Pardon, een dringend mondkapjesadvies? De wereld lacht om ons

Zullen we eens allemaal burgerlijk ongehoorzaam zijn en OVERAL en ALTIJD een mondkapje gaan dragen? Het is nooit makkelijker geweest om de regering terecht te wijzen. Als zij niet doen wat wijs is, dan gaan wij dat toch gewoon voordoen. Maanden discussiëren ze in Den Haag al, in het OMT en op het Catshuis over wel of niet. Maar ze komen er niet uit. Na druk van de volle kamer krijgen we nu een ‘dringend advies’ om ze overal te dragen.



Pardon, een dringend advies? De wereld lacht om ons. Ja, ze hebben voordeel, mondkapjes. Maar nee, ze lossen niet alle problemen op. Want dan gaan de mensen denken dat ze safe zijn. Zal vast kloppen. Maar ook al zal het maar een paar procent helpen in de strijd tegen corona. Waarom zou je het dan niet doen? Gezien de toestand van het land? Je zult die paar procent maar zijn. Kom op, zeg.

Quote Al zal het maar een paar procent helpen in de strijd tegen corona. Waarom zou je het dan niet doen?

Ik kom wel eens in Duitsland. Afgelopen zomer was ik er drie weken met mijn gezin en daarvoor al drie weken in mijn eentje om te schuilen voor corona. Iedereen, IEDEREEN draagt daar zijn mondkapje zonder klagen. De winkels kom je gewoon niet in zonder. Geen bewakers voor de deur. Doen ze daar gewoon. Ja, dat is de volksaard denkt u nu. Is ook zo. Het zijn gehoorzame types als het erom draait. En wij, wij zijn lekker liberaal en gaan niemand dwingen tot dingen als het niet per se moet. Da’s ook een fijne volksaard. Misschien wel te prefereren boven die van onze buren. Tenzij het om je gezondheid gaat.

Doen? Maken we d’r een landelijk actie van, want daar houden we van in dit land. Caroline Tensen, Linda de Mol, vooruit ook Gordon, ze gaan ons voor. John Ewbank schrijft een liedje, Marco Borsato zingt en Ali B rapt er lekker doorheen. ‘Mondkapje op, met zijn zeventien miljoenen. De regering zegt dan wel van niet, maar dat zijn maar oenen. Wij zijn het volk, dat zelluf wel kan denken. Omdat we onze oudjes nog een leven willen schenken.’ Nou ja, zoiets. Hoempa, hoempa, rap-rap. RTL en NOS zenden de happening uit. Twaalf uur vanmiddag, in de lunchpauze. Alle sirenes in het land gaan even loeien en dan lopen we allemaal zingend vanachter onze mondkapjes de straat op. ‘Wij zijn het volk, dat zelluf wel kan denken.’ Etc etc.