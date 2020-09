Reactie op Amerikaanse verkiezingen: ‘Als Donald Trump wint, wordt Amerika een autocratie’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die woensdag 2 september in de krant verschenen over onder meer de corona-spoedwet en de Amerikaanse verkiezingen.

Oechadid | Strijdkreet tegen alle dictators en autocraten

Terwijl mensen in Belarus met gevaar voor eigen leven vechten voor democratie en mensenrechten, staat de bakermat van de democratie Amerika onder grote druk van Trump. De Republikeinse partij is niets anders meer dan een Trump-partij, die politieke tegenstanders op schandelijke wijze intimideert en zwart maakt. De rechtspraak wordt uitgehold en als Trump de verkiezingen wint, wordt Amerika een autocratie. Ik hoop dat de strijdkreet ‘oechadid’ (ga weg) van de Belarussen een strijdkreet wordt tegen alle dictators en autocraten.



Jan van Belzen, Maassluis.

Grapperhaus | Laat die belerende vinger eens achterwege

Ja, er is een fout gemaakt door Grapperhaus en zijn gasten; ja, daar mag je wat van vinden en ja, alle media-aandacht die daardoor is ontstaan is mijn inziens terecht. De discussies die publiekelijk over zijn geloofwaardigheid worden gevoerd zijn allemaal begrijpelijk en gelukkig leven we in een land waarin we er allemaal iets van mogen vinden. Wat ik moeilijk kan plaatsen, is het feit dat boa’s de minister ter verantwoording roepen. De boa-afdeling in Schiedam moest twee weken in quarantaine, omdat een flink gedeelte van de groep besmet is geweest. Een aanname, dat klopt, maar het is niet heel onaannemelijk dat men dus onderling bij deze groep de regels niet correct heeft toegepast. Ik zou zeggen dat het misschien beter is om de discussie en het gesprek over het draagvlak van de maatregelen te voeren zonder die wijzende en belerende vinger.



Johan Vollebregt, Schiedam.

De bruiloft van CDA-minister Ferd Grapperhaus is nog altijd onderwerp van gesprek.

Gandhi | Dat zet alles in perspectief

De foto van het kleine jongetje, verkleed als Gandhi, met zijn blauwe emmertje. Het ontroerde me. Te midden van alle gedoe rond corona, Trump en ga maar door. Dat kleine kereltje, op zoek naar wat geld om te overleven. Dat maakt dat je alles weer in perspectief ziet.



Tineke van der Veen, Damwoude.

Volledig scherm Het kleine jongetje met zijn blauwe emmertje in Haiderabad, India. © AP

Corona | Iedereen wil een tweede coronagolf voorkomen

In de rubriek ‘Brieven’ (AD 31-8) meent de heer Mol, huisarts, te kunnen stellen dat alle Nederlanders ‘de gekte zat zijn’. Dit nu is een ernstige misvatting. Recente peilingen wijzen immers uit dat nog steeds een aanzienlijke meerderheid zich inzet om, met inachtneming van de richtlijnen, een tweede coronagolf te voorkomen. Ik ben blij dat de heer Mol mijn huisarts niet is.



J.E. de Vries, Zoetermeer.

Demonstraties | Hoezo vredig? Zelfs de Rijksdag werd bestormd

Mijn verbazing richt zich op een aantal onbegrijpelijke uitspraken in de brief van Sjanie van der Linden (AD 1-9) over de protesten in Berlijn, Parijs en Londen. Zo heeft zij het over ‘geweldige en vredige demonstraties’ en over ‘mensen die opkomen voor hun vrijheid’. Wat een onbegrijpelijke absurditeit; honderden corona-ontkenners en extreemrechtse leeghoofden hebben die dag onder meer de Rijksdag bestormd. Wat is hier geweldig en vredig aan? In veel landen in Europa leven mensen in vrijheid, maar proberen regeringen een levensgevaarlijk virus te bestrijden. Iedereen die vindt dat hiermee een einde is gekomen aan onze vrijheid, zit er mijlenver naast.



