Reactie op bezoekerslimiet kerken: ‘Laat ons alstublieft teruggaan naar 100 personen’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 8 oktober in de krant verschenen over onder meer het ‘trage’ parlement en het maximum aantal bezoekers bij kerken.

Traag parlement | Hans van Soest legt de vinger op de zere plek

‘Parlement nam erg veel tijd met noodwet’ (Commentaar Hans van Soest 7-10). De vinger op de zere plek. En de app die kan helpen bij bron- en contactonderzoek was al deze zomer klaar. Maar omdat wetgeving twee maanden stil lag vanwege het zomerreces, is onnodig vertraging opgelopen. Ik kreeg een Majoor-Keesgevoel. Deze geweldige creatie van Paul van Vliet zei ooit dat we het buitenland zouden verzoeken het vaderland niet aan te vallen tussen vrijdag 17 uur en maandagochtend 9 uur.



Kor van der Heiden, Puttershoek.

Terug naar 30 bezoekers | Staphorst wordt bedankt!

Door het kerkbezoek daar gaan alle kerken terug naar 30 bezoekers. Staphorst, bedankt! In onze kerk zijn we druk bezig met de voorbereiding van Allerzielen op 2 november, de jaarlijkse herdenking van de overledenen, misschien wel de mooiste viering van het jaar. Hoe kunnen we dit in vredesnaam realiseren met 30 bezoekers? Families hebben dit voorjaar al te maken gehad met vreselijke beperkingen tijdens de uitvaart. Laat ons alstublieft teruggaan naar 100 personen; dan kan er net iets meer. De kerk is coronaproof ingericht.



Ineke Tubben, De Belte (Slagharen).

Diekstra over doodsangst | Als 60-plus zich afzondert krijgt de rest weer kansen

‘Welke jongere wil nou met zijn neus op de dood worden gedrukt?’(column René Diekstra 6-10). Angst voor de dood hebben we allemaal. Door de welvaart kregen we het idee de dood in onze macht te hebben. Desondanks zijn er natuurverschijnselen die we niet onder controle hebben. Vulkaanuitbarstingen, orkanen, overstromingen en dus ook pandemieën. Ouderen en kwetsbaren komen in de winter niet veel buiten en zijn daardoor erg vatbaar voor virussen zoals Covid. Als jong-bejaarde stel ik voor iedereen onder de 60 jaar zoveel mogelijk zijn gang te laten gaan en ons als oudere groep zoveel mogelijk af te zonderen van samenleving tot er een vaccin is. De schade aan de economie zal minder groot zijn en jongeren houden perspectief op werk en toekomst. Als zij immuun worden sterft het virus vanzelf uit en zal de pandemie uitdoven.



Willem Kester, ’s-Gravenzande.

Moedermelk tegen corona | Koeien besmetten, idee?

‘Moedermelkijsje ingezet tegen corona’ (AD 7-10). Vooropgesteld: ik weet zo goed als niets van immunochemie en van virologie. Maar is het wellicht mogelijk om koeien te besmetten met het coronavirus, zodat die antistoffen gaan produceren in hun melk? Is er iemand die daar antwoord op weet?



J. van den Berg, Haastrecht.

Tanzaniaan maakt amok | Stuur deze man retour

Een man uit Tanzania loopt gewapend rond op Schiphol (AD.nl 6-10). Hij heeft al meerdere malen problemen veroorzaakt en zit kennelijk in een asielprocedure. Dus ze weten niet wat te doen met hem. Wel, simpel denk ik. Deze man hoort niet in onze samenleving. Dus heel snel in een vliegtuig zetten. Lekker terug naar zijn eigen land. We hebben hier al genoeg misdadigers rondlopen.



Roel Janssen, Brielle.

‘Gezeur’ over vroeg opstaan | Makkelijk praten, Gerda

‘Wat een gezeur’ (Brieven 7-10). Gerda Vogelzang zegt blij te zijn met het vroege boodschappen doen. Ze heeft makkelijk praten als haar vriend de boodschappen doet en zij zelf in bed kan blijven.



Joost Bennik, Rhenoy.

Maker stint failliet | Richt een denktank in voor deze ondernemer

‘Minister Van Nieuwenhuizen is een schijtlijster’ (Brieven 7-10). De wegenverkeerswet regelt de goedkeuring van voertuigen en het besturen hiervan voor gebruik op de weg. Dagelijks gebeuren er ongelukken met toegelaten voertuigen, soms met verschrikkelijke gevolgen. Worden deze voertuigen óók van de weg gehaald? Welke deskundigen en juristen willen met deze ondernemer via een denktank om tafel gaan om de minister alsnog te bewegen de nieuwe Stint de weg op te krijgen? Ik gun deze ondernemer geen faillissement.



Lesley Stalpers, Huis ter Heide.

KRO-NCRV opgehipt | Transgenders belachelijk maken is erg goedkoop

‘Bij de opgehipte KRO-NCRV, nieuwe huisomroep van The Passion, kan Jezus gewoon een vrouw zijn. Of een transgender’. Dat schrijft Angela de Jong (AD 6-10). Ik heb nog nooit iemand in de transgendergemeenschap gehoord die wil dat Jezus in The Passion door een transgender gespeeld wordt. En ik durf te stellen dat al velen die niet tot de heterogemeenschap behoren, in The Passion hebben gespeeld. Angela mag iets vinden van de plannen met The Passion, maar het erbij slepen van transgenders en hen belachelijk maken, is goedkoop scoren.



Lilian Haak, Apeldoorn.

