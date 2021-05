Reactie op column Saskia Noort: ‘Vaccinweigeraars zijn zelden zo op hun plaats gezet’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die maandag 10 mei in de krant verschenen over onder meer de testsamenleving en de column van Saskia Noort.

NPO | Kijkers verdienen invloed op beoogde verandering

Wat ik in alle beschouwingen over de veranderingen bij de publieke omroep mis, is de rol en het belang van het publiek. Waar hebben wij invloed op wat de NPO wil doorvoeren? De NPO wordt met gemeenschapsgeld betaald en de meeste publieke omroepen hebben verenigingen met leden die invloed kunnen uitoefenen op het te voeren beleid en programma’s. Die verscheidenheid kleurt onze publieke omroep en zorgt voor een pluriform aanbod. De NPO heeft geen publieksraad of leden en lijkt het zelf te kunnen bepalen. Als dit beleid niet wordt gecorrigeerd missen we in de toekomst veel creativiteit, diepgang, cultuur en journalistieke veelkleurigheid.



Peter de Wit, Tilburg

Saskia Noort | Columniste confronteert weigeraars met hun angst

Het pleidooi van Saskia Noort trof mij als een mokerslag (We zouden trots en dankbaar in de rij moeten staan om dit vaccin te mogen ontvangen, AD 8/5). Ik heb nog nooit een betere motivatie gelezen om die vaccinatie toch maar te ondergaan. Zelden zijn de egoïstische weigeraars zo op hun plaats gezet, zelden worden ze geconfronteerd met hun angst die ze door hun houding trachten te verbloemen.



Ton Stoffels, Capelle aan den IJssel

Testsamenleving | Vaccinatie-sceptici gaan nog om voor hun vakantie

Lezer Rob Sanders vraagt zich af waarom hij zich moet laten vaccineren en ook nog een test nodig heeft voordat we naar een wedstrijd of concert kunnen (AD 8/5). Vergeet hij dat je je ook laat inenten zodat je anderen niet besmet? Waar is de gedachte van saamhorigheid? Wat willen de tegenstanders van de testmaatschappij liever: dat alles weer op slot gaat bij een volgende virusvariant, of dat restaurants, onderwijsinstellingen en bioscopen openblijven mits je een test doet? Ik kan niet wachten tot het moment dat vaccinatie-sceptici in de rij staan voor hun prik opdat ze naar hun geliefde vakantieoord mogen vliegen.



Peter Kosterman, Amersfoort

Testsamenleving 2. | Voor mij is helder dat ook testen nodig zijn

Ik heb me gestoord aan de reactie van Rob Sanders waarin hij zich afvraagt waarom hij zich zou laten vaccineren. Je doet dat niet om op vakantie te mogen gaan of een terras te pakken. Je laat je vaccineren om jezelf en anderen te beschermen tegen het virus. Ik snap dat het vreemd is om je dan ook nog te moeten laten testen, maar neem van mij aan: besmet worden met Covid-19 is vele malen erger.



M. Smit, De Lier

Testsamenleving 3. | Testweigeraar beroept zich snel op discriminatie

Paul Schermers haalt in zijn brief (Wie de test weigert, wordt straks buitengesloten, AD 8/5) artikel 1. van de Grondwet aan in een poging aan te tonen dat de overheid discrimineert tussen gevaccineerde en geteste mensen en diegenen die weigeren zich te laten vaccineren of testen. Hij vergeet te vermelden dat artikel 1. toeziet op de gelijke behandeling ‘in gelijke gevallen’ van mensen op Nederlands grondgebied. Mijns inziens is er geen sprake van gelijke gevallen als mensen alles weigeren maar wel hetzelfde willen waarvoor bijna heel Nederland zich laat vaccineren of testen.



W. Jansen, Maarssen

Homomonument | Homo’s behoren ook tot de oorlogsslachtoffers

Lezer Gerard Brekelmans stelt dat André van Duin zijn eigen bubbel bezong door in zijn 4 mei-toespraak naar het homomonument te verwijzen (AD 8/5). Op 4 mei herdenken we alle mensen die in en vlak na de Tweede Wereldoorlog de dood vonden: soldaten, verzetsmensen, slachtoffers van de hongerwinter, Joden, Roma, Sinti, gehandicapten en homo’s. Ook de laatste groep werd afgevoerd omdat ze niet in het plaatje van de bezetter pasten. Helaas is er voor de laatste vier groepen vaak vrij weinig aandacht. Is het dan zo storend dat er eens wat meer aandacht is voor één van deze minderheden?



Francinia Steenstra, Den Haag

Woningnood | Bouw rond Lelylijn

Wat de nijpende woningnood betreft, de provincie Flevoland wil extra woningen bouwen zodra de Lelylijn er alsnog komt. Ik vind dat plan uitstekend om de Randstad te ontlasten. Flevoland is aangelegd om onze bevolkingsgroei op te vangen. Er is ruimte zat.



C. Boer, Zeist

Donald Duck | In mijn familie ben je nooit te oud voor deze strip

Een gouden vondst om dagelijks een Donald Duck-strip te plaatsen. Enig! Ik zal eerlijk opbiechten dat ik mijn broer voor zijn 60ste verjaardag een abonnement cadeau deed op de Donald Duck. Het blad werd op mijn verzoek wel eerst naar mijn adres gestuurd.



Renske van Reeken, Den Haag

