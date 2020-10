Reactie op 200 mensen in kerk: ‘Beste gelovigen, er bestaat nog zoiets als landsbelang’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 20 oktober in de krant verschenen over onder meer de wachttijden voor huurwoningen en Henk Krol.

Woonbond | Belangrijkste oorzaak van woningnood is schaarste

‘Huurder moet langer wachten en is duurder uit’ (AD 19-10). Dat de wachttijden en de kosten voor huurwoningen toenemen, is niet nieuw. Dit is al jaren het geval. Volgens de Woonbond ligt de oplossing hiervoor bij een ‘nieuwe’ minister van Volkshuisvesting, maar dat is natuurlijk onzin. Schaarste is de drijvende oorzaak achter deze problematiek. Dus we zullen meer woningen moeten bouwen. De afgelopen jaren is het woningtekort jaarlijks fors toegenomen tot meer dan 300.000. Of we zullen een afname van de woningvraag moeten verwezenlijken. Want doordat Nederland geen beleid heeft op het gebied van immigratie, is er al jaren sprake van een nettogroei van de bevolking van ongeveer 100.000 inwoners per jaar. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt niet bij één minister. Het is te hopen dat politieke partijen duidelijk zijn over hun standpunt in deze in de aanloop naar de verkiezingen.



Koen Meeusen, Bergschenhoek.

Speedo Man | Prachtig en ontroerend

‘Randje Buitenspel: In blauwe slip de tribune op’ (AD 19-10). Wat een prachtig en ontroerend stukje over Michael Cullen alias Speedo Man! Genoten heb ik van dit bijzondere verhaal over deze echte held en ook zo heerlijk hartverwarmend in deze tijd van ego’s, opgeklopte drama’s en onverdraagzaamheid. Ik ben al een fan je stukjes, Sjoerd, maar hiermee laat je weer zien wat er echt toe doet.



Mirjam van Leeuwen, Utrecht.

Kerk | Vrijheid van godsdienst staat boven de wet

Meer dan tweehonderd kerkgangers in Barneveld (AD 19-10). Volgens een woordvoerder van de kerk kan dit makkelijk, want er is ruimte voor tweeduizend kerkgangers. Tsja, die ruimte is er ook in grote theaters, bioscopen en stadions, maar daar worden de richtlijnen wel gevolgd. Ja, ik weet het, vrijheid van godsdienst, maar beste gelovigen, er bestaat nog zoiets als landsbelang. Ik geloof niet dat het advies om het maximum van dertig mensen naast je neer te leggen een vorm van barmhartigheid is richting de medemens.



Bas Dielemans, Schiedam

Henk krol | Op naar de volgende struikelpartij

Henk Krol stapt weer eens op. Het lijkt ondertussen een rode draad te worden in zijn politieke loopbaan. Roddel en achterklap, vage declaraties, bedreigingen en noem maar op. Hiermee is er ook een eind gekomen aan het ‘Henk & Henk’-ideaal voor een Partij van de Toekomst. Henk Krol komt op zijn politieke pad alleen maar hobbels tegen waarover hij constant struikelt. En dan toch telkens weer de rug rechten en optimistisch blijven. Ook nu weer met het gelijk lanceren van de lijst Henk Krol. Wellicht een succes als hij het nu eens echt alleen gaat proberen? Zonder boze, verontwaardigde, cynische en half criminele partijgenoten aan de slag om voor het vaderland nog iets te kunnen betekenen. Op naar de volgende struikelpartij?



Kees Francino, Wijk bij Duurstede

Braaf | Google eens op het Zweedse woord ‘lagom’

Beste medelanders. De koninklijke familie was ‘stout’ en premier Rutte moet er ook van langs krijgen. Nederland op z’n smalst. Graag weer kostbare uren steggelen in de Tweede Kamer over deze toestanden. Dat is pas belangrijk, toch? Wij zijn zelf zo braaf. Toch? Daardoor loopt het terugdringen van het virus zo goed. Niet dus. Regels zijn er, maar die zijn voor een ander. Het lijkt wel of dit land in een soort peuterpuberteit verkeert. Niet alleen voor jezelf denken, maar voor het algemeen belang. Voor de weldenkenden onder ons, google eens op het begrip ‘lagom’ dat in Zweden de cultuur doordrenkt. Daar kunnen we een voorbeeld aan nemen. Blijf gezond en houd moed. Sterkte allemaal.



Josanne Hoppe, Rockanje.

Cartoon | Met humor valt alles weer een beetje op zijn plaats

In een krant die vaak bol staat van ergerniswekkende berichten, zoals die rondom de koninklijke blunder om naar Griekenland af te reizen, is het zo fijn om de cartoons van John en ook die van Toos en Henk te lezen. Kort maar krachtig en altijd to the point. ‘De eerste vorst in Overijssel gemeten, maar die in Griekenland is al weer verdwenen’, geweldig! Doet niet onder voor de opmerking van Henk dat ‘ze samen hopen de koning onder controle te krijgen’, ook meesterlijk! Met humor valt alles weer op zijn plaats.



Pim Middelraad, Zwijndrecht.

Woordzoeker | Hoe actueel kun je zijn?

Puur toeval of ‘inside information’? In het AD Magazine van zaterdag 17 oktober staat een woordzoeker Griekenland, met als uitkomst: Vakantiepret. Hoe actueel kun je zijn?



Koos Wennekers, De Lier.

Brief van de dag | De tijd is rijp voor een variant op de zomer- en wintertijd

Op zondag 25 oktober wordt de klok weer één uur teruggezet. Dan geldt weer de wintertijd die ongeveer vijf maanden zal duren. Er zal weer worden gediscussieerd over de nadelen. Daarbij komt nog het voornemen van de Europese Commissie om zomertijd en wintertijd af te schaffen.Tijd om weer eens het oude plan van professor George van den Bergh (1890-1966) uit de kast te halen. Hij bedacht de Euroklok, een systeem waarbij de klok zó werd afgestemd, dat die tussen 22 december en 21 juni, 50 seconden voorliep per dag en in de rest van het jaar juist 50 seconden achter. Niemand zou last hebben van de geleidelijke overgang, zelfs bij dit grote uiteindelijke verschil van 2,5 uur. Toch haalde zijn voorstel het niet, omdat de tijd nog niet rijp werd geacht: het exact afstellen van de klok was nogal omslachtig en de tijdseenheid seconde zou niet meer eenduidig zijn. Hoe zou het nu, anno 2020, zijn met de haalbaarheid van een geleidelijke tijdsovergang? Elektronische klokken kunnen elke manipulatie aan, maar de niet eenduidige seconde zal waarschijnlijk nog steeds als lastig en te abstract worden ervaren. Daarom is het volgende voorstel misschien de oplossing. Zet tussen 22 december en 21 juni de klok elke zondagochtend twee minuten vooruit en de rest van het jaar twee minuten achteruit. Hiermee overbrug je het huidige verschil van één uur geleidelijk en gemakkelijk. Een kwestie van afspraken maken en van de juiste software. Resultaat: er zijn géén merkbare overgangen, er is géén gemorrel aan klokken nodig én een seconde blijft één seconde. De tijd is rijp.

