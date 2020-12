Reactie op Baudet: ‘Het getuigt van brutaliteit dat hij durft te zeggen dat hij het land wil redden’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die maandag 7 december in de krant verschenen over onder meer Thierry Baudet en opstandige SP-jongeren.

Vaccinatie | Fijn dat hij het goed voor heeft met de werkenden

‘Vaccineer werkenden eerst, dat is in het belang van iedereen’ (Brieven 5-12). Wat fijn van briefschrijver Klerkx dat hij het zo goed met de werkenden voor heeft. Zij moeten werken om onze pensioenen te kunnen betalen. Mijn man heeft vanaf zijn 14de tot zijn 63ste jaar gewerkt en zijn eigen pensioen bij elkaar gespaard. En daar heeft onze regering een flink deel van gestolen. En wat de ouderen onder ons betreft, we moeten nog maar even geduld hebben voor een injectie met een vaccin dat zijn werking nog moet bewijzen. Aan mijn lijf geen polonaise. En we genieten volop van ons welverdiende pensioen. Werk ze.



Tineke van der Veen, Damwoude.

Guido Weijers | Sommige mensen hebben het wel erg hoog in hun bol

‘Ik scheld minder en heb meer te vertellen dan Youp’ (Quote 5-12). Wat hebben sommige mensen het toch hoog in de bol. Om te beginnen is daar Guido Weijers die vindt dat hij als vermeend cabaretier inhoudelijk meer te bieden heeft dan Youp van ’t Hek. Welnu, Youp heeft kwalitatief echt meer te bieden dan Guido, die af en toe ook een beetje lollig denkt te zijn. En dan hebben we natuurlijk nog de joker van de week, Thierry Baudet, die na een gehouden referendum onder de leden van FvD, als leider van de partij mag blijven. Gelukkig maar, want wie zou anders ons land moeten redden?



Pim Middelraad, Zwijndrecht.

Thierry Baudet | We weten nu echt waar hij en zijn partij voor staan

‘Baudet heeft zijn partij weer terug’ (AD 5-12). Iedereen weet nu waar partij FvD voor staat. Het getuigt van onbeschaamde brutaliteit dat Thierry Baudet durft te zeggen dat hij er is om het land te redden en onze beschaving te beschermen. Baudet die antisemitische en racistische uitspraken niet schuwt, radicaliseert en complottheorieën aanhangt. Stemmen in maart op deze partij is een stem op een extreemrechtse partij.



A. Wenning, Utrecht.

Douche | Ik heb het altijd al gedacht

‘Douchen en zeep, stop ermee!’ (AD 5-12). Eindelijk staat in de krant dat het verantwoord is om een dag of meer minder te douchen en te minderen met zeep. Altijd al het vermoeden gehad dat te veel boenen en soppen onder de douche zorgt voor een disbalans onder de biljoenen microben op de huid. Mag ik gewoon omdat het gezond is mijn boxershort van Björn B. een dag langer aanhouden en de sokken van Tommy H. lekker nog dagen zonder schaamte opnieuw aantrekken. Spaart ook nog eens warm water en shampoo uit. Mijn eega blij met dit bericht want het scheelt een berg wasgoed. Win-winsituatie dus!



Joop de Keijzer, Amersfoort.

SP-jongeren | SP wordt niet gehinderd door vernieuwingsdrang

‘SP worstelt met jonge, radicale activisten’ (AD 4-12). Na FvD heeft nu ook de SP last van een radicale jongerenbeweging. Dat verbaast me niet: jongeren zijn vaak radicaler dan volwassenen, dat hoort bij de leeftijd. Wat wel verbazingwekkend is, is dat die rode jongeren bij de SP zitten. De CPN is destijds opgegaan in GroenLinks. Horen ze daar niet eerder thuis? Ook de wrijving tussen het SP-bestuur en de jongerenbeweging verbaast me niet. De SP wordt bestuurd door een aantal dinosaurussen van het eerste uur die elke vernieuwing tegenhouden. Is dat omdat de SP bang is voor de verantwoordelijkheid die hoort bij het leveren van burgemeesters, gedeputeerden of ministers?



Martin van Raay, Culemborg.

Persconferentie | Ik lees het een dag later vast wel weer in de krant

Morgen is het weer zo ver. Er staat weer een persconferentie op stapel. Eerst kom er een persoon in beeld die ons gaat vertellen wat Rutte en De Jonge te vertellen hebben. Vervolgens gaan Rutte en De Jonge vertellen wat zij te vertellen hebben. Tenslotte komt er weer iemand die ons gaat vertellen wat zojuist verteld is. Sorry, ik haak af. Ik lees het woensdag wel in de krant.



P. Hoogeveen, Lekkerkerk.

Joop Zoetemelk | Prima, die opmerking over het gebruik van de oortjes

Een mooi interview met Joop in AD van afgelopen zaterdag. Als een groot wielrenner als hij het gebruik van oortjes niks vindt, maar er wordt niet naar geluisterd of hij wordt niet begrepen, dan is dat jammer voor de wielersport.



Evert Hoolwerf, Eemdijk.

Matthijs van Nieuwkerk | Dat is een verbetering

‘Matthijs van Nieuwkerk gaat door’ (AD 5-12). Dat Matthijs van Nieuwkerk terugkomt is al een verbetering. En dan Jeroen Pauw erbij, is ook klasse. Daar kijken we met genoegen naar.



Gerrit Toren, Drunen.

