Reactie op brief verkenners: ‘Wie heeft die tekst over Omzigt dan wel gemaakt?’

Hieronder een selectie van de lezersbrieven die woensdag 31 maart in de krant verschenen over onder meer de brief van de verkenners en de kerkbezoeken in Urk en Krimpen aan den IJssel.

Kerkbezoek | SS bewaakte onder meer vernietigingskampen

‘Sionkerk Urk: ‘Journalisten zijn randdebielen en terroristen. Zelfs de SS handelde vriendelijker’ (AD.nl 29-3). Beste Hessel Snoek, met uw vergelijking dat journalisten gelijk staan met de SS trapt u op alle mensen die door de SS zijn vermoord. U moet zich schamen en ik vind dat u excuses moet maken. In uw eigen Urk zijn er ook mensen door de SS vermoord. De SS was niet vriendelijk, zij waren onder andere bewakers van de vernietigingsampen waar miljoenen mensen zijn vermoord.



Carlo Broer, Waddinxveen.

Kerkbezoek 2. | Vergelijking met de SS is schandelijk en gaat te ver

De christelijke mentaliteit is bij deze lieden ver te zoeken. Ze meppen op journalisten die gewoon hun werk doen. Ze rijden ze omver. De dominee praat dit goed op de kansel, omstanders die getuigen waren en ook lid van deze club, bagatelliseren het door te zeggen dat dit hun eigen schuld is en ze maar niet hadden moeten komen. Op zichzelf al schandalig, maar als je nu leest dat het bestuur van dit clubje de journalisten neerzet als SS-ers, gaat dat naar mijn mening toch echt een preekstoeltje te ver. Het bestuur is zelfs van plan aangifte tegen de journalisten te doen. Ik adviseer de journalisten dit stelletje direct te vervolgen en ik hoop dat de rechter de moed heeft deze intolerante kerkgangers op hun nummer te zetten.



Ruud de Weger, Pijnacker.

Kerkbezoek 3. | Mijn vriend overleed pas, daarom: bescherm elkaar

Afgelopen zondagnacht overleed mijn beste vriend, na een vriendschap van 56 jaar, aan corona. Ik gun alle gelovigen die afgelopen zondag zo nodig de coronaregels moesten overtreden een dergelijke vriendschap. Maar dan verwacht ik wel van gelovigen (ik geloof namelijk niet in een God) dat ze de mensen in hun omgeving willen beschermen tegen besmetting. Het getuigt van misplaatste arrogantie dat kerkbesturen zich boven de wet gesteld achten. Zeker, er is vrijheid van godsdienst. Maar nu even niet vrijheid van godsdienstbeleving. Je mag thuis en zelfs met maximaal 30 mensen in een kerk jouw godsdienst beleven. Hou je daar dan aan. Voor mijn vriend is het te laat. Zorg ervoor dat het niet het onnodig einde van veel vriendschappen betekent. En voor de inwoners van de desbetreffende gemeenten een tip: mocht je besmet raken door deze fanatieke gelovigen, stel ze dan aansprakelijk voor het opzettelijk in gevaar brengen van jouw gezondheid.



Rob Bal, Roosendaal.

Brief verkenners | Geen woord over de herkomst van die tekst

‘Ollongren geeft toe: het is misgelopen’ (AD 30-3). Sigrid Kaag prees maandag via Twitter de twee verkenners, omdat ze in een brief hun verantwoordelijkheid namen. Pardon? Ollongren kon toch moeilijk zeggen: ‘Vlak voordat ik naar buiten ging, duwde de schoonmaakster mij dat in de hand.’ Kaag sprak van een ‘fout’. Echt, mevrouw Kaag? Uw partijgenoot gebruikte een tekst die haaks staat op uw ‘En wij laten niemand vallen.’ Dat is afstand nemen van uw belangrijkste belofte aan de kiezer. En met geen woord rept u over het ontbreken van het antwoord op de vraag: Wie heeft die tekst over Omzigt dan wel gemaakt? Want de politieke wereld is groter dan die paar fractievoorzitters. Nee, mevrouw Kaag is duidelijk door de mand gevallen. Het verschil met de altijd wegduikende Rutte is in deze politiek zeer belangrijke zaak buitengewoon gering.



Jan Tolsma, Leiden.

Brief verkenners 2. | Terugtreden enige juiste

Ollongren en Jorritsma maken excuses. Nou, dat is wel het minste. Maar het zal wel weer een poging zijn om daarna over te kunnen gaan tot de orde van de dag. Het excuus is alleen voor de notitie op papier. En er is meer. Ollongren was getest vanwege corona. Het advies is dan: thuisblijven. Deed ze niet. Verder is er de grote onzorgvuldigheid met de papieren. Zeker ministers moeten (gevoelige) informatie veilig opbergen onder alle omstandigheden. Triest dat hier zo mee is omgegaan. En dan nog dat ze kennelijk vertrouweling is van Sigrid Kaag. Ook dat geeft te denken. Het zou Ollongren passen als ze persoonlijke consequenties aanvaardt en direct terugtreedt.



Ate Tuitman, Maassluis.

Pieter Omtzigt | De politiek heeft zich lelijk in de kaart laten kijken

Oud-minister Gerd Leers (CDA) heeft van zich laten horen en vindt dat Pieter Omtzigt loyaal moet zijn aan partijleider Wopke Hoekstra. Partijbelang staat voorop. Pieter Omtzigt heeft zijn loyaliteit bewezen aan de kiezer. Dit is wat het zwaarst moet wegen en niet partijdiscipline. Alle volksvertegenwoordigers zouden hier een voorbeeld aan moeten nemen. Maar dat is een illusie. De politiek heeft zich lelijk in de kaart laten kijken en getuigt van hoe het werkelijke politieke spel gespeeld wordt.



Willy Tompot-Moorlag, Rotterdam.