Reactie op Arjen Lubach: ‘Brevet van onvermogen van onze regering werd zelden beter duidelijk gemaakt’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die woensdag 23 september in de krant verschenen over onder meer Zondag met Lubach en carnaval.

Carnaval 2021 | Dat kan niet veilig, dus hak die knoop door, overheid

Sommige lieden in het zuiden denken serieus na over het doorgaan van het carnaval in 2021. ‘Carnaval verbieden gaat echt niet’, hoorde ik een lid van een carnavalsvereniging op tv zeggen. ‘Dan gaan mensen zelf verkleed over straat lopen en is er helemaal geen controle’. Ik ben geen carnavalvierder maar heb dit fenomeen uiteraard meegemaakt. Als er ergens geen controle is, dan is het wel tijdens carnaval. Anderhalve meter afstand houden in een polonaise gaat niet. Van de overheid mag worden verwacht dat er tijdig, dus nu, duidelijkheid komt over al dan niet doorgaan van carnaval. Carnaval onder coronavoorwaarden bestaat echt niet, net zo min als niet juichen als je cluppie scoort!



Rob Bal, Roosendaal.

Zorgpremie omhoog | Een optimistischer beeld? Het zijn gewoon leugens!

DSW maakte gisteren als eerste de zorgpremie bekend. De stijging is beduidend meer dan het kabinet aangaf op Prinsjesdag. Per maand gaan we 6,66 euro meer betalen. De premie komt volgens een topman van DSW hoger uit dan het kabinet aankondigde. ‘Omdat er volgend jaar verkiezingen zijn wordt steevast een optimistischer verwachting geschetst dan na de verkiezingen’. O, de premie houdt verband met verkiezingen? Vreemd, zacht gezegd. Weer worden we door de politiek besodemieterd. Hopelijk sturen we deze regering naar huis, ze hebben volop kansen gekregen en steeds gefaald.



Ferenc Pinter, Landgraaf.

Lubach en coronatests | Ontluisterende uitzending

‘Zondag met Lubach’ (20-9) gaf afgelopen zondag een wat mij betreft ontluisterende kijk op de volledige incompetentie van onze regering. Al in maart werd gesteld dat we moeten testen, testen en nog eens testen. Een halfjaar later moet iemand met klachten twee dagen wachten om überhaupt aan de beurt te zijn en vervolgens nog 48 uur voor de uitslag. De oorzaak? Nederland houdt vast aan de gespecialiseerde testcapaciteit van ziekenhuizen en wil niet in zee gaan met grote commerciële instellingen (vanwege mogelijke belangenverstrengeling bij het OMT, red.). In Duitsland kun je je gewoon langs de snelweg laten testen. In België is de uitslag binnen een dag bekend. Maar minister De Jonge meldt dat we pas in november sneltesten hebben. Zelden werd een brevet van onvermogen van onze regering beter duidelijk gemaakt dan in deze uitzending.



Kor van der Heiden, Puttershoek.

Lubach en coronatests 2. | Verhelderende feiten

Lubach heeft het weer voortreffelijk met ons gedeeld. Geen samenzweringsgedachte, maar feiten. Het blijkt dat leden van het OMT belangen hebben om commerciële labs uit te sluiten, waardoor we nu een tekort hebben. Berichten dat ventileren gewoon moet, worden nog steeds genegeerd. Gevolg van beide discutabele zaken is dat we nu met stijgende besmettingsaantallen zitten. En wat doet het kabinet, op advies van het OMT? De aandacht afleiden en de horeca indirect de schuld geven. Rutte praat alles recht. En het OMT heeft iets te veel macht gekregen.



Luuk Diks, ‘t Goy.

Saskia Noort en Twitter | Die uitingen zijn abject, maar wie inspireert wie?

‘Zorgwekkend dat haat normaal is’ (column 19-9). Columnisten beklagen zich nogal eens over abjecte uitingen van hen die de pen hanteren op sociale media. Bijvoorbeeld Saskia Noort, in felle bewoordingen. En inderdaad, de uitingen zijn niet altijd fris. Ze vertonen vaak overeenkomsten met het gedrag van de figuren in thrillers, romans en toneelstukken van bezoldigde auteurs. Scribenten op sociale media uiten hun mening gratis, columnisten laten zich ervoor betalen. Als de eersten ermee op zouden houden waren de laatsten een inspiratiebron kwijt. Of gebeurt het inspireren andersom?



Jos Thomasse, Rotterdam.

Misstanden op Varkenoord | Regels zijn er wel, maar ze handhaven blijkt lastig

‘Boven de wet verheven?’ (Brieven 22-9). Lezer Willem van Toor zag op sportcomplex Varkenoord geen coronamaatregelen. Wel, dan heb ik een verrassing voor hem. Bij negen van de tien amateurclubs zijn er wel regels. Maar het handhaven is vrijwel onmogelijk door warrige regelgeving, onwillige leden en te hoge kosten. Dus dit zijn door de overheid niet-benoemde risicoplekken.



Michel Boerman, Rotterdam.

Boos op motorrijders | Denk na, in het verkeer

Wat een heisa over motorrijders. Zelfs een oproep (Brieven 22-9) om ook in de bebouwde kom motorrijders te weren. Wat doen we met fietsers die zonder licht naast elkaar rijden, geen richting aangeven en alle regels aan hun laars lappen? Ook verbieden? Of gaan we gewoon weer zelf nadenken en met respect voor de ander en de regels aan het verkeer deelnemen. Het gaat erom dat de bestuurder zijn gezonde verstand gebruikt.



Hans Roos, Heenvliet.

Volledig scherm Motoren rijden in groepjes op de A12 op en neer tussen Utrecht en Den Haag uit protest dat er steeds meer dijkwegen worden gesloten voor motoren. © Marnix Schmidt

Brief van de dag | We mogen écht trots zijn op het Medisch Centrum Hoog Lede

Het is hoog tijd om mijn positieve ervaring te vermelden als reactie op al het verzet tegen en de negatieve berichtgeving over het Medisch Centrum Hoog Lede in Vlaardingen.



Het grote voordeel van dit Medisch Centrum is het snel schakelen tussen verschillende (para-) medische specialismen.



Tijdens mijn afspraak bij de fysiotherapeut kwam een kleine complicatie aan het licht. Vanwege mijn letsel ben ik nog onder behandeling van een specialist in het ziekenhuis. Om die reden zocht ik contact met die arts om een afspraak te maken. Pas vijf dagen later zou ik daar terechtkunnen.



Medisch Centrum Hoog Lede bood hierin de ultieme uitkomst. De visie van de mensen die hier werken is met passie adequate zorg verlenen, waarbij de patiënt centraal staat. Binnen drie uur kon ik hier terecht bij de huisarts en was mijn ongemak verholpen. Naast een hoop frustratie bespaart dit geld en lange wachttijden.



Medisch Centrum Hoog Lede is, wat mij betreft, een voorbeeld van hoe wij zorg verleend willen krijgen. En deze zorg is beschikbaar in Vlaardingen. Daar mogen we écht trots op zijn.



R. den Hertog, Vlaardingen

