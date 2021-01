Reactie op avondklok: ‘Op mijn 92ste wordt dit mijn tweede avondklok, en dat zal ook nu weer lukken’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 21 januari in de krant verschenen over onder meer vitamine D en de avondklok.

Brief van de dag | Een voldoende dosis vitamine D kan hoop coronaleed voorkomen

Ondanks tegenstand van burgemeesters en regeringsfracties wordt de avondklok er waarschijnlijk gewoon doorgedruk. Ook nu zegt het RIVM dat ze geen data heeft om aan te tonen dat deze maatregel gaat helpen, terwijl juist burgemeesters en fracties concreet overtuigende argumenten willen horen. Maar ja, ook aangaande de mondkapjes had het RIVM geen bewijs voor werkzaamheid. Een leek zou kunnen voorspellen dat een avondklok geen significante vermindering of voorkoming zal teweegbrengen, alleen al omdat men overdag (nog) wel onaangelijnd bewegen mag. Het enige argument zou zijn dat het samenscholingen/feestjes voorkomt. Deze excessen komen echter tot nu toe ook naar boven en worden aangepakt: daar hoeft de rest niet extra onder te lijden. Wat zo schandelijk in dit kader is, is het feit dat vanuit de wetenschap al maanden tegen de Haagse bierkaai wordt geroepen dat er een zeer simpele oplossing is om het coronavirus (tijdelijk) te weren. Een voldoende dosis vitamine D zorgt niet alleen voor veel minder heftige ziekteverschijnselen, het remt het aantal besmettingen. En juist dat is dus van groot nut aangaande de Britse coronavariant, die zich sneller schijnt te verspreiden. Het feit dat juist deze snel verspreidende mutant het argument van de regering is voor een avondklok, terwijl genoemde oplossing - die juist op grond van wetenschappelijke onderbouwing van groot nut blijkt - totaal wordt genegeerd, is ronduit schandalig. Het is kiezen voor dweilen met de kraan open terwijl dweilen met een kraan die in ieder geval deels wordt dichtgedraaid een optie is!



Jan Verniers, Arnhem.

Op1 | Niet iedereen is geschikt als talkshowpresentator

Ik ben het geheel met Bart van der Linden en Angela de Jong eens dat lang niet iedereen geschikt is om een talkshow te presenteren. Het is een grote aanwinst dat nu ook Sven Kockelmann is aangeschoven. Haal de bezem door de presentatie door geen mensen aan de presentatietafel te zetten die zichzelf belangrijker vinden dan de gasten en alle aandacht naar zichzelf trekken, zoals Paul de Leeuw. Ik kijk graag naar Op1, maar dan wel met presentatoren die weten waar ze het over hebben en daardoor ons als kijker zo goed mogelijk informeren.



Hans de Vries, Groningen.

Winst | Steun voor noodlijdende bedrijven en de zorg

Heeft iemand al gehoord of er een bedrijf is dat door corona extra hoge winsten maakt, en een deel daarvan ter beschikking heeft gesteld aan bijvoorbeeld zorgmedewerkers of noodlijdende ondernemingen? Er zijn er genoeg: supermarktketens, it-bedrijven, bouwmarkten, webwinkels, koeriersbedrijven, maaltijdbezorgbedrijven, noem ze maar op.



Frans van Zaalen, Scherpenzeel.

Onderwijs | De belangrijkste les: niet alles is vanzelfsprekend

Een mogelijke avondklok en zelfs reisbeperkingen om de scholen te kunnen openen, waar besmettingen zullen gaan plaatsvinden. Scholen zijn te veel in zichzelf gaan geloven. Kinderen die opgroeiden in de Tweede Wereldoorlog hadden het veel zwaarder en die generatie heeft het land gemaakt tot wat het is. De jongere generatie heeft nog weinig tegenslag gehad en moet nu twee keer een paar maanden thuisonderwijs volgen. De belangrijkste les die ze krijgen: niet alles is vanzelfsprekend. De avondklok en eventuele reisbeperkingen brengen opnieuw maar één soort slachtoffers. De ouderen, die verder weg wonen van hun kinderen en daardoor geïsoleerd raken. De enige winst is dat het kabinet eindelijk toegeeft dat kinderen en scholen wel degelijk een rol spelen. Houd de scholen dus dicht en tel de zegening dat je digitaal onderwijs kunt volgen. Dat hadden de kinderen tachtig jaar geleden niet.



Erik de Weerd, Nunspeet.

Examenleerlingen | Ik sta als leerkracht iedere dag doodsangsten uit

Als leerkracht van een groep met 21 examenleerlingen sta ik iedere dag doodsangsten uit. Mijn leerlingen houden geen afstand, niet omdat ze het niet willen maar omdat het simpelweg niet mogelijk is. De enige manier om effectief les te geven is niet om 2 meter van de studenten af te staan, maar om naast ze te gaan zitten. Onze leerlingen komen gewoon bij elkaar over de vloer, hebben feestjes en verspreiden zo het virus naar ons en naar hun ouders met alle gevolgen van dien. Ik heb inmiddels zes collega’s die langdurig ziek zijn. Een aantal door corona en een aantal door een burn-out. Wij moeten zowel online als fysieke lessen voorbereiden. Ook wij hebben ouders en kinderen die we graag willen beschermen. Als wij dan zo nodig moeten werken, zou het dan niet verstandig zijn om ons zo snel mogelijk op een vaccinatielijst te zetten? Het zou zo slim zijn om een beetje zuinig te zijn op de mensen die onderwijs nog wel als een nuttig beroep zien.



Miranda Waters, Amsterdam.

Gommers | Voor velen een reden om maatregelen te omzeilen

Ontzettend jammer dat Diederik Gommers de verleiding niet kan weerstaan zijn twijfel te uiten bij Jinek omtrent de onvermijdelijk aankomende avondklok. Voor velen een reden om komende maatregelen aan hun laars te lappen.



Annemarie Louisa, Rotterdam.

Gommers 2. | Door zijn mening ontstaat weer onduidelijkheid

Het OMT heeft na bestudering van cijfers geconcludeerd dat het instellen van een avondklok zin heeft in de bestrijding van Covid-19. De regering is van zijn besluiten afhankelijk van het advies van het OMT. In deze onzekere tijden voor de gehele Nederlandse bevolking zijn wij afhankelijk van eenduidige adviezen en maatregelen. Bij elke onduidelijkheid ontstaat er ruimte voor protest en ongehoorzaamheid. In dit licht is het volkomen onbegrijpelijk dat Diederik Gommers zijn eigen mening openbaar prevaleert boven het besluit van een team van experts, waar hij zelf deel van uitmaakt.



Werner Beekman, Soest.

Bezettingstijd | Mijn tweede avondklok

Een avondklok is niet leuk maar wel noodzakelijk. In de bezettingstijd 1940-45 was die ook ingevoerd. Ik was toen 15 jaar. Hoe lang die maatregel zou duren, wist niemand. We zjjn die tijd toch doorgekomen, zonder tv, radio of laptop. Op mijn 92ste wordt dit mijn tweede avondklok. Op mijn 92ste! En dat zal ook nu wel weer lukken. Volhouden!



J. Riemens, Axel.