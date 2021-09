Over vaccinatie verpleegkundigen: ‘Tijdens coronapiek was het niet nodig en nu opeens wel’

‘Schandelijk dat verpleegkundigen moeten aangeven of ze gevaccineerd zijn’, en ‘pensioenfondsen horen de wereld leefbaar te houden’: dit zijn de onderwerpen die lezers bezighouden naar aanleiding van het nieuws. Hieronder alle brieven die in de krant van woensdag 8 september verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Ongevaccineerde SGP-burgemeester zet de bijbel naar zijn hand

‘Burgemeester doet oproep tot vaccineren, maar ziet er zelf van af’, (AD 6-9). Wat blijkt een geloof toch gemakkelijk te zijn: je legt alles gewoon uit zoals je dat op dat moment het beste uitkomt, vaak zonder rekening te houden met je medemens. De burgemeester van Nunspeet (SGP) roept de mensen in zijn gemeente in een brief op zich te laten inenten, maar doet dat zelf niet. Het ergste is nog dat hij wel naar kwetsbare ouderen gaat om hen bijvoorbeeld te feliciteren met hun 60-jarig huwelijk en dan niet eens, in zijn eigen woorden, ‘in een hoekje kruipt’. En dat moet maar kunnen, volgens hem, omdat hij vindt dat iedereen zijn geloof moet beleven zoals hij of zij dat ziet. Het komt er dus op neer dat je de hele Bijbel uitlegt zoals dat voor jezelf op dat moment het beste uitkomt. Daar is de SGP bijzonder goed in, want de Bijbel is op wel honderd verschillende manieren uit te leggen.



Gerda Vogelzang, Poortugaal.

Als het om corona gaat, valt ziekenhuispersoneel dan niet onder de privacywet?

‘Ziekenhuis wil van personeel weten of het prik heeft gehad’, (AD 6-9). Het is schandelijk dat ziekenhuizen dit durven te vragen aan hun medewerkers. Vallen verpleegkundigen en artsen soms niet onder de privacywet? Er is nu al een groot tekort aan ziekenhuispersoneel en dan zet je ze met dit soort vragen nog verder onder druk. Straks staat er helemaal niemand meer aan het bed. In het heetst van de strijd tegen corona moesten ze wel paraat staan en maakte niemand zich druk om hun gezondheid. En nu ineens wel, terwijl er al zoveel mensen gevaccineerd zijn. Bovendien kan focussen op de vaccinatiestatus een vals gevoel van veiligheid geven. Vaccinatie beschermt uitstekend tegen ernstige ziekte maar is niet waterdicht tegen infectie met de deltavariant. Kwetsbaren zijn ook bij gevaccineerden niet veilig.



Nanny Barthen, Den Haag.

Vrachtrijders willen niet aan de werkweek van 30 uur

Wat ontbreekt in de column ‘Ongezond werkethos’ (AD 6-9) van psycholoog Thijs Launspach is dat collega’ je opnaaien. In de vrachtwagenwereld is dat gebruikelijk. Wanneer ik daar vertel dat ik tien uur per dag werken genoeg vind, krijg ik opmerkingen naar mijn hoofd als ‘Dan verdien je niks’ of ‘Dan ben je geen chauffeur’. Veel truckers laten zich daardoor opstoken en ompraten, en gaan vervolgens mee in de gekkigheid van tot vijftien uur per dag werken, wat zij vervolgens goed proberen te praten met een eigen interpretatie van de arbeids-, en rij- en rusttijdenwet. Voorlopig zal dit ‘ongezonde werkethos’ niet veranderen, daar is de transportwereld te star voor. Het plan van CNV, voor een 30-urige werkweek, werd door vrachtrijdend Nederland massaal afgebrand.

Ik wens Thijs Launspach heel veel succes met het uitdragen van zijn boodschap.



Marcel Heinsbroek, Schiedam.

Paralympics waren mooi maar onoverzichtelijk

‘Vergeer trots én kritisch’, (AD 6-9). De Paralympische Spelen zijn weer voorbij. Van alle uitgereikte medailles heeft Nederland er 59 binnengehaald. Een fantastisch resultaat. Toch blijft het moeilijk om iedere medaille op juiste waarde te schatten. De atleten hebben uiteenlopende beperkingen. Om die reden kunnen ze niet allemaal tegelijk voor hetzelfde sportonderdeel uitkomen. Zelfs chef de mission Esther Vergeer geeft toe dat al die verschillende categorieën onoverzichtelijk zijn. Ik hoop dan ook dat er in de toekomst minder categorieën nodig zijn. Dat kan betekenen dat Nederland minder medailles haalt, maar ook dat iedere gewonnen medaille beter herinnerd zal worden.



Ronald Kroese, Voorschoten.

Leg Schiphol aan banden voor schonere lucht

‘Kabinet mikt op ruim 30 procent minder vee in Nederland’, (AD 6-9). De boeren rond Natura2000- gebieden moeten weg, desnoods door onteigening. Dit traject gaat jaren duren en miljarden kosten. Ik hoop dat het Planbureau voor de Leefomgeving ook alternatieven heeft bekeken. Vanaf Schiphol wordt veel over Natura2000-gebieden gevlogen. Een maatregel die direct effect heeft op de luchtkwaliteit is het aantal vluchten drastisch terugschroeven.



Loes van der Ham, Nieuwkoop.

Je pensioen is niks waard in een onleefbare wereld

Beleggen doe je ook met het oog op de toekomst. Volgens briefschrijver Van Dijk zouden pensioenfonds geen idealen moeten hebben (6-9). Het lijkt mij juist verstandig dat pensioenfondsen bij hun beleggingen wél rekening houden met de toekomst van onze planeet. Zij dragen namelijk ook verantwoordelijkheid voor het toekomstige inkomen van de aangeslotenen. Dan moet er alleen nog wel een leefbare wereld zijn om dat pensioen in op te strijken.



F.M. Boon, Delft.

