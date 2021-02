Reactie op avondklok: ‘Als de maatregel zinvol is kun je mensen overtuigen’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 18 februari in de krant verschenen over onder meer de avondklok.

Avondklok | Als de maatregel zinvol is kun je mensen overtuigen

‘Chaos rond avondklok’ (AD 17-2). Ik schaam me diep voor de regering van mijn land. Glashelder oordeel van de rechter, dat de avondklok in strijd is met de wet en nooit op deze manier had mogen worden ingevoerd en onvoldoende is overwogen en gemotiveerd. En daarom per direct moet worden afgeschaft. De regering neemt geen verantwoordelijkheid door de eigen fouten te erkennen, maar gaat vol de strijd aan om een maatregel te verdedigen die toch al zeer twijfelachtig was. Als de avondklok een zinvolle maatregel is, dan kun je de mensen daarvan overtuigen en houdt 90 procent zich eraan. Als de regering van mijn land weigert om zorgvuldig met de wet om te gaan, hoe kan je dat ooit van burgers verwachten?



Rudolf van der Heide, Weesp.

Avondklok 2. | Geen regels waarvan het effect onbewezen blijft

‘Effect avondklok nog niet in cijfers te zien’ (AD 17-2). Het leidt in ieder geval af van het vaccinatieprogramma. Virusbestrijding door zo snel mogelijk te vaccineren moet voorrang krijgen boven de avondklok. Waar zijn de cijfers over het aantal gevaccineerden? Ik vraag me af hoeveel vaccins er dagelijks worden gezet en hoeveel voorraad er nog is. Kortom, ik wil duidelijkheid in plaats van opgelegde regels waarvan het effect niet is bewezen.



Pauline de Graaf, Valkenburg.

Avondklok 3. | Dit lijkt op verbloemen van falend vaccinatiebeleid

Er was en is nog geen bewijs dat de avondklok werkt. Premier Rutte stelt dat het noodzakelijk is deze te handhaven. Dit lijkt veel op verbloemen van het slechte vaccinatiebeleid, het niet vaccineren van de belangrijke groep die het meest zorgt voor bezetting van de ic’s. Gewoon geen ongelijk willen toegeven. Dat is het huidige beleid. Echt jammer.



Theo Keijzer, Berkel en Rodenrijs.

Avondklok 4. | Naar buiten gaan is een fundamenteel recht

Dat er sprake is van klassenjustitie hoeft geen betoog meer. Slachtoffers van de toeslagenaffaire moeten jaren tegen de Staat vechten om hun recht te halen. Een onwelgevallige uitspraak van de rechter in het voordeel van Viruswaarheid die opkomt voor onze burgerrechten, laat Rutte dezelfde dag (via een hoger beroep, red.) nog doorstrepen. Het kabinet-Rutte heeft keer op keer de wet geschonden met dubieuze noodverordeningen, testverplichting, avondklok en ernstige schade aangericht aan de maatschappij. De avondklok is disproportioneel en illegaal. En moet definitief geschrapt. Er is geen noodsituatie. Covid-19 is geen killervirus gebleken. De vrijheid naar buiten te gaan is een fundamenteel recht.



Paul Schermers, Apeldoorn.

Avondklok 5. | Zet die energie anders in

Kabinet in paniek, haalt alles uit de kast om een nieuwe wet uit de hoge hoed te toveren. Fijn als er net zoveel energie ingezet zou worden om het vaccineren op orde te krijgen. Ik kan me niet meer vinden in wat Mark Rutte en z’n kabinet aan het verprutsen zijn. Over een maand stemmen. Geen idee op wie, maar Rutte krijgt hem niet.



Luuk Diks, ‘t Goy.

Avondklok 6. | Proces over kapsalons was veel beter geweest

Gezien de foto op de voorpagina was wellicht procesvoering voor heropening van kapsalons een betere optie geweest. Met hopelijk een positief resultaat voor de procesvoeders, Mark Rutte en diegene die zich aangesproken voelen. En mijzelf.



Hans Augustijn, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Avondklok 7 | Dan neem ik nog liever dansles bij een viroloog

Niets ten nadele van dansleraren, maar ik denk dat ik eerder dansles neem bij een viroloog, dan dat ik een dansleraar laat bepalen wat de beste strategie voor het bestrijden van een virus is. Denk dat de rechter maar eens een paar diensten mee moet draaien met de medische staf die coronapatiënten behandeld voordat hij voor ons bepaalt wat al dan niet een noodgeval is conform de wet.



Henk van Gorkum, Rotterdam.

Winter | Leuke, toevallige krenten

Namen van mensen liggen wel heel dicht bij hun functie. In de terugblik op de winterweek is een verkeerspresentator aan het woord over schade door vrieskou aan de wegen. Hij luistert naar de naam Vriezen. En ik zag een woordvoerder van Rijkswaterstaat vertellen over de operatie van de gladheidsbestrijding. Onder in beeld zie je dan zijn naam verschijnen: Slippens. Het zal allemaal wel toeval zijn, maar dit zijn toch wel leuke krenten in de nieuwspap. Doet me denken aan die glashandel met de naam Van Diggelen.



Pim Middelraad, Zwijndrecht.