Harry Verheul, Alkmaar.



Thuiswerken | Probeer te redeneren met gezond verstand

Graag wil ik reageren op de brief van Adri Ruisch (‘Mag je als werknemer thuiswerken weigeren?’, AD 1-9). De brief laat naar mijn mening precies zien wat er mis is in Nederland. En dan bedoel ik niet dat ik het met de inhoud van de brief eens ben. Integendeel, ik doel op het feit dat er steeds meer mensen zijn, zoals Adri Ruisch, die overal een probleem van maken in plaats van met hun gezond verstand te redeneren.



Robert Raaijmakers, Volkel.



Quote De brief laat naar mijn mening precies zien wat er mis is in Nederland Robert Raaijmakers

Noodwet | Grondrechten buitenspel

‘RIVM: Aantal besmettingen stijgt heel licht, minder doden en ziekenhuisopnamen’ (AD, 1-9). Het dagelijks rapporteren over sterftecijfers en ic-opnames is vervangen door rapportages over het aantal ‘besmettingen’. Coronabesmettingen betekenen echter niet dat mensen ziek zijn of worden, besmet of besmettelijk zijn. PCR-testen geven onbetrouwbare uitslagen. De overheidsmaatregelen zijn buitenproportioneel, omdat er ondanks toename van veronderstelde besmettingen nauwelijks ziekenhuis- en ic-opnames zijn en er bijna geen coronasterfte is. Desondanks worden we overal met corona geconfronteerd, neemt de paniekmakerij zonder reden toe en moet er snel een spoedwet komen die grondrechten uit naam van de volksgezondheid buitenspel kan zetten. Gezien de onbetrouwbaarheid van WHO en RIVM is dát waar we met reden bang voor moeten zijn.



Paul Schermers, Apeldoorn.

Brief van de dag | Museum Rotterdam dicht? Dat is ‘penny wise, pound foolish’

Het historisch museum van Rotterdam, Museum Rotterdam, moet sluiten. Een kwartiermaker krijgt een paar jaar de tijd om te kijken hoe het nu verder moet. Dat is het penny wise, pound foolish advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. Het gemeentebestuur moet binnenkort een beslissing nemen.



Ongetwijfeld zal er over een paar jaar weer een historisch museum ontwikkeld moeten worden. Want zo’n stad als Rotterdam kan natuurlijk niet zonder.



Gedurende de sluiting wordt per jaar 2 miljoen euro bespaard. Dat zijn de pennies, maar het verlies aan pounds is vele malen omvangrijker.



Het is de vernietiging namelijk van menselijk kapitaal. De getalenteerde, gedreven mensen van het museum en daarmee hun kennis van de geschiedenis van onze stad en hun expertise gaan verloren. Plus de enorme zeperd dat de burgers van deze stad, met zoveel verschillende achtergronden, jarenlang geen kennis meer kunnen nemen van de historie van hun stad.



Laten we niet vergeten dat niets zo samenbindend is als de gedeelde dagelijkse omgeving. De stad en daarachter verscholen de geschiedenis die de dagelijkse omgeving gevormd heeft.



De stad is al veel te lang penny wise, pound foolish geweest voor zijn eigen geschiedenis. De treurige plaats die het historisch museum ‘vergund’ is in het Timmerhuis. Dat moet veranderen.



Niet met de voortzetting van de ‘moord in slow motion’ van het museum, maar iets met een royaal perspectief.



Als er één stad is waar een historisch museum de trots van de stad zou moeten zijn, dan is het wel Rotterdam.



W.J. Westerveld, Rotterdam

Ook een brief inzenden? Stuur naar brieven@ad.nl

Bekijk hier alle afleveringen uit de serie Brieven met Eus, waarin columnist Özcan Akyol in gesprek gaat met brievenschrijvers: