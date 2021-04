Reactie op AstraZeneca: ‘Als er nu ergens over gedebatteerd moet worden is het de prikpauze wel’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 8 april in de krant verschenen over onder meer AstraZeneca en de kabinetsformatie.

Brief van de dag | Combineer aardgas en groene waterstof in historische steden

Er moet een experiment komen om met een combinatie van aardgas en groene waterstof door bestaande aardgasleidingen een beperkt aantal woningen te verwarmen. Specifiek in historische binnensteden. Daar is alternatieve warmtevoorziening lastig te Met deze uitdaging doen we ervaring op om waterstof als verwarmingsbron te gebruiken. Het streven blijft om op zo kort mogelijke termijn huizen te verwarmen met alléén groene waterstof. Ik wil ervoor pleiten dat de overheid hier maximaal op inzet. Het demissionaire kabinet heeft daarin gefaald. Laat een nieuw kabinet proactief zijn. Bij zo’n experiment in historische binnensteden moeten bewoners kunnen rekenen op financiële ondersteuning. Deelnemers mogen niet opdraaien voor eventuele extra kosten. Energiearmoede moet voorkomen worden. Belangrijk is ook dat de prijs van groene waterstof door de producenten snel verlaagd wordt tot een goed alternatief. Dat prijzen stijgen is onvermijdelijk, maar is een prikkel om te isoleren. Bij stijgende energieprijzen moeten de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Landelijk zien we de discussie over het behalen van de klimaatdoelen en het daarbij behorende aardgasvrij maken van Nederland. Waterstof is een van de mogelijkheden om huizen te verwarmen. De PvdA pleit daarom voor de bouw van ‘s werelds grootste elektrolyzer (1GW) voor groene waterstof op de Maasvlakte. Maar waarom niet in iedere stad een kleinere elektrolyzer die groene waterstof maakt en die door bestaande aardgasleidingen naar onze historische binnensteden brengt?



Max de Groot, PvdA-raadslid Gouda.

AstraZeneca | Rekensommetje is in het voordeel van het vaccin

‘Veilgheid AstraZeneca zorgt voor grote onrust’ (AD 6-4). We moeten doorpakken, om een bekende verkiezingsleus te parafraseren. Vijf personen van de 400.000 die met AstraZeneca zijn gevaccineerd, hebben mogelijk maar lang niet zeker ernstige bijverschijnselen. Een eenvoudig rekensommetje leert ons dat het hier gaat om slechts 0,0000125 procent. Dus doorpakken met vaccineren.



Eugene Blom, Den Haag.

AstraZeneca 2. | Ik wil die kansberekening van haar wel eens zien

De aanleiding om tijdelijk met het AstraZeneca-vaccin te stoppen, is blijkbaar het vermoeden van een verhoogd risico op trombose. Het helpt niet als topvirologe Marion Koopmans stelt dat de kans op trombose na een vaccinatie zit tussen de kans op het overlijden na een aanval door een hond en de kans op overlijden door de bliksem. Mag ik die kansen van Marion Koopmans zien? Drie getallen, dat moet toch lukken?



Klaas Faber, Nijmegen.

AstraZeneca 3. | Debatteer over het vaccin

Als er nu ergens over gedebatteerd moet worden is het de prikpauze wel. Maar er is nu alleen oog voor de eigen positie, getuige het formatieproces. Of doen ze het pas na de zoveelste evaluatiecommissie? Als Pieter Omzigt weer voldoende energie heeft om te scoren?



Henk Peelen, Gouda.

Kabinetsformatie | Als we het liegen normaal gaan vinden, wacht chaos

‘De man die de formatie moet redden’ (AD 7-4). Liegen heb ik thuis niet geleerd. Mijn vader had geen twee waarheden. Als ik om mij heen luister hoe familie en vrienden over de leugen van Mark Rutte denken, hoor ik: ‘het was maar één zinnetje, iedereen liegt weleens.’ Met het legaliseren van de leugen voor alle mensen is een absolute chaos in ons land niet ver meer weg.



Jan Leeuwenstein, Pijnacker.

Kabinetsformatie 2. | Beschaving blijkt voor velen een laagje vernis

Wat laten de verliezers zich in de kaart kijken. Krokodillentranen voor Pieter Omtzicht, die bijna heilig wordt verklaard en zich dan met zijn allen op Mark Rutte storten en hem afbranden. Een man die zijn uiterste best doet, ook fouten maakt, maar niet verdient zoals men nu met hem omgaat. Voor velen blijkt beschaving maar een dun laagje vernis en is eigen belang het enige dat telt.



E. van Elswijk, Oisterwijk.

Kabinetsformatie 3. | Stel goede manieren als voorwaarde voor gesprek

Het onbeschofte taalgebruik door sommige fractievoorzitters vorige week donderdag en afgelopen dinsdag gehoord hebbend, doe ik de informateur alvast de suggesties: stel op voorhand vast dat goede manieren in de Kamer een voorwaarde zijn om het wederzijdse vertrouwen te herstellen. Kamerleden en kabinetsleden tutoyeren is ongewenst, onbeschoft taalgebruik is verboden. Wie zich niet aan deze uitgangspunten houdt, verliest het recht op verdere deelname. Premier en de overige kabinetsleden verdienen net als de Kamervoorzitter respect in woord en gebaar. Wellicht dat de kiezers dan weer geïnteresseerd raken in politiek.



Lex Werdekker, Voorburg.

Kabinetsformatie 4. | Mooi moment voor het vormen van zakenkabinet

Is dit niet het politieke moment om eens na te denken over een zakenkabinet, of beter gezegd: een kabinet van mensen die echt verstand hebben van zaken? Niet gestuurd door politieke motieven maar gewoon goede plannen maken waar iedereen iets aan heeft in plaats van halfslachtig beleid dat voortkomt uit een dichtgespijkerd regeerakkoord door partijen die elkaar het licht niet in de ogen gunnen. Bij een zakenkabinet spelen er geen vertrouwenskwesties tussen personen en partijen omdat de juiste persoon op de juiste plek zit, die door een meerderheid voor die functie uitgekozen is. Als dat niet democratisch is? Jammer voor al die Kamerleden die een mooi baantje als minister aan hun neus voorbij zien gaan.



L. Visser, Barendrecht.

Horeca | Drugssmokkel laten we toch ook niet zomaar toe?

‘Stampvolle parken? Gooi de terrassen open’ (AD 7-4). De druk om de horeca open te gooien groeit omdat burgemeesters het niet meer onder controle hebben. Mij lijkt dat een bedenkelijk argument: eigen incompetentie en onvermogen afwentelen op de zorg. Gaan we misschien fietsendiefstal legaliseren omdat de politie het niet onder controle heeft? Drugssmokkel, laat maar gaan, de douane heeft het toch niet onder controle. Illegale vluchtelingen, geef maar een verblijfsvergunning want we krijgen ze toch niet weg?



R. van Dijk, Veenendaal.