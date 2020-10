Reactie op aangifte van Erdogan: ‘Verontwaardiging is terecht, maar ook wel een beetje hypocriet’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 29 oktober in de krant verschenen over onder meer anticonceptie en de griepprik.

Anticonceptie | Wat een ellende, maar wel sterk dat zij er zo uitkwam

‘Ik ben blij dat ik er ben’ (AD 28-10). Allereerst complimenten voor Jolanda dat ze er zo sterk uit is gekomen. Maar wat een ellende met twee incapabele ouders: kinderen krijgen geen eten, worden geslagen, meisjes misbruikt. Ze worden eropuit gestuurd om te stelen en zoeken eten uit de vuilnisbak. Alle kinderen worden in pleeggezinnen geplaatst en hebben op latere leeftijd therapie nodig om de ellende uit hun jeugd een plaatsje te geven. Sorry, maar dan ben ik toch geneigd te zeggen: deze ouders hadden nooit kinderen mogen krijgen. Nog afgezien van het feit wat het de maatschappij en hulpverlening kost om deze vijf kinderen weer een beetje op de rails te krijgen. Zoek het lekker uit met z’n tweeën, maar verpest niet het leven van kinderen.



Lies Rozendaal, Renesse.

Anticonceptie 2. | Je maakt een pan soep, een kind wordt verwekt

‘Moet een rechter kinderen beschermen tegen het leven?’ (AD 27-10). Uw verhaal begint met de vraag of het noodzakelijk is om een bepaalde groep vrouwen via de rechter te kunnen beletten om kinderen te maken. Laat ik dit zeggen: kinderen worden niet gemaakt, kinderen worden verwekt. Een auto wordt bij reparatie gemaakt. En je maakt een pan soep. Maar geen kinderen. Nogmaals, die worden verwekt en die krijg je.



P. Pannet, Ridderkerk.

Aangifte Erdogan | Terechte steun, maar ook wel een beetje hypocriet

‘Aangifte Erdogan tegen Geert Wilders is totaal ongepast’ (AD 28-10). Het is goed dat de regering en het parlement zich met betrekking tot de aangifte van de Turkse president Erdogan tegen PVV-leider Wilders hard maken voor de verdediging van de vrijheid van meningsuiting. Dat hadden ze echter ook moeten doen toen Wilders met voorbedrukte aangiftebiljetten om zijn politieke mening over ‘minder criminele Marokkanen’ werd vervolgd. Maar toen gaven kabinet en een groot deel van het parlement niet thuis. Wilders moest in een politiek proces als politieke opponent ‘hangen’. Want toen ging het om het behoud van hun eigen politieke machtspositie, en dan telt de vrijheid van meningsuiting voor Wilders kennelijk even niet. De verontwaardiging van regering en parlement over de aangifte van Erdogan is terecht, maar heeft ook een hypocriete kant.



Paul Schermers, Apeldoorn.

Column Linda Akkermans | Als we blijven toekijken, duurt het nog veel langer

‘Wachten’ (Column 28-10). Het is een herkenbaar beeld dat Linda Akkermans schetst. Voor mijn gevoel wordt de tweedeling tussen ‘aanhangers van de anticoronamaatregelen’ en de ‘brave burger’ steeds groter. Toch vraag ik me af waarom niemand ingrijpt om in dit geval een doktersassistente te steunen wanneer deze meneer weigert om een mondkapje te dragen. Geen mondkapje op? Daar is het gat van de deur! Waarom vinden wij het allemaal maar normaal als mensen denken dat maatregelen voor hen niet gelden? Waarom laten wij het toe dat mensen hun frustraties botvieren op anderen, die helemaal niets met beleidsbepaling te maken hebben? Wachten duurt inderdaad lang. Maar als wij langs de zijlijn blijven kijken naar mensen die geen enkele moeite doen om bij te dragen aan de bestrijding, dan duurt wachten alleen maar langer.



Luuk van Oostveen, Mijdrecht.

Salaris in de zorg | Voer de (vergis)motie uit

‘Kamer: hoger zorgsalaris’ (AD 28-10). Geen procenten, maar euro’s. Geef de beginnende verpleegkundigen er 3 procent bij per jaar. En reken uit wat dat bruto per jaar in euro’s is. Geef nu alle medewerkers in de zorg dezelfde brutoverhoging in euro’s. (Vergis)motie uitgevoerd.



Gerrie Hiddema, Buitenpost.

Slaaptrein terug | Is dit een goed moment?

‘De slaaptrein is terug, mét slofjes en bubbels’ (AD 27-10). Wat geweldig dat die weer in gebruik wordt genomen. Maar nu dacht ik dat ons wordt afgeraden met vakantie te gaan. Daarom kreeg onze koning een pak slaag. Maar wel gaan er honderden vliegtuigen vanaf luchthaven Schiphol met duizenden op vakantie en daar hoor je niks over. Alleen Jan Slagter heeft op tv gereageerd. Ik noem dit hypocriet.



H. Riethoff, Rotterdam.

Griepprik | Ik moet maar afwachten

‘Gezonde zestiger moet wachten op prik’ (AD 28-10). Ik val in deze categorie, maar voor mij is het maar afwachten: mijn huisarts is een ‘vroege prikker’ en is in principe klaar met de genodigden. Voor de rest heeft hij zestig vaccins besteld, maar hij verwacht er eind november maximaal twintig. En zo is de situatie op méér plaatsen in Nederland, staatssecretaris Blokhuis.



T. Potijk, Leusden.

Brief van de dag | Bekijk de crisis door kinderogen en wat je ziet is een ziek systeem

Ik bedacht me dat we de coronamaatregelen door de ogen van jonge kinderen zouden moeten bekijken. Mijn zoontje bediende mij op mijn wenken toen hij begon met vragen.

‘Papa, waarom al die maatregelen?’ ‘Omdat we elkaar zo min mogelijk moeten besmetten.’

‘Maar jij en veel mensen die we kennen hebben het gehad, en jullie leven nog en werden niet heel ziek.’

‘Nee, maar voor oude mensen is het wel gevaarlijk.’

‘Nou, opa en oma en veel bekenden zijn allemaal doodgegaan aan kanker. Toen kwamen er toch ook geen maatregelen!? En oude mensen gaan toch een keer dood.’

‘Wist je dat er ook jonge mensen ziek van worden?’

‘Ja, maar onze neef van 16 had geen corona, en die ging zelfs dood.’

Over een andere boeg. Dit werd niks.

‘Jongen, de ziekenhuisbedden raken vol door corona.’

‘Nou, dan koopt die Rutte toch extra bedden.’

‘Daar heeft hij helaas geen geld voor.’

‘Da’s raar! Dan mag hij mijn spaarpot hebben.’

‘Lief van je. Maar zelfs dan zijn er niet genoeg verpleegkundigen om voor die extra bedden te zorgen.’

‘Waarom komen er dan geen extra verpleegkundigen?’

‘Niet veel mensen willen zo hard werken voor zo weinig geld.’

‘Nou, dan moet die Rutte toch meer geld geven.’

‘Ja, ingewikkeld. Ik denk dat maatregelen nemen toch eenvoudiger voor hem is, want extra geld voor de ziekenhuizen heeft hij blijkbaar niet.’



Laten we met zijn allen erkennen dat de coronacrisis gedeeltelijk een symptoom is van een ziek maatschappelijk systeem, want anders zijn we geen kinderknip voor onze neuzen waard.



Gert-Jan van Putten, Hoornaar (ZH).