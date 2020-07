Racisme en discriminatie niet alleen het probleem van witte Nederlanders

OpinieVooral witte Nederlanders worden naar voren als racisten die discrimineren op basis van huidskleur, afkomst of geloof. Daarmee wordt het probleem dat veel groter en breder is, heel klein. Dat schrijft journalist en schrijver Tahmina Akefi.

Radio 1-presentatrice Mischa Blok heeft een nieuwe wending gegeven aan de discussie over racisme. ‘Eindelijk,’ dacht ik toen ik haar verhaal bij de talkshow Beau hoorde. Haar tweet waarin ze zegt klaar te zijn om uitgescholden te worden met ‘kutchinees’ eindigt ze met de woorden: ‘Dit gebeurt vooral door mensen met een migratie-achtergrond. Onbegrijpelijk, maar helaas de realiteit.’

Blok zegt geen verklaring te kunnen bedenken waarom deze opmerkingen juist uit die hoek komen. Nou, de verklaring is heel simpel: in sommige landen waar migranten vandaan komen, is racisme en discriminatie een veel groter ‘probleem’ dan in Nederland. Ik gebruik aanhalingstekens omdat men het in die landen niet als probleem, maar als vanzelfsprekend beschouwt om mensen die anders zijn, neer te zetten als slecht, onbetrouwbaar, onrein, etc en daar allerlei scheldwoorden voor te verzinnen. Racisme en discriminatie zijn niet een probleem van de witte Nederlanders.

In Nederland praten we tenminste over het onderwerp en erkennen we – dat geldt voor een steeds grotere groep – dat er een probleem is.

Al gebeurt dat praten niet op de meest effectieve wijze. Op de een of andere manier zijn we In Nederland niet in staat om grote maatschappelijk discussies op de juiste manier te voeren. Ze ontsporen bijna altijd en draaien om zaken waar ze niet om zouden moeten draaien. De ‘extremisten’ krijgen het woord en de aandacht. Nuance ontbreekt. De manier van debat voeren voedt de extremisten die nog meer overtuigd raken van hun gelijk.

Mensen beoordelen op basis van uiterlijk, afkomst, geaardheid, sociale klasse, etc. zit diep in ons. Daar komen we niet vanaf met een paar protesten en aandacht in de media. Er is ook helemaal niets bereikt als ene groep de andere het zwijgen oplegt. En ook niet als allerlei standbeelden het moeten ontgelden. Dezen laatste twee werken juist contraproductief.

‘Door de hele geschiedenis en in bijna alle samenlevingen hebben concepten als onreinheid en zuiverheid een hoofdrol gespeeld bij het doorvoeren van sociale en politieke scheidslijnen en zijn door talloze heersende klassen gebruikt om hun privileges te beschermen,’ schrijft Yuval Noah Harari in zijn boek ‘Sapiens – een kleine geschiedenis van de mensheid’.

Niet alleen reinheid, mensen verzinnen allerlei redenen om zichzelf boven de ander verheven te voelen, zich meer rechten toe te eigenen om zo de eigen belangen te beschermen. In sommige Oosterse en Arabische culturen worden kinderen opgevoed met het idee dat een alleen een huwelijk binnen de eigen familie tot iets goeds kan leiden. Wie niet bij de familie hoort, is onbetrouwbaar, heeft niet de juiste normen en waarden, kent geen loyaliteit en ga zo maar door.

Wat er vaak over buitenlanders gezegd wordt in die culturen, kan het daglicht al helemaal niet verdragen. Is die buitenlander westers, dan deugt hij echt van geen kant. Hij/zij is tenslotte een ongelovige.

Wie niet past- of zich niet voegt - binnen de streng vastgestelde grenzen, is slecht. Punt! Is daar discussie over in die culturen om mensen anders te laten denken over vreemdelingen? Vergeet het maar.

Waar ik vandaan kom zijn de vooroordelen over iedereen die anders is - vooral over de zwarte mensen - hardnekkig. Men kijkt er over het algemeen niet van op als je het woord ‘vies’ in de mond neemt wanneer het over zwarte mensen gaat.

Toen ik op mijn twaalfde vanuit Afghanistan naar Nederland kwam, maakte ik voor het eerst kennis met Somaliërs, Congolezen, Kenianen. In het begin ontweek ik ze. Letterlijk en figuurlijk. Want je wist nooit wat ze deden als je te dichtbij kwam. Onvoorstelbaar, maar ik wist niet beter. Natuurlijk ben ik daarvan ‘genezen’, maar daar was tijd voor nodig. Tijd en contact.

Op dit moment wordt er in de media veel gepraat over het onderwerp, maar daar komen vooral witte Nederlanders naar voren als racisten die discrimineren op basis van huidskleur, afkomst of geloof. Daarmee wordt het probleem dat veel groter en breder is, heel klein. Ook migranten zouden bij zichzelf na moeten gaan wat hun aandeel is in het in standhouden van racisme en discriminatie.

En de oplossing? Contact. Echt contact, over langere periode. En reizen.

Mark Twain verwoordt treffend wat ik aan den lijve heb ondervonden: Reizen is dodelijk voor vooroordelen, onverdraagzaamheid en benepenheid. Ruimhartige, gezonde, barmhartige opvattingen ontwikkel je niet door vastgeroest te zitten op één plek.

Als ik nog altijd aan de andere kant van de wereld had geleefd, zou ik nog steeds rondlopen met ideeën die op z’n zachtst gezegd schandalig zijn. Nu hoef je niet meteen je koffers te pakken om de halve wereld af te reizen. Nederland is ook wat dat betreft een prachtig land met alle ingrediënten om je van je vooroordelen af te helpen. Maar om te komen tot een minder begrensde blik moeten we niet alleen naar de witte Nederlanders kijken.