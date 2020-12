Reactie op Baudet: ‘Antisemitisme van Thierry Baudet kan nauwelijks een verrassing zijn’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die woensdag 9 december in de krant verschenen over onder meer Thierry Baudet en de oplopende coronabesmettingen.

Brief van de dag | Antisemitisme van Thierry Baudet kan nauwelijks een verrassing zijn

Sinds de bruine antisemitische drek van de JFVD naar buiten kwam heeft een groot aantal prominenten van FvD plotseling last van een zuiver geweten. Dat geweten werd pas wakker nadat Thierry Baudet voorzitter Frederik Jansen bleef omarmen. Toen pas namen ze afstand. Hoe hypocriet kun je zijn? Ze vergeten dat Thierry zelf de giftige brandstof heeft geleverd voor dat bruine gedachtengoed. Al jaren verkondigt onze narcistische xenofoob de meest vreselijke standpunten. Geïnspireerd door rechts-radicale en vaak antisemitische filosofen. Over een boreale samenleving (lees volledig blank). Over vrouwen die geen ambitie vertonen en meer voor huishoudelijke dingetjes zijn. Over het remigreren (uitzetten?) van Nederlanders met een niet-Nederlandse achtergrond. Over de jood Soros die het coronavirus heeft verspreid en zo nog wat onzinnige samenzweringstheorieën. Deze partijgenoten hadden allemaal al lang kunnen beseffen dat Thierry niet koosjer is. Iemand waarmee je niet geassocieerd wilt worden als politicus. Onze Thierry, die in de Tweede Kamer een wanvertoning maakt van het parlementaire werk. Loopt te koketteren met een toespraak in het Latijn. En voortdurend zijn dedain toont voor het parlement en collega-politici. Praat over een ‘partijkartel’, geflankeerd door pias Hiddema. Dat Thierry binnenkort weer op het schild wordt gehesen, staat vast. Want populisten die vanuit de onderbuik lariekoek uitkramen krijgen veelal veel steun van het ‘gewone volk’. Een diep verlangen naar vroeger. Achteruit regeren, noem ik dat. Maar die tijden van grote armoede en slechte leefomstandigheden komen gelukkig nooit meer terug.



Aad Kooijman, Woerden.

Thijs zonneveld over Qatar | Hij heeft gelijk, maar het grote geld zal toch winnen

‘Tijd om je mond open te trekken’ (column Sportwereld 8-12). Helemaal eens met Thijs Zonneveld. Qatar als organiserend land is een gevolg van een corrupt UEFA bestuur dat de eigen zakken vulde of zorgde voor topfuncties voor familieleden (Platini). Maar, Thijs, ook jij weet: de macht van het Geld overwint alles. Altijd en overal. Of dat nu in de sport is (ook bij het wielrennen, in de politiek, cultuur, in de media et cetera. Money makes the world go round en mensenwelzijn is ondergeschikt. We hebben ermee te dealen. Totdat een aansprekende organisatie zegt: ,,Tot hier en niet verder.’' Daar ligt voor de KNVB in dit geval de uitdaging. Maar jij en ik weten het antwoord al...



Johan Nooitrust, Gorinchem.

Meer besmettingen | Lockdowns werken niet

‘Daling coronagolf stopt abrupt’ (AD 8-11). Dit leidt uiteraard tot strengere maatregelen. Wat weer veel economische en sociale schade tot gevolg heeft. Wat mij verbaast; in de hele wereld wordt al negen maanden getracht dit onder controle te krijgen. Met soepele of strenge lockdowns, het lijkt niet te werken. Gaat er dan bij niemand een lichtje branden? Misschien iets anders proberen?



Peter van Mil, Rotterdam.

Meer besmettingen 2. | De koppen in het zand

Steekt iedereen nu zijn kop in het zand en durft niemand te beweren dat die idiote Black Friday oorzaak is van het stoppen van de afname?



John de Jong, Waspik

Meer besmettingen 3. | Waar blijven teststraten voor meten overgewicht?

In Nederland overlijden jaarlijks zo’n 150.000 mensen, waarvan 45.000 aan hart- en vaatziekten. Aan corona dit jaar ongeveer 10.000. Gezien deze getallen zou de overheid toch alle ongezonde zaken zoals weinig bewegen, verkeerd eten, roken, alcohol, drugs enzovoort meteen moeten verbieden? Verplicht iedereen aan de sla, komkommer en tomaten? En vanuit de overheid wandel- en fietsprogramma’s en - in navolging van de coronateststraten - weegstraten om het gewicht per burger te registreren en zo nodig te sanctioneren? Niets van dit alles. Vreemd dat door corona, toen het dodental in ons land opliep naar 10.000, alles op slot ging, met alle economische ellende van dien. Omdat corona besmettelijk is (besmettelijkheidspercentage 0,01 procent, mortaliteit 0,2 procent) ligt nu de hele wereld op z’n gat.



Wim Everwijn, Capelle a/d IJssel.

Meer besmettingen 4. | Zorg kan weer aan de bak

Ze kunnen opleggen wat ze willen, met kerst zullen weinig mensen zich aan de maatregelen houden, let maar op. Er komt toch een vaccin aan? Na de ‘feestdagen’ lopen de ic’s weer vol. Hm, vreemd, wij zaten toch allemaal anderhalve meter uit elkaar? Sterkte zorgpersoneel, jullie kunnen gelijk aan de bak in 2021.



Dick van Dijk, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Meer besmettingen 5. | Begrip? Vergeet het maar

De coronacijfers blijken te hoog voor versoepeling met kerst. Premier Rutte verwacht begrip. Ik denk dat weldenkende mensen steeds minder begrip hebben voor de maatregelen. Blijkbaar hebben deze niet het verwachte effect. Sluiten van eetgelegenheden, waar geen extra besmettingen vandaan kwamen, bleek zinloos. Wel liet de regering, tegen advies van het OMT, de scholen open. De stelling van veel natuurkundigen, dat het virus met name via aerosolen over grote afstand wordt verspreid, blijft genegeerd. En dan wel (quasi) verbaasd zijn als (halve) maatregelen maar niet helpen.



Jan Verniers, Arnhem.

John Lennon herdacht | Een ontroerend moment

Eind jaren 80 was ik met een groep middelbare scholieren uit Rotterdam in de VS. Wij verbleven in Baltimore en maakten een uitstapje naar New York. De kinderen wilden naar het Central Park en het Dakota Building. Op de plek waar John Lennon op 8 december 2008 vermoord werd, stonden wij stil en luisterden via onze walkman naar muziek van deze Beatle. Het was een van de ontroerendste momenten in mijn onderwijstijd.



Lex Werdekker, rector Erasmiaans Gymnasium 1983-2000, Voorburg.

Losse tickets | Wij kregen ons geld terug

‘Met los ticket heb je niets aan voucherbank’ (AD 9-12). Wij hebben goede ervaringen met losse tickets. Voor geannuleerde vluchten naar Spanje, Portugal en Bali kregen we eerst vouchers. Na enkele maanden vroegen wij toch geld terug. Dat gebeurde binnen enkele weken. Complimenten aan Transavia en Singapore Airlines.



Henk Kievit, Oud-Beijerland.

Pakketjes bezorgen | Ga naar de lokale winkels

‘Laat bezorgen op centraal punt’ (AD 8-12). Je moet er toch de deur voor uit, koop en haal het dan liever bij de lokale winkelier.



Johan Arentshorst, Woerden.