Plaats eerder nog een ouder uit huis dan een kind

De uithuisplaatsingen van kinderen in de toeslagenaffaire liggen onder een vergrootglas. En het is terecht dat we daar vandaag in de Tweede Kamer over debatteren.

De tragiek dat een kind uit zijn eigen omgeving wordt gehaald en ouders die vervolgens voor hun gezin vechten, voelen we allemaal. De moeilijkste gesprekken die ik in mijn vorige functie als advocaat heb moeten voeren, waren dan ook de ‘slecht-nieuwsgesprekken’ na een vonnis met ouders rond een uithuisplaatsing. Een moeder zei eens tegen mij dat ze het gevoel had dat ze gefaald had, ‘niet alleen als ouder maar ook als mens’.

Quote Hoe langer een kind niet thuis woont, hoe kleiner de kans op terugplaat­sing Het gevoel van onmacht en onrecht in een zaak heeft mij soms tot diep in de nacht beziggehouden. De 1675 uithuisplaatsingen rond de toeslagenaffaire is een kleine greep van de ruim 19.000 uithuisplaatsingen per jaar. Dit zijn er wat mij betreft veel te veel: zijn er echt geen betere alternatieven voor uithuisplaatsing? En kan terugplaatsing niet veel sneller? Een uithuisplaatsing is vaak een laatste dominosteen in een reeks van gebeurtenissen binnen een gezin. Schulden, een vechtscheiding, verslavingen, psychische problemen, noem maar op. Goede zorg voor gezinnen begint daarom ook bij het vroeg investeren in bestaanszekerheid en het tijdig plaatsen van ‘krukken’ rond gezinnen.

Laat een uithuisplaatsing dan ook echt een laatste redmiddel zijn. Mijn voorstel: zet nog eerder een ouder uit huis dan een kind. Als dat geen optie is, laten we dan kijken of het kind bij een familielid of in de vriendenkring kan worden opgevangen. Zet kortom veel vasthoudender in op intensieve en passende steun rondom het gezin zonder een kind uit zijn omgeving te halen. Mocht een uithuisplaatsing helaas toch nodig zijn, dan is een snelle terugplaatsing cruciaal.

Hoe langer een kind niet thuis woont, hoe kleiner de kans is dat terugplaatsen ooit nog een realistische optie is. Laten we daarom met een open blik kijken naar mogelijke aanpassingen.

Momenteel wordt er bijvoorbeeld niet bijgehouden hoeveel terugplaatsingen er zijn. Hoe kan het beleid dan worden gemonitord en bijgestuurd? Ik heb het kabinet gevraagd om dit voortaan te registreren. Daarnaast vertelde een jeugdprofessional mij recent openhartig: ‘vanwege de werkdruk kost een kind proberen terug te plaatsen bij ons eigenlijk meer tijd dan dat je hebt’.

Een mogelijke snelle terugplaatsing verkennen, is echter zo belangrijk voor het gezin dat dit om een andere manier van organiseren vraagt. Daarom kom ik met een voorstel om wettelijk vast te leggen dat een instelling uiterlijk binnen drie maanden na een uithuisplaatsing een plan van aanpak voorlegt aan de rechter.

Samen met ouders, de rechtspraak en de jeugdzorgprofessionals – voor wie ik mijn waardering wil uitspreken – dienen we op korte termijn recht te doen aan de situatie van elk kind dat momenteel niet thuis woont.

Don Ceder is Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Hiervoor was hij advocaat en hield zich bezig met schuldenproblematiek, familiezaken en de toeslagenaffaire.

