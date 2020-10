Reactie op Binnenhof: ‘Maak er een groot museum van of appartementencomplex’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 22 oktober in de krant verschenen over de handhaving van coronaregels en de onthoofding van een Franse leraar.

Handhaven coronaregels | We zouden zelf ook iets actiever kunnen zijn

‘Streng handhaven illusie’ (AD 21-10). Het verbaast mij niets dat het voor politie en boa’s onuitvoerbaar blijkt de strenge coronaregels te handhaven. Het ontbreekt in ons land aan sociale controle. We denken alles aan politie en boa’s te kunnen overlaten maar we zouden zelf ook een keer kunnen ingrijpen: Wijs anderen er op als ze geen mondkapje dragen of onvoldoende afstand houden. Bemoei je er duidelijk wél mee als je ziet dat een boa of politieagent wordt uitgescholden. Grijp, met een paar medepassagiers, in als een buschauffeur wordt mishandeld. Briefschrijver Wilhelm van Zuyden betrapt zich erop dat hij op een controlerende manier naar andere mensen op straat kijkt. Schaam je er niet voor Wilhelm. Kennelijk heb je het zaadje van de sociale controle in je! Laat het ontkiemen en ontwikkel je tot een volwaardige Big Brother. In deze coronatijd is het helaas nodig.



Henk Hoorn, Zoetermeer.

Handhaven coronaregels 2 | Er is nu juist houvast nodig

Ik vraag me langzamerhand steeds meer af in wat voor Nederland ik terecht ben gekomen. Ik ben Duitse en woon nu inmiddels 34 jaar in Holland en zie dat het steeds meer verloedert. Juist nu is houvast nodig. Door de voorvallen in de afgelopen tijd heb ik er weinig vertrouwen in. En dan nog een krantenkop van dit formaat. Een beetje minder sensatie en meer verbindende informatie zou erg fijn zijn.



Anne de Beer, Amersfoort.

Onthoofding leraar | En waar zijn ze nu, al die flinke demonstranten?

‘Frankrijk treedt keihard op tegen extremisme’ (AD 21-10). Doodstil is het terwijl er in Frankrijk in koelen bloede een leraar is onthoofd. Zijn Fidan Ekiz, Ebru Umar en Geert Wilders zo’n beetje de enigen die dit aankaarten? En zij worden nota bene bedreigd. Waar zijn al die demonstranten? En bekende Nederlanders? Heeft het AD geen lezersbrief ontvangen? Heeft het koningspaar hun medeleven al betuigd aan een bevriend land? Wat zouden de reacties zijn wanneer er in ons land een salafist onthoofd zou zijn?



Lily Boer, Rotterdam.

Onthoofding leraar 2 | Op de voorpagina ook geen verontwaardiging

Op de voorpagina breed uitgemeten dat de koning terug is in Nederland en gisteren weer dat twee prinsessen niet mee waren gekomen, schande, schande. Graag had ik op de voorpagina het massale protest gezien na de onthoofding van de leerkracht. De massale verontwaardiging hierover in Nederland (niet). Nee, je ziet waar de prioriteit ligt. Slaap zacht allemaal.



H. Groenewoud, Lisserbroek.

Verbouwing Binnenhof | Blijf daarzitten en maak van Binnenhof museum

‘De tijdelijke Tweede Kamer is verbouwd voor 160 miljoen: huiskleur mosterdgeel’(AD.nl 20-10). Ik zie het artikel over de verbouwing voor een tijdelijke behuizing van de Tweede Kamer, kosten 160 miljoen euro, en ik snap werkelijk niet waarom dan toch nog een verbouwing en renovatie van het Binnenhof nodig is. Wat ik zag op de video is prachtig en dan denk ik: blijf daar voortaan lekker zitten. Het is een modern hergebruikt gebouw en opgeknapt. Scheelt toch zo’n 800 miljoen euro. Restaureer het Binnenhof en maak er een groot museum van of appartementencomplex.



Léon de Koning, Dordrecht.

Mishandeling Younes | Is gerechtigheid in deze zaak te veel gevraagd?

‘Acht maanden cel voor het in coma slaan Younes’ (20-10). De eis was 15 maanden. Dit is niet uit te leggen. Als je een jongeman van 26 jaar oud voor de rest van zijn leven gedeeltelijk verlamd slaat moet daar toch een jarenlange gevangenisstraf op staan? Een afschrikwekkende werking zal het niet hebben op daders met korte lontjes, maar een klein beetje gerechtigheid naar het slachtoffer toe is toch niet te veel gevraagd?



Richard van de Geest, Woerden.

Blessure Virgil van Dijk | Deze ‘schaar’ is de moeite van het beoordelen waard

‘Wijnaldum nog ontdaan: Everton gaat te ver’ (Sportwereld 21-10). Vreemd is het dat zowel de scheidsrechter als de VAR de schandalige overtreding van keeper Jordan Pickford van Everton niet bestraft met een rode kaart. Daardoor gaat hij vrijuit, terwijl toch heel veel kenners dit een smerige overtreding vonden. Persoonlijk zou ik Virgil van Dijk willen adviseren: dien een aanklacht in wegens het opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel. Dan moeten de rechters de beelden nog maar eens bekijken. Want als een doelpunt afgekeurd wordt vanwege één centimeter buitenspel, dan is deze ‘schaar’ ook de moeite waard om nog eens onder een vergrootglas gelegd te worden. Ik wens Virgil een spoedig herstel en veel sterkte.



W. Franken, Dordrecht.

Brief van de dag | Politici, ga ons voor met het goede voorbeeld en dan ziet u: wij volgen

In het AD stond onlangs een artikel over het tanende gezag van de overheid. We lazen dat we ons slecht houden aan wat de overheid ons vraagt om corona te bezweren. Ik zou willen dat de politici hierbij Kamerbreed in de spiegel kijken. Hoe kun je van burgers verlangen dat ze volgen als in de Tweede Kamer de toon zo vaak zonder respect is? Het politieke belang bepaalt de toon van het debat, in plaats van het gemeenschappelijk belang. De taal verhardt, politici halen elkaar zo veel mogelijk onderuit. Ministers worden met de grond gelijk gemaakt op een weinig respectvolle toon. Dat is ons voorbeeld. Ik kan er steeds minder naar kijken. De aanpak van corona zou verre van politiek moeten zijn. Waarom kan de politiek het niet opbrengen bij dit onderwerp, waar geen politieke belangen zouden mogen spelen, het goede voorbeeld te geven? Welke beslissing er bij dit ook genomen wordt, je doet het nooit goed en kritiek is zo makkelijk. Juist nu zou de hele politiek een krachtig signaal moeten afgeven door eensgezind het algemeen belang zo goed mogelijk uit te dragen. Natuurlijk heeft de Tweede Kamer een controlerende rol. Maar dat kan ook zonder de ander af te branden. Hoe goed zou het zijn als de politiek één keer het goede voorbeeld geeft: opbouwende kritiek om samen tot verbetering te komen. Dat is wat anders dan elkaar afbranden. De partij die de moed heeft de tendens van verruwing te doorbreken, met respect verbeteringen voorstaat zonder anderen af te breken, verdient mijn respect voor de verkiezingen volgend jaar. Niet de partij die vanaf de zijlijn roept dat alles fout is.

