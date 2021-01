Reactie op basisscholen: ‘Laat alle leerlingen de huidige klas nog een jaartje doen’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die woensdag 13 januari in de krant verschenen over onder meer de coronaregels en het verkiezingsprogramma van de PVV.

Brief van de dag | Waarom laten we basisscholieren het jaar niet nog een keer doen?

Leerlingen die tijdens de eerste lockdown een achterstand hebben opgelopen, raken nu nog verder achter. En dan zijn er nog zes weken zomervakantie, waarin kennis vaak wegzakt. Thuis leren is prima om de flow er een beetje in te houden, maar het is zeker geen vervanging. En helemaal niet voor kinderen die thuis niet kunnen worden geholpen, of die geen geschikte computer hebben. Van een oud-collega in het speciaal onderwijs hoorde ik dat thuisleren daar onbegonnen werk is. Dit is een ongekende situatie en vraagt om onorthodoxe oplossingen. Ik kom uit het basisonderwijs. Ik denk dat we moeten kiezen om de leerlingen de huidige klas nog een jaartje te laten doen, voor alle leerlingen. Dit is niet ‘zittenblijven’. Noem het een verrijkingsjaar. Voor veel kinderen kan het de achterstand wegnemen, iets dat ze nog jaren zou achtervolgen. Natuurlijk zijn er kinderen die kunnen doorgaan. Als die nog een jaar hetzelfde krijgen, zouden ze zich vervelen. Laat deze leerlingen een paar uur per dag in een soort ‘plusklas’ werken. Dat is in elk geval een verrijking. Het runnen van zo’n plusklas lijkt mij wel iets voor gepensioneerde leraren, zoals ikzelf. Ik realiseer me dat er een verstopping gaat ontstaan, want de instroom gaat door. Maar plusklassen zouden ruimte kunnen maken. En dan groep 8, die zich verheugt op de volgende stap: het vervolgonderwijs. Die zou mogelijk wel van school kunnen en bijgespijkerd kunnen worden in het vervolgonderwijs. Het programma van groep 8 bestaat deels toch uit herhalingen van de voorgaande jaren. En het maakt weer ruimte vrij. Hoe de leerachterstanden ook opgelost worden, het zal een heel bijzondere aanpak vragen.



Hans Walrecht, Sint Pancras.

Lockdown | Mooi lesje communicatie: zeg waar het op staat

‘Hou vol!’ (AD 12-1). Wat een fantastisch artikel van Frank Poorthuis op de voorpagina van het AD. Alles is raak. De inhoud, de toonzetting en de boodschap. Chapeau! Zou mooi zijn als onze minister-president Franks advies meeneemt in zijn communicatie over de coronacrisis. Zeg waar het op staat en hou op met het ‘verpakken’ van de boodschap. Wij kunnen hier wat van leren, door de kijk van Frank op deze crisis over te nemen. Dank Frank, voor dit mooie artikel.



R. Heschle, Hellevoetsluis.

Verkiezingsprogramma PVV | In een democratie sluit je niemand op voorhand uit

‘Geert Wilders wil wel, maar de rest niet zo’ (AD 12-1). We hebben onze mond vaak vol van het woord democratie. In de Dikke van Dale wordt het zo geformuleerd: ‘staatsvorm waarin het volk (door vertegenwoordigers) zichzelf regeert en vrijelijk zijn meningen en wensen kan uiten’. Er zijn tal van politici die op voorhand zeggen niet te willen regeren met de PVV. Op basis van de democratie is het ondenkbaar om op voorhand partijen uit te sluiten van regeringsdeelname, helemaal als het volk door het stemmen een andere koers aangeeft. Het is arrogantie ten top en mag geen democratie worden genoemd.



