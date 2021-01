Reactie op Akwasi: ‘Hij lijkt despotische trekjes te vertonen, zijn wil is wet’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die maandag 11 januari in de krant verschenen over onder meer Donald Trump en Akwasi.

Windmolens | Graag echte deskundigen, politiek maakt er potje van

‘Red groene ruimte van coalitie en meelopers’ (Opinie 9-1). Caroline van der Plas heeft natuurlijk een reusachtig punt. Wat ook nog eens terugkomt met het artikel in de AD-weekendbijlage Z. Het wordt nog fraaier als je je realiseert dat we ook meer woningen moeten bouwen, meer asielzoekers moeten opvangen en meer natuurgebied moeten hebben. Ik weet het niet hoor, want ik sta niet geregistreerd als deskundige, maar dit land is niet bijster groot en groeien doet het niet. Wordt het niet eens tijd om keuzes te maken? Je kunt niet alles hebben. Kunnen we daar ook niet eens wat echte deskundigen bij halen? Want als we het van de politiek moeten hebben, weten we een ding heel zeker; het wordt een ongehoorde puinzooi.



Kees Blokker, Ter Aar.

Vanaf nu is het mogelijk te reageren onder bepaalde artikelen, zoals deze. Helemaal onderaan de pagina staat de reactiemogelijkheid aan en kun je reageren op dit artikel.

Verkiezingsprogramma PVV | Bedenk eens iets serieus; altijd weer dezelfde riedel

‘PVV in lijvig verkiezingsprogramma: 140 rijden, vlag hijsen op scholen en minister voor remigratie’ (AD.nl 9-1). Kan Geert Wilders ook eens met een echt partijprogramma komen, in plaats van zijn eeuwige riedel, hoofddoeken weg, Zwarte Piet terug en grenzen sluiten voor moslims? (wat simpelweg niet kan). Of wil hij net zulke lange files bij de grens als Groot- Brittannië? Meneer Wilders, er zijn andere zaken waar we last van hebben. Corona, klimaatproblemen, voedselbanken, mensen die op straat moeten slapen. En dat in een rijk land. Dit lijkt me veel belangrijker dan het kleurtje van Zwarte Piet. Schreeuw wat minder voor de bühne en bedenk een serieus programma.



M. Cramer, Wateringen.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek:

Akwasi | Dat wordt wat die omroep: ‘sorry’, na elke uitzending

‘Akwasi dwong tot wissen interview’ (AD 9-1). En weer biedt Akwasi excuses aan voor zijn daden. Nu voor het pikken van twee laptops omdat hij het niet eens was met de vragen tijdens een interview. Zijn excuses zijn niet gemeend. Akwasi lijkt despotische trekjes te vertonen. Zijn wil is wet. Indien zijn gewenste Omroep Zwart tot stand komt, wat ik niet hoop, vrees ik voor zijn acties op het scherm. Waar hij later natuurlijk weer zijn excuses voor aanbiedt.



Andre Duivenvoorde, Noordwijkerhout.

Kindermishandeling | Laat het niet zover komen

‘Meer mishandeling kinderen gemeld’ (AD 7-1). Het aantal slachtoffers is gestegen van 15.000 naar 40.000! Wie zijn deze ouders, die hun kroost liefde en veiligheid zouden moeten bieden? Wat een misselijkmakend gedrag. Vraag om hulp als je je situatie niet meester bent, maar reageer dat niet af op je kind. Ik pleit voor de belangrijkste lessen op school, namelijk kinderen goed opvoeden en een huishouden (financieel) weten te runnen. Mogelijk lopen er dan ook in de toekomst minder beschadigde mensen rond.



V. de Bruijn, Montfoort.

Donald Trump | Afzetten en nooit meer terug laten komen

‘President pakt verlies, maar noemt Biden niet’ (AD 9-1). Na alles wat er gebeurd is, denk ik dat het nu tijd wordt om deze ‘gevaarlijke’ president (wil zijn naam niet vermelden) af te zetten. Al is het maar een paar dagen voor de inauguratie van Joe Biden, waar hij niet bij aanwezig wil zijn. Wat een blamage! Kortom, afzetten die man, en met de mededeling dat hij zich nooit meer als kandidaat beschikbaar mag stellen.



W. Franken, Dordrecht.

Donald Trump 2. | Heel ad rem gereageerd

Jort Kelder heeft een perfect interview gedaan. Ambassadeur Hoekstra is zeer hypocriet en Jort heeft adrem gereageerd toen Hoekstra zei dat dit ‘elke vier jaar gebeurt’. Alsof er niets aan de hand is. Niet dus, niet elke vier jaar wordt een coup gepleegd door terroristen. Goed gedaan, Jort. Pete Hoekstra kiest voor zichzelf en durft de acties van Trump niet te veroordelen. Het is niet de eerste keer dat hij kiest voor z’n eigen hachie. Wordt tijd dat Hoekstra ophoepelt, nare man. Zeer onsympathiek en hypocriet.



Els Huijskes

Bekijk hier onze video’s over de Amerikaanse verkiezingen:

Column | Slimste maakt veel goed

‘Een mailbericht van de Farao van de Feitenkennis!’ (AD 9-1). Ben waarschijnlijk niet de enige die zaterdagmorgen tevergeefs naarstig op zoek was naar de column van Angela de Jong. Maar de column van Özcan Akyol en de terugblik, op zijn vertrouwde plekje, van Gudo Tienhooven en Alexander van Eenennaam op De slimste mens, maakten veel goed!



Joop de Keijzer, Amersfoort.

Advertentie | Wat een opportunisme

Die WWSS-advertentie van D66 op de voorpagina van het AD van vrijdag 8 januari verdient nog een extra S: Stop zulk opportunisme.



Loek de Cooker, Lewedorp.

Ook een brief inzenden? Stuur naar brieven@ad.nl. Klik hier voor de lezersbrieven van afgelopen week. Vanaf nu is het mogelijk te reageren onder bepaalde artikelen, zoals deze. Helemaal onderaan de pagina staat de reactiemogelijkheid aan en kun je reageren op dit artikel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.