Reactie op column Saskia Noort: ‘Niet laaggeletterd en geen aso, maar geen vertrouwen in AstraZeneca’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 11 mei in de krant verschenen over de column van Saskia Noort en de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax.

Column Saskia Noort | Bij Moderna of Pfizer zou er geen twijfel bij ons zijn

‘Trots en dankbaar in de rij voor vaccinatie’. (Column 8-5). Wij hebben ons zeer geërgerd aan het beeld dat Saskia Noort in haar column schetst. Na lang aarzelen heeft mijn vrouw besloten om zich niet te laten vaccineren. Niet laaggeletterd, geen achterstandswijk, geen aso of wat er verder maar gezegd wordt. Het ligt heel anders: geen vertrouwen in AstraZeneca, dat de 60-65-jarigen letterlijk door de strot wordt geduwd. Moderna of Pfizer had ze zonder enige aarzeling genomen, maar dat mag en kan niet in deze dictatuur: ik mag wel kiezen voor vlees, vegetarisch en veganistisch maar een ander vaccin kun je niet kiezen. Sterker, als de ‘beurt’ voorbij is, is het over en uit. Geen enkele herkansing, of voor eigen rekening vaccineren. Laten al die bashers daar eens over nadenken



Alex Cornelis, Almere.

Vanaf nu is het mogelijk te reageren onder bepaalde artikelen, zoals deze. Helemaal onderaan de pagina staat de reactiemogelijkheid aan en kun je reageren op dit artikel.

Column Saskia Noort 2. | Wetenschap en geloof liggen dicht bij elkaar

Wat was ik het deze keer met Saskia Noort eens. Een eerlijke column waarin zij de vinger op de zere plekken legt. Geen prik? Geen test? Dan geen privileges. Alles mag, maar dat is het je eigen verantwoordelijkheid. Niks discriminatie. Zij gelooft in de wetenschap maar ook als je gelooft dat er een God is die om deze wereld met al haar problemen geeft, dan is het je plicht om goed voor die wereld te zorgen en mag je de medemens niet blootstellen aan de gevaren van een virus. Wetenschap en geloof liggen dichter bij elkaar dan je denkt. Ik vind haar columns soms te negatief, maar hier belichtte ze haarscherp alle kanten van dit wereldprobleem. Klasse.



Truus Groothuis, Culemborg.

Brief van de dag | Wees blij dat de vaccins er zo snel zijn, voor mijn polio was er niets

Ik werd geraakt door de column van Saskia Noort, afgelopen zaterdag, vooral door de eerste regels. In 1943, ik was toen twee jaar oud, kreeg ik last van een slepend rechterbeen: polio. Ik heb geluk gehad, de gevolgen voor mij vielen mee. In tegenstelling tot veel poliopatiënten die in een rolstoel belandden of overleden. Ik heb tientallen jaren als docent Frans voor de klas gestaan. Toch speelt het weer op: een oedeem in de rechterenkel, volgens de diagnose. Na al die jaren toch het gevolg van die polio. Erg hinderlijk en pijnlijk, maar gelukkig regelmatig behandeld door een uitstekende fysiotherapeute. Een vaccin was er destijds niet.



Ik heb mij in het verleden dan ook uitermate boos gemaakt over de ouders in de biblebelt die weigerden hun kinderen te laten vaccineren, nadat in 1957 het Salkvaccin op de markt was gekomen. Volgens hen lag het lot van hun kinderen in Gods hand. Wel, we hebben gezien wat daarvan gekomen is. Er komt bij mij dan toch de gedachte op: als God niet had gewild dat er een vaccin ontwikkeld zou worden, dan zou het er toch nooit gekomen zijn? Nu speelt iets vergelijkbaars, maar heftiger. Antivaxers roeren zich, en niet alleen in de biblebelt. Veel van hen schreeuwen moord en brand als zij niet kunnen deelnemen aan activiteiten en dan valt al snel het woord: discriminatie. Maar Saskia Noort komt met de prachtige kwalificatie: ‘zelfgekozen uitsluiting’. Dat is het. Laten we blij zijn dat er zo snel vaccins zijn. Laat je vaccineren, voor je eigen bescherming en voor die van anderen. Stel je nu eens voor dat er nu geen vaccins waren geweest? Saskia Noort: bedankt!



