Praat misdragingen op de werkvloer niet goed

Oplossen van het zorgin­farct vraagt iets van ons allemaal

Het aantal openstaande vacatures in de zorg is in drie jaar tijd verdubbeld. Aangezien er de komende jaren alleen maar méér mensen nodig zijn in de zorg, vraagt dat uiteindelijk iets van ons allemaal, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

9 december