Overheid moet energie weer in handen nemen

Rapport Remkes neemt kern van het probleem niet weg

Het advies van Johan Remkes over het stikstofbeleid moet helpen om de rust in het land te doen terugkeren. In elk geval is er politieke rust mee gekocht, want iedereen kan zijn eigen gelijk in het rapport lezen. Maar die lijkt slecht tijdelijk, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

5 oktober