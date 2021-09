Over Urker jongeren in nazi-kleding: ‘Ook niet-gelovigen zijn respectvol, burgemeester’

Ook niet-gelovigen zijn respectvol, burgemeester

‘Verkleedpartij schokt heel Urk, burgemeester is woedend’, (AD 14-9). Als een van de oorzaken wordt genoemd: ‘Dit is een uitwas van het minder gelovig worden van het dorp.’ Hoe moet ik dit interpreteren? Ik zelf ben van huis uit katholiek opgevoed. Al vroeg heb ik kritisch naar het geloof gekeken en heb toen weloverwogen en met respect besloten het geloof te laten voor wat het is. Maar nooit zal ik het in mijn hoofd halen om zo respectloos met mijn medemensen om te gaan. Dat hoeft een pastoor of dominee niet uit te leggen. Er zijn ouders, grootouders, dorpsgenoten, leraren, boeken, kranten, Dodenherdenkingen en documentaires genoeg om te weten wat de Tweede Wereldoorlog heeft veroorzaakt, ook als je nog jong bent. Medemenselijkheid, respect en kennis is niet alleen weggelegd voor gelovigen.



Anita Walch

Is de natuur belangrijker dan de levens van boeren?

‘Landsadvocaat: Pak boer vergunning af’, (AD 14-9). De natuur is belangrijker dan mensenlevens? Van bedrijven die te veel stikstof uitstoten wordt de vergunning niet afgepakt. Wat is daar aan de hand? Hebben bedrijven met hun dure advocaten de overheid in de tang? Feit is dat boeren er alleen voor staan.



Lena Riksen, Amersfoort

Maak entertainmentshows niet te duur zodat ze winstgevend kunnen zijn

Als grote artiesten zo graag willen spelen en de fans ze zo graag willen horen, is er best een oplossing te vinden. Mojo-directeur Ruben Brouwers vertelde deze week met droge ogen dat Mojo geen concerten kan organiseren op basis van 75 procent. De laatste 10 procent bepaalt of een concert winst- of verliesgevend is. Nu wil het geval dat ik een fervent concert- en festivalganger ben en dat ik nog voor zeker veertig concerten kaarten heb liggen. Terugkomend op het betoog van Brouwers blijkt dus dat de opbrengsten lager zijn dan de inkomsten als die 75 procent wordt aangehouden. Dan is het voor een bedrijf of bedrijfstak simpel: de verkoopprijzen moeten omhoog of de kosten moeten omlaag.

Alle grote artiesten roepen al anderhalf jaar dat ze de fans missen en dat ze zo graag voor publiek live willen spelen. Als ze dat dan zo graag willen dan kan het ook: gewoon minder geld voor je optreden vragen. Dat scheelt de evenementenbranche in onkosten. De grote artiesten kunnen best wel met wat minder inkomsten toe. Alle fans roepen al die tijd jaar dat ze de grote artiesten zo missen. Dat kan ook winstgevend: gewoon geen dure shows meer, geen visuele spektakels zolang die beperkingen er zijn. Speakers op het podium, schijnwerpers op de artiesten en spelen maar. Zo is een optreden veel goedkoper. De grondleggers van de hedendaagse muziek, of het nu The Beatles, Rolling Stones, Chuck Berry, Buddy Holly of Otis Redding waren, zijn succesvol geworden zonder groot aangeklede shows. Boxen op het podium, inpluggen en spelen maar. Dus als de artiesten graag willen spelen kan dat, als de fans ze willen horen kan dat ook.



Theo Cummins, Rotterdam

Premier Mark Rutte kleedt zich voor het Catshuisberaad meestal casual. Moet dat, vraagt een lezer zich af.

Spijkerbroek van premier Rutte lijkt tot op de draad versleten

Zou onze premier nou maar echt één spijkerbroek hebben, als casual kledingstuk? De hele coronaperiode heeft hij die broek in het Catshuisberaad aan, tot op de draad versleten. Casual oké, graag zelfs, maar wat netter moet kunnen.



Annemarie Scharleman, Barendrecht

Oplossing voor huur of hypotheek is al jaren bekend: bouwen

In de brief van de dag (AD 14-9) rekent Fons de Bilde netjes voor dat mensen die 1350 euro huur kunnen betalen ook een vergelijkbaar bedrag aan hypotheeklasten zouden kunnen dragen. Ik ben het grotendeels met Fons eens, al vergeet hij dat een koper zijn buitenschilderwerk, nieuwe cv-ketel en keuken in tegenstelling tot een huurder zelf zal moeten betalen. In een ouder huis moet je al snel enkele honderden euro’s per maand opzij leggen. Het grootste probleem is dat er een duidelijk verband is tussen huizenprijzen en hypotheeklasten. Als (jonge) mensen zich een hogere maandlast zullen kunnen veroorloven zullen de huizenprijzen per direct nog sneller gaan stijgen! De maatregel zal daarom averechts werken. De oplossing is al jaren bekend: bouwen, bouwen, bouwen, maar met een (demissionaire) regering voor wie de boekhouding veel belangrijker is dan de mensen die ze regeren blijven dat nog vele jaren holle frasen.



Adrie Kooijman, Nieuw Beijerland

Borstbesparing, dat woord hoop ik niet meer tegen te komen

In het artikel over het nieuwe oncologisch centrum in het MMC lees ik weer over borstbesparende operaties. Besparen doe je op je kosten. De borst wordt sparend geopereerd, een deel van de borst wordt gespaard, in tegenstelling tot bij een borstamputatie waarbij de hele borst verwijderd wordt. Ik hoop het woord borstbesparend vanaf nu nooit meer in het AD tegen te komen!



Elly van den Brink, oncologieverpleegkundige MMC

Waarom controleert de horeca niet via QR-code aan de deur?

‘Kroegbazen klagen heel hard, maar helpt het ook?’, (AD 14-9). Weer zie ik met groeiende verwondering de horecabazen in het nieuws verkondigen dat zij de klanten bij de ingang niet gaan controleren via de QR-code. Waarom niet? Omdat ze klanten die niet gevaccineerd of getest zijn niet de toegang willen weigeren. Geen gedoe aan de deur. Mijn gezondheid, die van meer dan 80 procent van de Nederlanders die wel zijn gevaccineerd en de kwetsbaren die geen prik mochten, wordt door deze horecazaken ondergeschikt gemaakt aan hun eigen belang om zo veel mogelijk geld te verdienen. Ja, de terrassen en zalen moeten vol en liefst dag en nacht. Ik ben voor volledige opening van de culturele sector en horeca, maar dan alleen als zij zich strikt zullen houden aan de vereiste beperkende maatregelen om gezamenlijk de verspreiding van het virus te voorkomen. En dat geldt ook voor de bezoekers van deze evenementen en gelegenheden.



F. Kornmann, Eindhoven

Wel een rijbewijs, maar geen vaccinatiebewijs

‘Coronapas: geen prikdwang, wel drang’, (AD 14-9). Simpele vraag: wie kan mij uitleggen dat men wel accepteert dat je een rijbewijs nodig hebt om de weg op te gaan om de verkeersveiligheid van anderen te waarborgen en men geen prik- en/of vaccinatie bewijs wil omwille van de gezondheid /veiligheid van anderen? Ongelukken zullen er altijd wel blijven, ook in deze coronadiscussie.



S. Zomer, Papendrecht

