Reactie op avondklok: ‘Kabinet raast met de avondklok als een bulldozer over eenzame en gestreste jongeren heen’

Brief van de dag | Verspreiding van corona onder jongeren is het probleem niet

De kans is groot dat het kabinet bekendmaakt een avondklok in te stellen om de verspreiding van corona tegen te gaan. Vooral de verspreiding onder jongeren moet met invoering van de avondklok worden verminderd, aldus Rutte letterlijk in zijn persconferentie van 12 januari. Dat jongeren het virus onderling veel verspreiden, wordt door meerdere epidemiologen bevestigd. Er is echter geen bewijs dat jongeren het virus in grote mate overbrengen op ouderen. Ouderen belanden wel veel vaker in het ziekenhuis. Dus is de verspreiding van corona tussen jongeren onderling niet de veroorzaker van het probleem: de volle ziekenhuizen. Hoogleraar theoretische epidemiologie Hans Heesterbeek bevestigde bij RTL Nieuws dat verspreiding tussen leeftijdsgenoten onderling het hoogst is. Verspreiding tussen leeftijdsgroepen onderling is, afgezien van gezinnen, niet hoog. Juist de verspreiding tussen ouderen onderling is het probleem dat moet worden tegengegaan om de ziekenhuisbezetting te laten dalen. Dat bereik je wellicht met een avondklok, maar tegelijk tast je de vrijheid van jongeren - waarnaar zo wordt gesnakt - onnodig hard aan. Een avondklok vergroot het zogenaamde eenzaamheidsvirus namelijk nog meer. Een laat dit virus nou bij jongeren langduriger en schadelijker zijn dan een mogelijke, vaak korte, besmetting met het coronavirus. De verspreiding van corona tussen ouderen onderling, wordt niet gericht aangepakt. Het kabinet raast met de avondklok als een bulldozer over eenzame en gestreste jongeren heen. Jammer dat Rutte geen maatregel kan bedenken, waarmee hij de verspreiding tussen kwetsbare mensen doeltreffender kan tegengaan.



Lars Volborth, Leiden.

Heks | Volgende stap is vast een schadevergoeding eisen

‘Heks’ verbrand in 1590, nu excuses van stadsbestuur (AD 18-1). Het Belgische stadje Lier biedt excuses aan voor het verbranden van de ‘heks’ Cathelyne Van Den Bulcke in 1590. De volgende stap wordt vast dat de nabestaanden van deze heks schadevergoeding gaan eisen. Een van mijn voorvaders legde het in 1603 aan met de vrouw van de burgemeester van een grote Belgische stad. Hij werd veertien dagen op water en brood vastgezet in een vochtig Belgisch cachot, hoewel de vrouw toegaf dat ze zich vrijwillig aan hem gaf. Ik verwacht minimaal excuses als nazaat en houd de ontwikkelingen rond de schadevergoeding van de verbrande heks nauwgezet in het oog.



Andre Duivenvoorde, Noordwijkerhout.

Kabinet | Alle Eerste en Tweede kamerleden moeten weg

Iedereen is vol lof over het aftreden van het kabinet, vooral de Eerste en Tweede Kamerleden. Waar blijft het vermogen bij deze dames en heren, te erkennen dat de meesten van hen bergen boter op het hoofd hebben. Ze zaten erbij toen de voorstellen de Kamer passeerden en vonden toen alles goed, want fraude moest worden aangepakt! Niet alleen Rutte en zijn collega’s moeten aftreden, maar alle Kamerleden. Maar het is makkelijker te roeptoeteren vanaf die comfortabele Kamerbankjes, dan te erkennen dat ze ook zelf hebben bijgedragen aan alles. Dus, Jesse Klaver, Geert Wilders, Rob Jetten en 147 anderen: stap ook op.



Jaap Boogaard, Oegstgeest.

Gajes | Stuur demonstranten toch naar een voetbalstadion

Is het misschien een idee om demonstraties in de grote steden voortaan in de daar aanwezige voetbalstadions te laten plaatsvinden? Voor de serieuze demonstrant maakt het niet uit. Als zij of hij maar gehoord en gezien wordt en de belangrijke boodschap kan worden uitgedragen. En het gajes, vaak voetbalhooligans, sloopt dan tenminste hun eigen stadion.



Marcel Heinsbroek, Schiedam.

Advocaten | Honorarium afstaan

Ik ben benieuwd of de advocaten die de slachtoffers van de kinderopvangtoeslag bijstaan, ook afzien van hun honorarium om hun cliënten een schuldenvrije start te geven.



Marcel de Keijzer, Soest.

Onderwijs | Toets de kinderen aan het eind van het schooljaar

Ik verbaas me over de alarmerende berichten over de onderwijsachterstand die kinderen dit jaar hebben opgelopen en die niet meer zou zijn in te lopen. De hele wereld staat stil. Waarom zou je dan als onderwijs een uitzondering willen zijn? Soms moet je je nu eenmaal schikken naar de omstandigheden en daarmee zo goed mogelijk omgaan. Mijn ‘oplossing’ zou zijn om aan het einde van het schooljaar alle kinderen te toetsen. Degenen die wel het niveau van het volgend jaar hebben, kunnen door en de anderen doen het jaar opnieuw. Je krijgt dan waarschijnlijk wel een totaal nieuwe groepsindeling op school. Deze oplossing is volgens mij te verkiezen boven de mogelijkheid om ingewikkelde constructies (zomerschool, extra programma’s, etc.) te bedenken om achterstanden in te lopen. Bij de leerlingen van groep 8 zou je dit ook kunnen doen naar aanleiding van de Cito-toets.



Hans Rouss, Nieuwerkerk ad IJssel.

Crisis | Laten we 24/7 vaccineren

Een crisis kan alleen maar worden bestreden als zaken anders worden georganiseerd. Dus daarom moeten we er allemaal een schepje bovenop doen. Nu het vaccineren eindelijk is begonnen, geschiedt deze operatie binnen de ‘normale’ uren. En niet 24 uur per dag vaccineren (dus: anders en crisisgericht organiseren). Ik begrijp dit echt niet. Het komt op mij over dat we een oorlog voeren, maar tussen 20.00 uur en 08.00 een pauze houden, terwijl de vijand doorgaat. Het scheelt coronagevallen en waarschijnlijk ook levens om over te gaan tot 24 uursvaccinatie.



Johan Nooitrust, Gorinchem.

Toeslagenaffaire | Pak ook leidingevenden bij Belastingdienst aan

In de meer dan trieste toeslagenaffaire zijn inmiddels het kabinet en twee bewindslieden afgetreden. Als leidinggevenden vanuit de regering hebben zij hun verantwoordelijkheid genomen. Al tijden zijn ze in de media met naam en toenaam onder vuur genomen en aansprakelijk gesteld. Het baart zorgen, dat de leidinggevenden bij de Belastingdienst zelf stil blijven en ook niet door de mdia onder handen zijn genomen. Ook in de Tweede Kamer wordt niet of nauwelijks over deze mensen gediscussieerd. Bij de hoorzitting van de Parlementaire Commissie hebben deze mensen blijk gegeven aan collectief geheugenverlies te lijden. Als de Belastingdienst transparanter en menselijker moet worden, is het de vraag of dit met dezelfde mensen gaat lukken.



Hans Veldmeijer, Kortenhoef.