Patiënten die te maken hebben met medicijntekort zitten eigenlijk midden in een prijsoorlog

Reacties op dochter die moeder tien jaar aan lot over liet: ‘Wat een intens verdrietig verhaal’

‘In een voetbalstadion is meer toezicht dan op straat, dus voelen we ons daar zeker niet onveiliger’. En: de dochter van de Rotterdamse vrouw die al die jaren dood in huis lag, laat een heel andere kant van het verhaal zien. Dit zijn de lezersbrieven die in de krant van maandag 14 augustus verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.