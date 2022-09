Poetin zet de toekomst van Rusland op het spel

Te veel meiden zijn ongelukkig en daar kunnen we iets aan doen

We moeten het hebben over onze dochters. Het is slecht gesteld met hun mentale gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hoewel de zorgwekkende uitkomsten niet los kunnen worden gezien van de coronacrisis, ligt er ook een rol bij ouders, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

14 september