Nico van de Broek, Den Haag.

Tekst gaat verder onder de foto.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Feyenoord-Ajax | Deze leeghoofden moet je geen ‘supporter’ noemen

‘Veel onrust in de aanloop naar Klassieker Feyenoord-Ajax’ (AD 10-5). In het AD van 10 mei wordt kort verslag gedaan van de inmiddels bekende, maar daarom niet minder troosteloze ongeregeldheden rondom de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax. Mijn krant kiest er helaas nog steeds voor de merendeels puberale leeghoofden te betitelen als ‘supporters’. Ik wil voorstellen deze kwalificatie nooit meer te gebruiken voor idioten die gewapend met boksbeugels en knuppels, van plan zijn onderling een partijtje te matten, dat slechts door de dure inzet van de ME kon worden voorkomen. Dit zijn geen supporters, maar stompzinnige raddraaiers.



Harry Verheul, Alkmaar.

Feyenoord-Ajax 2. | Met aankondiging vertrek Advocaat liep ballon leeg

Feyenoord maakte al vroeg in het seizoen bekend dat Dick Advocaat zou vertrekken. Zelfs de naam van zijn opvolger werd al genoemd. Dat was een fout. Vanaf het moment dat het vertrek van een trainer wereldkundig is, is deze een trainingspop waarvan het ventiel is uitgetrokken: gezag vloeit weg en de motivatie bij de spelers wordt minder. Dat ook Feyenoord niet aan dat mechanisme ontsnapte, hebben we wekelijks kunnen waarnemen.



M. Spruit, ‘s Heerenhoek.

Volledig scherm Ongeregeldheden voorafgaand aan de laatste training in aanloop naar de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax. © ANP

Pieter Omtzigt | Achterkamertje toch weer in gebruik genomen?

Er gaan geruchten dat de partijleider Wopke Hoekstra en het bestuur van het CDA Pieter Omtzigt een ministerschap hebben aangeboden in een nieuw te vormen kabinet. Als dat inderdaad waar zou zijn vraag ik me af of er niet nu al weer achterkamertjespolitiek wordt bedreven. Ik verwacht niet dat Omtzigt hier gaat intrappen en zich de mond laat snoeren door in de nieuwe regering te gaan zitten waar kritiek op het kabinetsbeleid uit den boze is.



Jacques Smulders, Capelle aan den IJssel.

Column Willem van Hanegem | Naïviteit van Stefan de Vrij wordt keurig vermeden

Het is bijna aandoenlijk te lezen hoe begaan Willem van Hanegem is met het vermeende onrecht dat Stefan de Vrij is aangedaan. In zijn vorige column zei hij al dat SEG gespreksonderwerp zou moeten worden bij het Nederlands elftal. Nu betrekt hij zelfs Robin van Persie erbij door zich af te vragen wat De Vrij vond van het tekenen van het contract van Van Persie in aanwezigheid van de zaakwaarnemers van SEG. Volgens Van Hanegem weet De Vrij nu hoe begaan ze zijn in de Kuip. Klaarblijkelijk is Van Persie wel tevreden met SEG en is het toch echt De Vrij zelf die zijn vijfjarig contract bij Inter heeft ondertekend tegen een netto jaarsalaris van 3,8 miljoen euro. Misschien kan Van Hanegem zich meer zorgen maken over de mogelijke naïviteit van Stefan de Vrij.



Sjaak Roukema, Hoogvliet.

Strip | Foutje in vraag ‘quiz’

‘Andere tijden blijft toch, maar in andere vorm’ (Strip John 10-5). Foutje bedankt: de Tweede Wereldoorlog begon toch echt in september 1939.



Lawrence Daw, Voorburg.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.