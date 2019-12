Race om steeds lager salaris dreigt

Zo werd eerder dit jaar maaltijdbezorgservice Deliveroo door de rechter op de vingers getikt omdat het bezorgers dwong zich als zelfstandige te laten registreren en zich daarna te verhuren aan het bedrijf. Picnic heeft in tegenstelling tot bezorgdiensten van andere supermarkten geen eigen winkelpanden. Het bedrijf heeft zichzelf opgedeeld in allerlei bv’s waardoor bezorgers en magazijnpersoneel volgens de rechter niet binnen de voorwaarden van de supermarkt-cao vallen.

De vakbond – die de zaak had aangespannen – moet met lede ogen toezien hoe Picnic dat personeel minder hoeft uit te betalen. En niet alleen de vakbond, ook concurrenten als Albert Heijn en Jumbo. Zij moeten opboksen tegen een bedrijf dat zijn personeel minder betaalt, wat ronduit oneerlijke concurrentie is. Maar bovenal is het personeel zelf de dupe. Zij krijgen minder dan collega’s bij andere bedrijven die hetzelfde werk doen. Vakbond FNV bekijkt of de rechtszaak wel goed is voorbereid. Maar dat laat onverlet dat de werkwijze van Picnic staat voor een schaamteloze ontwikkeling die we collectief zouden moeten afkeuren.