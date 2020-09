Reactie op bonus zorgpersoneel: ‘Help eerst mensen die het nodig hebben voor levensonderhoud’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 1 september in de krant verschenen over onder meer de waardering voor het zorgpersoneel in Nederland en de column van Linda Akkermans.

Heaters | Zo wordt het nooit wat met energie besparen

‘Heaters’ (AD 31-8). Ik ben het helemaal met columniste Linda Akkermans eens . Wij moeten aan alle kanten energie besparen, maar de horeca mag de buitenlucht verwarmen. Net als winkels, met 30 graden de deur open en de airco aan. In de winter is het andersom, lekker stoken met de deur open terwijl het buiten vriest. En iedereen schijnt dat normaal te vinden. Zo wordt het toch nooit wat met energie besparen.



B. Smitshoek, Barendrecht.

Coronamaatregelen | 17 miljoen Nederlanders min twee, dank u!

In de rubriek lezersbrieven (AD 31-8) stelt dr. Robert Mol, huisarts in Rhoon, dat minister Grapperhaus alle coronamaatregelen zat zou zijn en wij hem namens alle andere 17 miljoen Nederlanders zouden moeten bedanken, omdat iedereen de maatregelen zat zou zijn. Wil dokter Mol twee Nederlanders van die 17 miljoen aftrekken. Wij delen namelijk een heel andere mening omtrent de coronamaatregelen en kunnen prima voor ons eigen standpunt uitkomen. Dank u!



Joop en Marianne Pragt, Hoogvliet.

Genoegdoening | 40 keer 390 euro doneren

Bij het huwelijk van onze minister Grapperhaus werden de coronaregels niet in acht genomen. Als genoegdoening doneerde hij twee keer 390 euro aan een goed doel.



Het zou hem sieren wanneer hij voor alle op de bruiloft aanwezige gasten (ongeveer 40 mensen en dus 40 keer 390 euro) had gedoneerd.



Cees van Ravesteijn, Rijswijk.

Ontheffing | Mag je als werknemer thuiswerken weigeren?

Met veel interesse heb ik het afgelopen weekeinde de voors en tegens van het thuiswerken gelezen. Bij mij kwam de vraag naar boven in hoeverre een werkgever een werknemer kan verplichten om thuis te werken. Zo ja, op grond waarvan? Zo nee, kan en mag een werknemer weigeren? Zelf heb ik er, door gebruik te maken van de prepensioenregeling, niet zo veel mee te maken gehad. Maar persoonlijk vind (en vond) ik het nogal een inbreuk op mijn persoonlijke levenssfeer, vooral met de vele skype-, zoom- en team-vergaderingen. Wat verder ook niet aan bod komt, is dat het bestemmingsplan voor je woonhuis de bestemming ‘wonen’ heeft en niet ‘kantoor’. Voor een professioneel kantoor aan huis - en daar hebben we het naar mijn mening over - is een ontheffing van Ruimtelijke Ordening nodig. Gaan de boa’s daar ook op controleren?



Adri Ruisch, Wageningen.

Tour de France | Tour, Tour en nog eens de etappe van de Tour

Studio Sport zendt de etappe van de Tour de France integraal uit: prima. Daarna in het journaal: nogmaals de finale van de etappe. Direct daaropvolgend in de reguliere sportuitzending: opnieuw de etappe van vandaag. U begrijpt dat ik uitkijk naar de Avondetappe!



Otto Bronk, Den Haag.



Demonstraties | Onbegrijpelijk dat dit zo weinig aandacht krijgt

‘Protesten in Berlijn, Parijs en Londen’ (AD, 31-8). Wat een ontzettend klein stukje in de krant over de demonstraties in veel hoofdsteden afgelopen weekend. Het waren vredige demonstraties, wat is te zien op internet. Vooral die in Berlijn was geweldig met een opkomst die niet naar waarheid wordt neergezet. Mensen komen op voor hun vrijheid en ook die van anderen. Robert F. Kennedy was een inspirerend groot spreker en ook daarover wordt niets verteld. Onbegrijpelijk dat dit zo weinig aandacht krijgt.



Sjanie van der Linden, Barendrecht.



Vader | Gedicht over dementie

Daar zit mijn lieve vader

vroeger sterk en groot

hij zong liedjes voor mij

ik zat altijd op zijn schoot

ik geef hem zacht een kus

zeg dat ik van hem houd

hij kijkt mij vragend aan

fluistert, wie ben jij nou?

ik veeg snel een traan weg

zodat hij het verdriet niet ziet

in zijn hoofd zitten gaten

ik noem het zijn ‘vergiet’

in de loop der vele jaren

heeft hij zoveel meegemaakt

maar door de ziekte dementie

is hij haast alles kwijtgeraakt

soms komen er nog flarden

van een verre herinnering

als ik liedjes van vroeger

zachtjes voor hem zing

mijn grote sterke vader

oh wat doet dit pijn

maar zolang hij er nog is

zal ik er voor hem zijn.



Dietrich Westera, Meppel.

Brief van de dag | ‘Help eerst mensen die het nodig hebben voor levensonderhoud’

De verpleegkundigen in de ziekenhuizen hebben het helemaal niet zo slecht in vergelijking met andere beroepen.



De laatste tien jaar is het salaris flink gestegen en door de onregelmatigheidstoeslag kan dit maandelijks nog flink oplopen. Er zijn heel wat beroepen met een dienstbaarheidsfunctie die het een stuk minder hebben. Wie wel wat meer zouden mogen verdienen zijn de mensen in de thuiszorg, die tijdens de coronamaatregelen hun handen vol hebben aan kwetsbare ouderen. Velen maken tijdens hun werkzame leven weleens een periode mee, dat men harder werken moet dan normaal: daar is niets mis mee en als er dan een extraatje wordt gegeven is dat mooi meegenomen. Maar om nu structureel weer meer loon te eisen, terwijl er net flinke loonsverhogingen zijn geweest van 8 en 6 procent, is niet echt nodig. Wel vind ik dat de bonus van 1000 euro voor het personeel op die afdelingen waar coronapatiënten lagen, zoals op de ic, de longafdeling en andere afdelingen wat hoger mag zijn. Het zorgpersoneel hier moest vrije dagen inleveren en vakanties afzeggen in deze drukke periode. Een dubbel salaris zou meer op zijn plaats zijn geweest de eerste twee maanden. Dat was ongeveer de periode dat het extreem druk was en personeel veel overuren maakte. Maar opnieuw een loonsverhoging ben ik op tegen. Er zijn nog veel andere sectoren buiten de gezondheidszorg waar werknemers salaris moesten inleveren of helemaal geen werk meer hebben. Deze mensen moeten eerst worden geholpen, want bij hen gaat het wel om levensonderhoud.



Nanny Barthen

