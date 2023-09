Provincies stappen in nucleaire droomwereld

COLUMN Wat we kwijt zijn aan buitenland­se studenten dreigt veel meer te worden

Politiek verslaggever Hans van Soest schrijft wekelijks over Haagse zaken die ons allemaal aangaan. In deze aflevering: de basisbeurs kan onbedoeld een magneet worden voor buitenlandse studenten. In 2022 was Nederland 30 miljoen euro kwijt aan aanvullende beurzen en OV-jaarkaarten voor Europese studenten. Dat dreigt fors op te lopen.