Over voetbalcoaches die ons land kunnen leiden: ‘Kein geloel’

'Is Van Gaal bij Youp van 't Hek in de leer geweest?', en een type als Ernst Happel loodst de partijen wel door de formatie: dit zijn de onderwerpen die lezers bezighouden naar aanleiding van het nieuws. Hieronder alle brieven die in de krant van vrijdag 10 september verschenen.

Geef Remkes alle touwtjes in handen

Johan Remkes als informateur is een goed idee. Hij staat bekend als het type Ernst Happel: ‘Kein geloel, fussball spielen’. In die zin lijkt een benoeming van Remkes tot formateur een nog beter idee.



Edward van der Kaaij, Nijkerk.

Hogere kiesdrempel pest niet alleen Boerburgerbeweging van Van der Plas

‘Hogere kiesdrempel laat BBB toontje lager zingen’, (Brieven 9-9). Caroline van der Plas is te vaak op tv, vindt lezer Aad Kooijman uit Woerden. Hij pleit voor een kiesdrempel. Hoewel er goede argumenten voor een hogere kiesdrempel zijn, denk ik dat Kooijmans pleidooi vooral is ingegeven door een aversie tegen de BBB-leidster. Door haar verfrissende optreden stijgt BBB flink in de peilingen. Sylvana Simons van splinterpartij Bij1 zien we ook nogal eens. Die zou dan ook uit de Tweede Kamer verdwijnen, net als de SGP, Denk, Volt en dergelijke.



Kor van der Heiden, Puttershoek.

Omtzigt is geen zetelrover, eerder een zetelheld

‘Hoe sympathiek ook, Omtzigt is een zetelrover’, (Brieven 9-9). Als Paul Daniels in zijn ingezonden brief stelt dat Omtzigt een zetelrover is dan breekt bij mij de bekende klomp. Pieter Omtzigt haalde bij de afgelopen verkiezingen ongeveer 342.000 voorkeurstemmen, goed voor bijna vijf Kamerzetels. Dat hij na alle intriges binnen het CDA zijn lidmaatschap opgezegd heeft en zelf met zijn zetel verdergaat, zegt iets over zijn wil om het kabinet kritisch te kunnen blijven volgen. Als je met 342.000 voorkeurstemmen een zetel zelfstandig gebruikt om je werk in het parlement voort te zetten ben je geen zetelrover maar een zetelheld.



Ed van Riel, Vlissingen.

Heeft Van Gaal les gehad van Youp van ‘t Hek?

En opeens kan bondscoach Louis van Gaal bij niemand meer stuk. Ik zie ook een compleet andere Van Gaal dan in het verleden. Hij lacht, geeft complimentjes, reageert ad rem, schuwt ook het lichamelijk contact niet en is af en toe zelfs meelevend. Wat is er gebeurd? Heeft Louis praatsessies met cabaretiers Peter Pannekoek of Youp van ‘t Hek bijgewoond of is er een cursus ‘Hoe kom ik ontwapenend over’, gevolgd. Ik geloof dat die lach voorlopig niet meer van zijn gezicht is te krijgen.



Joop de Keijzer, Amersfoort.

AD, je kunt een voetstuk ook té hoog maken

‘Kunnen politici iets leren van Van Gaal?’, (AD 9-9). In het AD van 9 september wordt, gelukkig met een knipoog, de vraag opgeworpen of Louis van Gaal iets zou kunnen betekenen in de Haagse formatiesoap. Wat een onzinnige adoratie voor een bondscoach die goedbeschouwd niet veel meer heeft gedaan dan zijn werk naar behoren uitvoeren. Van Gaal heeft spelers op de goede plaats gezet, de voorkeur gegeven aan een spelsysteem waarin wij al tientallen jaren gedijen en is overduidelijk de baas geweest. De onzinnige adoratie is niet op z’n plaats en doet grotesk aan. Nog even en er gaan stemmen op om Louis advies te vragen over de stikstofproblematiek.



Harry Verheul, Alkmaar.

Niet alleen ex-bewindslieden moeten lobbyverbod krijgen

Een deel van de Tweede Kamer wil een lobbyverbod voor ex- bewindslieden en Kamerleden. Kennis die zij hebben opgedaan in hun ambt kunnen zij namelijk gebruiken in hun lobbywerk, en dat is niet eerlijk. Maar hoe zit het omgekeerd? Mag een activist wel minister of Kamerlid worden om in die functie zijn activisme tot beleid te maken? En een bankier, een industrieel, een arts? Zij kunnen en mogen hun kennis, opgedaan buiten de politiek, wel meenemen naar het ministerschap en Kamerlidmaatschap?



David Vesters.

Maak van Olympische en Paralympische Spelen één toernooi

Wat een geweldige prestatie is daar in Tokio neergezet: meer dan vijftig medailles. Er loopt zelfs een sporter rond met vijf medailles, echt ongelooflijk. Daar is een sportprestatie neergezet die zijn weerga niet kent. Is het dan nu geen tijd om deze atleten te geven waar ze recht op hebben? De Olympische en Paralympische Spelen samenvoegen, dat is wat deze superatleten willen.



Aad Deurloo, Rotterdam.

Pensionado’s met gratis ov-kaart laten auto staan

In Hongarije krijgen mensen die met pensioen zijn een gratis ov-kaart. In Nederland wordt vaak geroepen dat de uitstoot van giftige gassen veel minder moet. Maar zo’n maatregel als in Hongarije komt hier echt niet, want dan wordt de schatkist niet genoeg gespekt. Ouderen zouden heus de auto vaker laten staan met deze geste.



Ferenc Pinter, Landgraaf.

