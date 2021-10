Over wangedrag beschonken leden Vindicat: ‘Zoiets bestaat alleen in Groningen’

Pand Vindicat sluiten is een illusie

‘Groningen wil Vindicat duimschroeven aandraaien’ (AD 6-10). De Groningse SP wil volledige sluiting van het pand - dat lijkt de strijd van een mug tegen een olifant. Kijk naar de foto van dat kapitale blok vlak naast de Martinitoren, met een levensgrote jeneverreclame op het dak. Niemand die Groningen bezoekt kan dit gebouw ontgaan en mensen die er voorbijkomen, vragen zich af wat toch die afkorting MVTVA betekent. (MVTVA Fides staat voor ‘Wederzijds vertrouwen’, red.) Zoiets kan alleen maar tot stand zijn gekomen door een machtselite die zelf als corpslid in Groningen heeft gestudeerd. Daar begin je als armzalige SP’er niks tegen. Zoiets bestaat nergens. Als je in Leiden loopt, moet je door een ter plaatse bekende gewezen worden op de sociëteit van Minerva ergens in de Breestraat.



Onno de Vries, Leerdam.



Nieuw kabinet wordt oude wijn in nieuwe zakken

Johan Remkes en Wouter Koolmees voorgedragen als nieuwe informateurs, zij gaan hun uiterste best doen om een nieuw kabinet te vormen. Mochten zij in deze onmogelijke opdracht slagen dan zullen zij bij de presentatie daarvan op de persconferentie zeggen dat er een nieuw kabinet is: oude wijn in nieuwe zakken.



Marcel van den Bos, Amsterdam.



Onopgeloste problemen blijven maar groeien tijdens kabinetsformatie

Er zijn 150 Kamerleden die de eed of belofte hebben afgelegd om de belangen van Nederland te behartigen. De werkelijkheid: al maanden een groep die via dubieuze interviews, persoonlijke pesterijtjes en eigenbelang schandalig bezig is. En de onopgeloste problemen blijven maar groeien. En dat onder aanvoering van een demissionair kabinet dat inmiddels al zo’n beetje is gehalveerd of vervangen. Ik weet ook geen oplossing, niet voor gestudeerd. Zij wel.



Theo van den Braak, Den Haag.



Eerst maar eens testen of het geheugen nog werkt

‘De sorry-joker voortaan maar één keer inzetten’(Brieven 5-10). Ik ben het eens met briefschrijver Harry Verheul, dat bewindspersonen overal mee wegkomen door steeds ‘sorry’ te zeggen. Sinds de laatste kabinetsperiode hebben ze bovendien niet overal meer een actieve herinnering aan. Hoe geloofwaardig is dat? Ronduit ongeloofwaardig als uitgerekend een minister van Financiën geen idee had dat zijn investering via een belastingparadijs liep. Ik stel voor om toekomstige bewindspersonen eerst eens goed te testen op de staat van hun geheugen.



Ronald Kroese, Voorschoten.

Is e-sigaret effectief middel om van roken af te komen?

‘Zodra je stopt begint meteen de verbetering’ (AD 2-10). In het artikel staat over e-sigaretten vermeld dat deze erg schadelijk zijn en geen effectief stopmiddel zijn. Als brancheorganisatie stellen wij dat niets minder waar is. In een e-sigaret zit geen tabak, maar een dampvloeistof met nicotine, waardoor er geen giftige rook ontstaat. Om die reden is een e-sigaret vele malen minder schadelijk dan de gewone sigaret. Dit komt ook telkens naar voren in de jaarlijkse studies van Public Health England (het Britse RIVM). Zij stellen duidelijk: stoppen met roken is het beste, maar als dat niet lukt dan is de e-sigaret een alternatief voor roken.

De boodschap wordt onderschreven door verschillende universiteiten, kankerbestrijdingsfondsen en overheidsdiensten die gaan over productveiligheid. Het Cochrane Library, een gerenommeerd internationaal onderzoeksinstituut, komt op basis van een groot aantal wetenschappelijke studies tot de conclusie dat de e-sigaret effectiever is als stopmiddel dan andere nicotineproducten. In Groot- Brittannië rookt 14 procent van de volwassenen, mede dankzij de inzet van de e-sigaret en in Nederland rookt nog 20 procent.

Het is onwerkelijk dat we hier zo anders denken over een product dat honderdduizenden Nederlanders van het roken heeft afgeholpen. Zeker omdat er jaarlijks nog 20.000 mensen vroegtijdig overlijden aan rookgerelateerde ziekten.



Emil ‘t Hart, Esigbond Nederland (brancheorganisatie).

Hoekstra heeft boter op z’n hoofd

‘Wat Wopke Hoekstra deed was in ieder geval legaal’ (Brieven 6-10). Briefschrijver Van Dijk vindt de belastingontduiking van Wopke Hoekstra wel meevallen en vindt dat we in de spiegel moeten kijken omdat Jan met de Pet ach en wee roept en onterecht toeslagen zou aanvragen. Onterecht verkregen toeslagen en zelfs terecht verkregen toeslagen moeten in dit land worden terugbetaald, ook al wordt het je financiële ondergang. Wopke Hoekstra heeft heel veel boter op z’n hoofd, is ongeloofwaardig en blijkens deze acties toch wel een tikje een graaier. Wat mij betreft is het voor Hoekstra, die zich roomser voordoet dan de paus, beter om een ‘functie elders’ te zoeken.

Petra de Geest, Nijmegen.

Winterspelen in Peking net zo discutabel als WK in Qatar

‘Iedereen weet dat het WK in Qatar niet deugt’ (Opinie 5-10). Ik ben het eens met de strekking van Hein Meurs van afgelopen dinsdag. Hierin stelt hij dat door alle misstanden in Qatar rond de organisatie van het WK voetbal 2022, dat toernooi daar niet zou mogen worden gehouden. Maar over de Winterspelen die worden gehouden in Peking hoor ik weinig negatieve geluiden. Terwijl ook in China een groot aantal zaken echt niet door de beugel kan. Er is geen persvrijheid, internet wordt gecensureerd, protestbewegingen tegen het regime worden neergeslagen, zoals in Hong Kong. Minderheidsgroepen zoals Oeigoeren en Tibetanen moeten eigenlijk van de aardbodem verdwijnen. De huidige agressie richting Taiwan zou alle alarmbellen moeten laten rinkelen. Qatar onder de loep leggen maar meedoen aan de Winterspelen zonder kritische benadering vind ik onbegrijpelijk. Het is meten met twee maten of een geval van selectieve verontwaardiging.



Fred van den Bergh, Den Haag.

