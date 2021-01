Reactie op avondklok: ‘Gewoon handhaven’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 14 januari in de krant verschenen over onder meer een avondklok en de verkiezingen.

Avondklok | Weerstand avondklok? Gewoon handhaven!

‘Kabinet koerst op avondklok’ (AD 13-1). Het kabinet wil om het virus te beteugelen een avondklok instellen. En natuurlijk komt daar volgens oud Nederlands gebruik weerstand op, alleen uit onverwachte hoek, namelijk de politie, de boa’s en burgemeesters. En waarom? Het kan niet gehandhaafd worden. Vreemd dat het in de omringende landen wel lukt of lukte. Gewoon handhaven.



S. de Koning, Dordrecht.

Avondklok 2. | Echt vóór ben ik niet maar als het moet, dan wel goed

Daar zit niemand op te wachten, maar als het dan noodzakelijk is, moet je het goed doen. De avondklok moet eerder ingaan dan 23.30 uur. Bijvoorbeeld om 21.00 uur, dan zijn de meeste mensen wel thuis. Tenzij je wisselende werktijden hebt, maar dan geldt een uitzondering. Als het pas om 23.30 uur ingaat, kunnen de jongeren die graag met groepen bij elkaar komen, dit nog ruimschoots doen. Maar ook volwassenen hebben tijd genoeg om bij elkaar op visite te gaan. Dus als je resultaat wilt boeken, zal die tijd van de avondklok toch echt eerder moeten ingaan. Ik ben er zeker geen voorstander van, maar als je wat invoert, dan moet het wel zinvol zijn. Anders kun je het net zo goed laten.



Nanny Barthen, Den Haag.

Lockdown | Met zoveel gevaar moet het vliegverkeer stoppen

‘Hou de varianten buiten en test vaker per vlucht’ (AD 13-1). Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat wij dagelijks in Nederland twintig vliegtuigen uit Londen op Schiphol ontvangen met mensen die naar alle waarschijnlijkheid uit een gebied komen waar de Britse variant aanwezig is? Dit kan toch niet waar zijn? Natuurlijk zullen dit geen volle vliegtuigen zijn, maar het aantal vluchten zegt genoeg. Conclusie: dit is dweilen met de kraan open. Worden deze passagiers allemaal gecontroleerd op Schiphol, of gaan we af op een test die men wellicht in Engeland heeft gedaan voor vertrek? Waar blijven deze passagiers? Onze premier meldde in de persconferentie dat de Britse variant alarmerend is. Waarom staken we het vliegverkeer dan niet? Ewout Hoogewerff, Rotterdam.

Stembureau | Je stem uitbrengen was nog nooit zo veilig als nu

‘Eén op de tien durft niet te stemmen’ (AD 12-1). Tien procent van de kiezers zegt vanwege Covid-19 niet te gaan stemmen. Ondanks dat veel stembureaus drie dagen open zijn, 70-plussers per post kunnen stemmen en bijvoorbeeld potloden gedesinfecteerd worden. Is er ook gevraagd of zij wel boodschappen doen, met het ov reizen of op visite gaan? Want is er verschil tussen het stembureau bezoeken en boodschappen doen? Waarschijnlijk is stemmen veiliger. De gang naar de stembus was nog nooit zo gemakkelijk, weet u welkom!



Ingrid de Bruijn, medewerker stembureau, Zuidland.

Basisschool | Schrap vakanties en haal daar de verloren lessen in

‘Waarom laten we de basisscholieren het jaar niet nog een keer doen?’ (AD 13-1). Wat een goed idee van Hans Walrecht. Misschien moeten we de basisschool oprekken tot groep 9, zodat iedereen de groep af kan maken op de manier zoals het in het leerplan bedoeld is. En nee, er blijft niemand zitten. Maar door omstandigheden duurt het voor elke leerling een jaartje langer. Wat zou dat? Voor een generatie waarvan voorspeld wordt dat ze allemaal de 100 jaar gaan aantikken, tijd genoeg! Mocht dit op weerstand stuiten, dan heb ik nog een ander voorstel: nu we door de lockdown niet op vakantie kunnen is het misschien bespreekbaar om de krokus- en meivakantie te schrappen om zo de verloren lessen op één of andere manier in te halen. De kinderen willen toch niks liever dan terug naar school.



Rob Sanders, Afferden.

Tv-serie Human | Maak Marjolein Moerman minister van Onderwijs

‘Klassen’ (Column 13-1). De serie Klassen met belangstelling gevolgd. Indrukwekkend hoe het onderwijzend personeel bij hun leerlingen betrokken is. Ook de Amsterdamse wethouder voor onderwijs, Marjolein Moerman, toont veel betrokkenheid en heeft een goede kijk op hoe het anders zou moeten. Na de verkiezingen zou ik haar graag zien als de nieuwe minister van Onderwijs, ongeacht haar politieke achtergrond.



Els de Jong, Franeker.

Amelisweerd | Over Leusderheide heb ik nog nooit iemand gehoord

‘De Amelisweerd moet het CDA veel waard zijn’ (Opinie 12-1). Al sinds mensenheugenis drukte over een stukje bos nabij Utrecht. Een paar kilometer verderop walst diezelfde A27 over kilometers Leusderheide. Heb ik nog nooit iemand over gehoord.



Jan van Rooijen, Soesterberg.

Brief van de dag | Boycotten van Geert Wilders kan wel eens een boemerang worden

De PVV doet het goed in de peilingen en dat zorgt voor onrust, doodsbang als ze zijn dat de partij blijft groeien. Eerst kritiek dat het verkiezingsprogamma uit een a4'tje bestond, nu met 50 pagina’s is het ook niet goed. Waarom hoor ik niets over de zorg, waar de PVV zich al jaren voor inzet? Zijn we vergeten hoe kabinet en het koningshuis stonden te klappen voor de zorgmedewerkers? Maar toen het om salarisverhoging voor deze helden ging gaf men niet thuis, met als dieptepunt het weglopen van Kamerleden bij de motie van Wilders. De PVV wil meer agenten, beter onderwijs en de AOW-leeftijd verlagen. Afschaffen van tbs en taakstraffen én behoud van eigen cultuur. Het salaris van ministers, Kamerleden en het koningshuis met 20 procent verlagen. Lijkt me in deze tijd een goed plan. Veel Nederlanders zijn het daarmee eens. Het sluiten van grenzen en goede opvang in de regio is een betere oplossing. Nederland heeft nu al een gigantisch tekort aan woningen. Laat de andere partijen eens in de spiegel kijken. De toeslagenaffaire bewijst dat de PVV altijd beticht wordt van discriminatie, maar wat doen ze zelf? Mensen op afkomst selecteren en als fraudeurs wegzetten. Asscher denkt dat ‘sorry’ zeggen genoeg is en wil gewoon weer lijsttrekker worden, net als Rutte en Hoekstra. Te schandalig voor woorden. Mijn stem gaat op 17 maart naar de PVV. En Kaag, Klaver, Asscher en Hoekstra kunnen zich beter druk maken om een verkiezingsnederlaag dan de PVV boycotten.



Jan van Meijeren, Alkmaar.