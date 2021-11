Pak vastgoedspeculant aan, bescherm huurder

In Nederland staan 33.000 woningen langdurig leeg, bijna evenveel als het aantal daklozen. Wie denkt dat een slimme oplossing voor dakloosheid zich aandient, heeft het mis. Het is namelijk vaak een bewuste keuze.

Quote Speculan­ten kopen bestaande koopwonin­gen en woningen van coöpera­ties om die op den duur te verhuren Zo had de Amerikaanse vastgoedspeculant Blackstone dit jaar 334 Amsterdamse panden leegstaan. Het toont aan dat wonen een lucratieve belegging is. Huurders, starters en de gehele samenleving zijn daarvan de dupe. Zo kwam Blackstone ook in opspraak omdat de belegger torenhoge huurverhogingen doorvoert, bewoners wegjaagt en belasting ontwijkt via fiscale constructies. Morgen roepen PvdA en GroenLinks de investeerder op het matje in de Tweede Kamer. Vastgoedspeculanten kopen bestaande koopwoningen en woningen van corporaties op om die duur te verhuren.

En niet alleen in Amsterdam. In Maastricht, Groningen en Enschede wordt 30 tot 50 procent van de woningaankopen tegenwoordig gedaan door investeerders. Volgens Capital Value kiezen buitenlandse speculanten steeds vaker voor Nederland vanwege de grote woningnood en het relatief hoge rendement. In augustus stegen de huizenprijzen met 18 procent, volgens het CBS de grootste stijging sinds 2000. Het eigenwoningbezit onder starters daalt. Uit onderzoek van het kadaster blijkt dat de koopprijzen hoger liggen in wijken waar veel beleggers actief zijn. In 2020 stegen de huren het hardst in zes jaar tijd.

Jongeren, singles zijn daardoor vaak meer dan de helft van hun inkomen kwijt aan woonlasten. Dit is geen natuurverschijnsel, maar een politieke keuze. VVD-minister Stef Blok lanceerde in 2014 de website Invest in Dutch Housing en reisde de wereld rond om investeerders te lokken. Woningcorporaties deden 100.000 betaalbare huurwoningen in de uitverkoop.

Via een aanpassing in het puntenstelsel werd het makkelijker om de huren te verhogen. Onlangs besloot de rechts-conservatieve coalitie verhuurders nog meer mogelijkheden te geven om flexhuurcontracten van een jaar aan te bieden. Het gevolg is dat huurders vaker van woning moeten wisselen en de huur sneller kan stijgen.

Vier voorstellen om het tij te keren. Eén: bescherm huurders beter. Een vaste huurovereenkomst moet de norm worden. Jaarcontracten mogen alleen worden gebruikt voor specifieke doelgroepen. Ten tweede: beperk de huurstijgingen. Trek het puntenstelsel, het zogenaamde woningwaarderingsstelsel, door naar 1500 euro. En pas de initiatiefwet-Nijboer hierop toe, zodat exorbitante huurstijgingen verboden zijn. Ten derde: stop de uitverkoop van betaalbare huurwoningen. En schaf de verhuurderheffing af. Ten slotte: dring de rol van vastgoedspeculanten terug. Voer een woonplicht in voor buitenlandse vastgoedinvesteerders. En pak ze fiscaal aan. Voer een belasting in voor pandjesbazen. En een speciale leegstandsheffing om speculatieve leegstand zoals bij Blackstone tegen te gaan. Met onze voorstellen zorgen we ervoor dat huizen weer de functie krijgen waarvoor ze waren bedoeld: om in te wonen, niet om te verzamelen.

Henk Nijboer is Tweede Kamerlid voor de PvdA.