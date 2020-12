Reactie op column Sigrid Kaag: ‘Zij wordt ten onrechte weggezet als zijnde kakkineus en elitair’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 11 december in de krant verschenen over onder meer Sigrid Kaag en de feestdagen.

Sigrid Kaag | Beoordeel niet op afkomst

‘Kaag slaat weer een modderfiguur’ (Column 10-12). De column van Eus ging over Sigrid Kaag. Zij wordt toch wel een beetje ten onrechte weggezet als zijnde kakkineus en elitair. De werkelijkheid is dat Sigrid Kaag is opgegroeid in Rijswijk. Haar vader was muziekleraar en haar moeder onderwijzeres. Ze tobden met gezondheidsproblemen. Sigrid ging Arabisch studeren en haalde een bachelor in Midden-Oostenstudies aan de Amerikaanse Universiteit in Caïro. Blijkbaar heeft ze dat gedaan met erg goede resultaten, anders kun je niet terecht op Oxford of Cambridge. Kortom, Sigrid heeft zich geheel op eigen kracht opgewerkt tot wat ze nu is: een internationaal gewaardeerd topdiplomate. Een voorbeeld voor ieder meisje dat iets wil bereiken in het leven. Of ze werkelijk premier van ons land zal worden? Dat denk ik niet, ze zit bij een kleine partij. Laten we stemmen op grond van partijprogramma’s, niet op vermeende afkomst.



Kor van der Heiden, Puttershoek.

Feestdagen | De regels zijn er niet om Mark Rutte te plezieren

‘De worsteling van de feestdagen’ (AD 10-12). Met kerst zitten we met veertien personen aan tafel, zegt Marco de Groot. Onbegrijpelijk. Als wij volgend jaar weer met de hele familie kerst vieren hoop ik dat Marco de Groot nog drie mensen over heeft voor aan de tafel. Misschien begrijpt hij nog niet dat de regels er niet zijn om Mark Rutte tegemoet te komen. De regels zijn er voor jezelf en voor de mensen die je liefhebt. Je moet er niet aan denken dat jouw feestje het laatste kerstfeest blijkt te zijn voor je gasten. Kerst is ook tijd van bezinning. Hopelijk lukt dat ook nog bij Marco de Groot en zijn gasten. Bezint eer ge begint, dan zitten dezelfde veertien gasten volgend haar hopelijk ook weer bij u aan tafel. Fijne kerst!



Marion Heijkoop, Ridderkerk.

Feestdagen 2. | Quotum negeren is dictatuur van de dommen

De heer T. Jongerden negeert het quotum. ,,Wij zijn tegen overheidsdictatuur, wij bepalen zelf wel wat we doen, niet Rutte”. Dat hij willens en wetens de gezondheid van andere mensen op het spel zet, deert hem niet. Dictatuur van de dommen.



Paul Daniels, Gorinchem.

Feestdagen 3. | Na diner met middelvinger nog even langs ziekenhuis

Misschien kunnen de mensen die zo trots zeggen met veertien mensen aan tafel te gaan langs het plaatselijke ziekenhuis lopen en een dikke middelvinger opsteken naar het personeel dat al maanden, én met kerst, zich uit de naad werkt.



Y. Peters, Alkmaar.

Vaccinatie | Eerst maar enkele BN’ers

Een groot deel van het zorgpersoneel voelt er nog niets voor om als eerste het vaccin toegediend te krijgen. Persoonlijk snap ik dat want ik zou zelf zeker niet in de eerste golf van gevaccineerde willen zitten. Kijk graag of de boel echt werkt zonder bijwerkingen. Jaap van Dissel van het RIVM dringt nog een beetje aan, wat best bedenkelijk is. Ik stel derhalve voor dat het complete OMT, kabinet, koningshuis en andere publieke personen zoals talkshowhosts en artiesten werkelijk als eersten gaan om een beetje meer vertrouwen te winnen. Dit neemt in ieder geval gevoel van de zorg als proefpersonen een beetje weg.



Luuk Diks, ‘t Goy.

IS-vrouwen | Schuld van de overheid ?

‘Probleem IS-vrouwen is gecreëerd door overheid’ (Opinie 8-12). Het is mijn inziens absurd dat Ad Corten een podium krijgt om zijn mening over dit onderwerp te verkondigen. En notabene onze regering verantwoordelijk houdt voor het niet terughalen van deze vrouwen (en kinderen). Deze ‘dames’ hebben destijds zelf gekozen om te vertrekken en zich bij IS aan te sluiten.



Hans Augustijn, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Top 2000 | Is er ook zoveel discussie over 17 jaar lang Queen?

Wat een slappe discussie of Rollercoaster van Danny Vera de Top 2000 aanvoert. De luisteraars hebben ervoor gekozen, wat valt er dan nog te discussiëren? Discussie is er toch ook nooit geweest als Queen 17 jaar de eerste plaats bezet? Wat ik overigens ook een geweldig nummer vind. Maar dit is ook een mooi liedje, en ik gun Danny Vera zijn eerste plaats. Vorig jaar kwam hij al van niks naar vier, dus...



Cora Stuurman, Ammerstol.

Thierry Baudet | Ik hoop dat zijn leden meer aandacht krijgen

Als Thierry Baudet zijn partijleden net zo behandeld als de planten in zijn werkruimte van de Tweede Kamer wacht iedereen in zijn partij een roemloos einde.



Henk Blokland, Papendrecht.

Brief van de dag | Een strenge lockdown werkt averechts, vooral in de winter

Al tijdens de eerste golf bleek corona een typische winterziekte, net als griep en het RS virus bij baby’s. We hadden geluk dat november uitzonderlijk zacht was, anders was de curve van de tweede golf al eerder omhooggegaan!



Mensen worden in de winter sneller ziek omdat Nederland dramatisch veel ziekmakende woningen heeft, door de luchtvervuiling binnenshuis met verbrandingsgassen van geisers en gaskookplaten.



In de winter komt daar de cv-ketel of kachel nog bij, terwijl de ramen dicht zijn en men minder naar buiten gaat. Onderzoek van het Longfonds in 2018 toonde aan dat in 15 tot 20 procent van de woningen te hoge concentraties verbrandingsgassen zijn. Ongeveer één miljoen ziekmakende woningen! Een feit dat virologen over het hoofd zien.



De gevaarlijkste component van die luchtvervuiling binnenshuis is het zeer giftige koolmonoxide (of CO) dat het immuunsysteem en andere belangrijke lichaamsfuncties aantast en vatbaarder maakt voor ziektes. Dit betekent dat een strenge lockdown averechts kan werken. Tijdens de eerste golf was dat effect vooral in Italië en Spanje zichtbaar. In Nederland nam het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames pas af toen de zomer begon, de kachels uit gingen en de ramen open! Nu, in najaar en winter, gebeurt het omgekeerde. In België is onlangs aangetoond dat coronapatiënten op de ic lijden aan vergiftiging door koolmonoxide, met levensbedreigende complicaties. Daartegen bestaat een effectief geneesmiddel, namelijk zink. Maar dat is sinds mei in Nederland verboden. Een onbegrijpelijke zaak die onnodig levens kost!



René van Slooten, Woerden

