooit zo veel woonruimte per woningzoekende was als nu. Maar door het veel te veel ‘liberaliseren’ van onze woonmarkt, is woonruimte een beleggingsobject geworden en dat zorgt voor veel te hoge prijzen. Dat beleggen moet dus stoppen. Woonruimte hoort geen speculatieobject te zijn. Het politiek gedogen en faciliteren van woonmarktbeleggers betekent veel onnodige leegstand en veel te hoge prijzen.



F.M. Boon, Delft

