Over zelfkritiek in toeslagenaffaire: ‘Wat als rechters door dezelfde bril terugkijken op woekerpolis?’

'Achteraf roept iedereen schande over de toeslagenaffaire', en 'Ook de strijd met het UWV put je volkomen uit': dit zijn enkele van de onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden.

Waar is de weegschaal van Vrouwe Justitia?

Je schrikt je toch te pletter, als de kritiek over ‘juridische tunnelvisie’ van de rechters in de toeslagenaffaire klopt. Rechters die zich onvoldoende inleven in de burger, feiten te weinig actief onderzoeken, te weinig op hun eigen rechtsgevoel afgaan, te weinig onderling communiceren. De rechtbanken beslisten steeds meer op de automatische piloot. Het onderwerp werd te weinig vakinhoudelijk besproken, de rechters waren niet gespecialiseerd in kinderopvangtoeslagzaken, de rechters hebben het ontbreken van rechtsbijstand voor de ouders ervaren als een tekort voor een goede procesvoering. Ik weet niet, maar waar is de ‘eerlijke’ weegschaal van Vrouwe Justitia?



Petra Beekman, Soest.



Ik krijg een déjà vu bij dit verhaal

Als ik het artikel lees krijg ik een déjà vu. Hadden de rechters indertijd ook maar meteen gedurfd de schandelijke producten die de banken ons aansmeerden als misleiding of zelfs oplichting af te doen, dan was veel mensen de ellende van de woekerpolissen bespaard gebleven. Velen zijn hun kapitaal kwijtgeraakt en zelfs in diepe schulden geraakt om vervolgens in de krant te lezen over exorbitante bonussen die in het bankwezen uitgedeeld worden.



J. During, Losser.



Tweede Kamer heeft last van geheugenverlies

Terecht merkt Hans van Soest in zijn commentaar ‘Toeslagenaffaire met niets te vergelijken’ (AD 8-10) op dat de Tweede Kamer er zelf meermalen op heeft aangedrongen de uitvoering van de regels aan te scherpen. Het is dan ook uiterst merkwaardig dat, op een enkele uitzondering na, die Tweede Kamerleden nu collectief aan geheugenverlies leiden en om het hardst ‘schande’ roepen.



Pieter Stamperius, Maassluis.

Los van de zorgen om onze dochter is de strijd met UWV uitputtend

‘In een kwartier tijd draaide de arts mijn leven de nek om’ (AD 5-10). Helaas is het verhaal van Patrick Broers over de fouten van het UWV zeer herkenbaar voor ons en waarschijnlijk voor vele gedupeerden. Mijn dochter, Lorraine van 24, is erg ziek en na twee jaar ziekte heeft het UWV nog steeds geen eerste ziektedag vastgesteld. Doen ze daar twee jaar over? Gedurende deze periode heeft het UWV twee keer haar ZW-uitkering gestaakt. Door met een advocaat een bezwaarprocedure aan te gaan is haar uitkering weer toegekend. Als gevolg van administratieve fouten van het UWV heeft mijn dochter nog geen zicht op een WIA-uitkering en zullen haar inkomsten per 17 oktober 0 euro bedragen. Ze kan haar huur dan niet meer betalen. Afgezien van onze zorgen om de gezondheid van onze dochter, is de gang van zaken slopend en uitputtend. Mijn dochter heeft een mooie opleiding gedaan (sociaal pedagogische hulpverlening) waarbij zij is opgeleid om kwetsbare mensen te helpen. Natuurlijk zou zij graag haar werk willen doen, maar in plaats daarvan is ze nu afhankelijk van deze ‘bureaucratische machine’. Dit zijn overigens de woorden van een UWV-medewerker. Gelukkig heeft ook het tv-programma Radar aandacht besteed aan de fouten die bij de instantie worden gemaakt. Laat de politiek zich zo snel mogelijk buigen over de lastige regelgeving die het UWV moet uitvoeren! Hopelijk komt dan ook de menselijke maat terug.



Lisette van ‘t Veer, moeder van Lorraine.

Politici hebben er niet voor geleerd problemen op te lossen

Briefschrijver Van den Braak (Brieven 7-10) zegt niet gestudeerd te hebben om het probleem op te kunnen oplossen waar Nederland voor staat, maar onze politici wel. Dat is nu juist het probleem: die politici hebben er ook niet voor gestudeerd. Er is geen school voor politici, er is geen diploma; iedereen mag meedoen. Dat verklaart deels waarom één van hun standaardreacties op problemen is: ‘onderzoek!’, want zo schuif je de kwestie door naar deskundigen. Of: ‘Een commissie!’, want zo schuif je het af op anderen. Misschien steekt dit de briefschrijver een hart onder de riem: u bent niet dommer dan zij zijn, maar ú geeft uw gebrek aan deskundigheid tenminste toe.



Martin van Raay, Culemborg.

Ondoordachte plannen op een onzekere energiemarkt

‘Kabinet wil ingrijpen als energienota explodeert’ (AD 8-10). Energiebedrijven houden wereldwijd de prijs van aardgas hoog. Duitsland stimuleert het gebruik van aardgas. Nederland wil van het gas af. België sluit kerncentrales en stimuleert samen met Nederland zon- en windenergie. Dit zijn onzekere bronnen die het toenemende gebruik van elektriciteit frustreren. Om in Europa over onafhankelijk geproduceerde elektriciteit te beschikken kunnen volksvertegenwoordigers zorgen voor de snelle realisatie van kerncentrales. Beter dan keutelen over wie met wie wil ‘regeren’ en geld vrij te maken voor compensatie van de energiebelasting. Allemaal ondoordacht.



Wim Bode, Papendrecht.

Asiel afgewezen? Dan ook echt vertrekken

Dat de azc’s volstromen is niet zo verwonderlijk. Het COA denkt dat alle gemeenten zomaar opvangcentra beschikbaar hebben. Het probleem is dat er continue asielzoekers binnenkomen. Als men nou eens verstandig wordt en alle illegale en uitgeprocedeerde asielzoekers het land uitzet. Afgewezen zijn, betekent dat je geen mogelijkheid meer hebt om verder te procederen. Dan heb je de ruimte om de nieuwe, echte vluchtelingen op te vangen.



Erik Veerman, Woerden.

