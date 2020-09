Reactie op bejaarde militaire radar: ‘Wat zijn we toch een belachelijk land geworden’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 8 september in de krant verschenen over onder meer nertsenbedrijven en de reisapp van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Grapperhaus | Gek, over Halsema heeft Geert Corstens het niet

‘Grapperhaus zou moeten aftreden’ (AD 7-9). Meet Geert Corstens, een man met zo’n geweldige staat van dienst in de Nederlandse rechtspraak, nu ook met twee maten? Hij stelt dat Grapperhaus zou moeten aftreden. Over Femke Halsema heb ik hem niet gehoord. Of vond hij het niet de moeite waard om deze controversiële burgemeester te bekritiseren na het toestaan van een grote demonstratie op de Dam tegen alle coronaregels in? Hoe zit dat?



Johan de Groot, Maassluis.

Bejaarde radar | Ons land maakt zich met die openheid belachelijk

‘Bejaarde radar moet nog even volhouden’ (AD 7-9). Wat zijn we toch een belachelijk land geworden. Ik lees doodleuk dat onze radarsystemen niet meer goed functioneren. In de tijd van de Koude Oorlog zou dit staatsgeheim zijn, maar nu zetten we het gewoon in de krant! Zo hebben we eerder kunnen lezen dat de kogels op zijn, militairen op missie met soms ondeugdelijk materiaal worden opgezadeld en dat het coronatestcentrum op Schiphol om 18.00 uur sluit! Een cabaretier zei sarcastisch dat we de vijand moeten laten weten dat we in het weekend niet vechten omdat dan onze militairen op verlof zijn. Misschien moeten we ook laten weten dat de radar niet goed werkt en dat corona na 18.00 uur niet welkom is!



Dick Schuurman, Maarsbergen.

Weer nertsenfarms besmet | Onze smerigste provincie

Weer nieuwe besmettingen in nertsbedrijven, het was gisteren in het nieuws. Tientallen met corona besmette nertsbedrijven, Q-koorts, vogelgriep, varkenspest en carnavalvierders. En dan zwijg ik maar over de ongelooflijke stank en allerhande smerige uitstoot die rondom deze bedrijven heerst. Brabant, het smerigste stukje Nederland. Kan Guus Meeuwis daar geen liedje over schrijven?



Hans Offermans, Rotterdam.



Frankrijk ‘rood’ | Het gaat om oranje zones

‘Kwart van Frankrijk nu rode zone’ (AD 7-9). U meldt dat een kwart van Frankrijk nu rode zone is. Volgens de reisapp van het Ministerie van Buitenlandse Zaken betekent een rode zone: niet reizen. Maar als je kijkt op de app van buitenlandse zaken zijn deze gebieden oranje, dat wil zeggen alleen noodzakelijke reizen. Het is wellicht verhelderend om in het artikel er dan ook bij te schrijven dat het vanuit Nederlands perspectief gaat om een oranje zone.



Nol van Beek, Utrecht.

Klacht over bank | Ik was juist blij met ING

‘ING kan wel waarschuwen’ (Brieven 7-9). Lezer Peter van Wermeskerken geeft aan dat ING achterloopt met de dienstverlening. Ik heb een geheel andere ervaring. Van de zomer probeerde een nepenergiebedrijf mij op te lichten. Omdat ik het niet vertrouwde dat bepaalde handelingen niet lukten, heb ik direct contact gezocht. Vanuit ING hebben ze meegekeken. Ze hebben direct alles geblokkeerd. Ze zagen dat er met een andere telefoon was gebeld, die niet van mij was. Ik ben uitstekend geholpen en ben ING dan ook zeer dankbaar. Kan alleen maar zeggen: mensen wees alert. Lees duidelijk wat uw bank te melden heeft. Laat u niet per telefoon misleiden.



Petra van der Meijden, Wateringen.

‘Dure fout‘ | Stel een wekelijkse limiet in voor opnemen van geld

‘Opschrijven pincode dure fout’ (AD 5-9). Telkens als ik zo’n bericht lees vraag ik me af waarom de banken hun klanten, vooral de ouderen, er niet op wijzen dat er een limiet ingesteld kan worden voor het bedrag dat wekelijks bij de geldautomaat opgenomen kan worden, maar ook voor het bedrag dat je in winkels met pinnen kunt uitgeven. Je kunt dit zelf doen, via telebankieren. Maar ook een bankmedewerker zal dat kunnen regelen. Misschien een tip om daar eens goed naar te kijken voor familieleden, mantelzorgers e.d. In geval van misbruik kan op die manier de schade beperkt blijven.



José Bon, Hillegom.

Kritiek op Geert Wilders | Hij zegt wat velen vinden

Ik zie uitsluitend negatieve reacties over Wilders (Brieven 7-9). Veronica Magro noemt Wilders laf. Wat Wilders wil is best duidelijk en allerminst laf! Hij wil minder invloed van de islam in Nederland, en minder regels die door de EU worden bepaald. Dit is iets wat velen willen, maar ze durven het niet meer hardop te zeggen. Zoals zoveel niet meer gezegd mag worden! Prima dat iemand als Wilders aandacht krijgt. Er gaat erg veel aandacht in de media naar volstrekt onbelangrijke personen.



Pauline Borst, Rotterdam.

Linda Akkermans | Van mij mag ze blijven als vaste columnist bij het AD

Columnist Linda Akkermans is een goede vervanging van Nynke de Jong. Van mij mag ze blijven en wordt Nynke vervanger van Linda.



Marcel de Keijzer, Soest.