F. Pinter, Landgraaf.

Verkiezingsprogramma PVV 2. | We leren niet veel van de Trumpiaanse toestanden

Net zo voorspelbaar als het verkiezingsprogramma van de PVV zijn de reacties daarop van progressief Nederland: Onzinnig, fascistisch, racistisch, bedrog en niet serieus te nemen. Wij leren kennelijk niet van de Trumpiaanse toestanden in Amerika en de verwachting dat de PVV de op één na grootste partij dreigt te worden. Net als in Amerika is hier ook duidelijk een groot deel van de bevolking dat onvrede heeft met de manier waarop de politiek invulling geeft aan (onze) grote thema’s: het klimaat, Europa en massa-immigratie. Zolang die onvrede niet serieus wordt genomen en onder de linkse deksel wordt gesmoord, blijft de druk alleen maar toenemen. Het wordt hoog tijd om deze vicieuze cirkel te doorbreken en al deze sentimenten objectief op de agenda te zetten. Al was het alleen maar om Trumpiaanse idiotie voor te zijn, als de stoom uiteindelijk ontsnapt.



Adri Tegelaar, Den Haag.

Basisscholen | We doen het met liefde én omdat het niet anders kan

‘Basisscholen open op 25 januari’ (AD 12-1), Deze oma en opa, 70-plus met twee kleinkinderen (5 en 4 jaar) wier ouders niet thuis kunnen werken (kinderopvang en verhuizer), zagen de bui al een beetje hangen: extra oppas doen. Deze ouders kunnen geen vrije dagen blijven opnemen, want voor de voorjaars- (schrap die maar!), mei-, zomer-, herfst- en kerstvakantie moet er toch ook nog wat overblijven? We doen het natuurlijk met liefde en omdat het niet anders kan. Maar ook met het gevoel te worden geleefd.



Jeannette van Ockenburg, Den Haag.

Toeslagenaffaire | Alsof er niets is gebeurd, gaat men rustig verder

‘Toeslagenaffaire: spanning in kabinet loopt op’ (AD 12-1). Rutte vindt dat kabinet, ondanks toeslagenaffaire kan blijven zitten, lezen we. Dit zou toch wel het toppunt van eigendunk zijn. De Belastingdienst brengt duizenden gezinnen in financiële problemen. De ambtenaren doen dat in opdracht van hun bazen bij de Belastingdienst. De top van de Belastingdienst volgt hiermee gewoon de instructie van onze regering die de wetgeving maakt. Er komt een onderzoek dat laat zien dat er laakbare dingen zijn gebeurd. Tijdens het onderzoek geven alle ambtenaren en politici aan dat de schuld bij anderen ligt. Natuurlijk vinden ze dat en daarom zegt premier Mark Rutte nu: we kunnen gewoon blijven zitten. Alsof er niets gebeurd is, gaan ze over tot de standaard afwerking van problemen in de politiek: ‘Zij dronken een glas, deden een plas en lieten de zaak zoals zij was’.



Lammert Koenen, Amersfoort.

Koningshuis | Niet van deze tijd dat het koningshuis rijker wordt

‘Opkrabbelen na de crisis’ (AD 12-1). Dat populariteit vluchtig kan zijn, is zeker een feit. Maar het is ook niet zo gek dat mensen kritischer worden op het Nederlandse koningshuis. Willem-Alexander had op 1 januari beter een groot voorbeeld kunnen geven door uit eigen beweging eindelijk eens in te leveren op de enorme belastingvrije vergoedingen. Dan laat je zien dat je rekening houdt met het volk door wie je wordt betaald. De ergernis over die enorme luxe leeft toch meer onder de bevolking dan de konklijke familie denkt. Het past totaal niet meer in deze tijd dat ongekozen mensen zonder echte verantwoordelijkheid steeds rijker en rijker worden. Je kunt met nog zoveel fotosessies aankomen, maar daar kom je niet meer mee weg. En ook geen toespraken over verbinden, wanneer je mijlenver van het normale leven staat. Er is dus nog heel veel werk te doen.



Pauline Borst, Rotterdam.