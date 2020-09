Reactie op corona-uitbraak onder studenten: ‘Misschien een goed idee om de universiteiten dit jaar te sluiten’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 22 september in de krant verschenen over onder meer vervuilde rivieren en de coronamaatregelen.

Motorrijders voeren actie | In de bebouwde kom is er net zo goed overlast

‘Motorrijders zijn boos’ (AD 21-9). Met honderden reden ze uit protest naar Den Haag, omdat dijkwegen voor hen zijn afgesloten. Het ontbreekt hun kennelijk aan zelfinzicht. Ook binnen de bebouwde kom veroorzaken motorrijders overlast. Ze overtreden dagelijks maximumsnelheden en brengen zo de verkeersveiligheid in gevaar. Motorrijden is kennelijk pas leuk als ze oorverdovende geluidoverlast veroorzaken. Wat mij betreft worden ook bebouwde kommen voor motorrijders afgesloten. Misschien leidt dat tot enig zelfinzicht bij deze ‘stoere’ weggebruikers.



Aris Valkenburg, Rijswijk.

Coronamaatregelen | Niet alleen voetbal, ook een uitvaart is emotie

Vrijdag jl. was de uitvaart van een vriendin. Alles tot in de puntjes geregeld. Hoe zuur dat haar partner niet eens aangeraakt mocht worden om te tonen hoe je meeleeft. Hijzelf zei: ,,De knuffel komt later wel.’' Terecht was er veel commotie over minister Grapperhaus. Iemand die het goede voorbeeld behoort te geven, ging in de fout. Ik bekeek met stijgende verbazing de samenvatting van de voetbalwedstrijden van de eredivisie. Hoe na een doelpunt en een vermeende fout van de tegenstander men tegen en op elkaar vloog. Geen afstand en doen of er niets aan de hand was. Terwijl het gevaar van besmetting daar ook groot is. Het argument dat er niets aan te doen is, want voetbal is emotie, is niet te handhaven. Een uitvaart of trouwerij is ook niet vrij van emotie.



Bram van der Schalk, Heenvliet.

Coronamaatregelen 2. | Zo ingewikkeld is het niet

Elk zinnig mens weet wat er aan de hand is, als hij een beetje naar het nieuws kijkt en de krant leest. Voor iedereen geldt gewoon afstand houden, handen wassen en niet in groepen bij elkaar komen, waar dan ook. Deze boodschap moet toch duidelijk zijn? Wie zich hier niet aan wil houden, is gewoon dom of een egoïst.



Marga Thomassen, Voorhout.

Coronamaatregelen 3. | Gooi universiteiten dicht

‘Wij nemen coronaregels sinds dag één serieus’ (AD 21-9). Omdat corona zich onder studenten blijft verspreiden, is het misschien een goed idee de universiteiten te sluiten tot 1 januari 2021. Studenten blijven ziekteverspreiders, wellicht zijn ze zo wat in te dammen. Het gaat hun immers geld kosten, en tijd. Afschuwelijk volkje.



Aad de Kaper, Rotterdam.

Angela over Akwasi | Hij heeft veel meer gezegd

‘Held’ (column 18-9). Akwasi heeft op de Dam een toespraak gehouden van tien minuten, waarin hij zijn emoties uitte, zijn verdriet liet zien en zijn pijn verwoordde. Eén zin, over Zwarte Piet in zijn gezicht schoppen, wordt eruit gehaald. De rest is schijnbaar niet van belang. Maar hij heeft zoveel meer gezegd. De pijn en het verdriet van zwarte mensen wordt door een groot deel van de witte mensen in Nederland niet gehoord en gezien. Vasthouden aan tradities is belangrijker. Alleen Johan Derksen heeft blijkbaar het recht om als een halve gare op tv te schreeuwen. Dat is pas echt schandalig, dat zo’n zot zendtijd krijgt. Angela begrijpt niet waarom Akwasi een prijs kreeg. Doe als ik Angela, luister naar zijn toespraak.



M. Stolk, Delft.

Rivieren vervuild | De overheden zijn aan zet

‘Rivieren vervuild door te oude vergunningen’ (AD 21-9). Zeer ernstig! Overheden moeten vol inzetten op volksgezondheid en milieu. Daar hebben wij en komende generaties meer aan dan aan vervuilende snelwegen.



F.M. Boon, Delft.

Rivieren vervuild 2. | Gezondheid is wél te koop

Een bericht waar je droevig van wordt. Rijkswaterstaat heeft vergunningen niet aangepast omdat RWS ‘er minder prioriteit aan geeft’. Aanpassing duurt jarenlang en kost miljoenen euro’s! Gezondheid is niet te koop? In dit geval dus zeker wel. Overheidsinstanties die zo met burgers omgaan, tekenen de kortzichtige handelwijze van de politiek. Mensen en dieren zullen ziektes krijgen en dat gaat nog meer miljoenen kosten. Regeren is toch vooruitzien?



Maria Evers, Nieuwe-Tonge.

Column ‘mensenhaat’ | Linda, kijk in de spiegel

‘Mensenhaat’ (column 21-9). Linda Akkermans schrijft dat ze niets heeft met mensen met misofonie. Maar ze raakt geïrriteerd, krijgt rillingen en voelt pure walging als het gaat om andersdenkenden wat betreft corona, vluchtelingen en de discussie over Zwarte Piet. Die andersdenkenden zijn volgens haar mensenhaters. Ik denk dat ze eens goed in de spiegel moet kijken. Volgens mij leidt juist haar opstelling, waarin je dus een complotgekkie, klimaatontkenner en een racist bent als je anders denkt, tot de huidige tweedeling.



Marco Erkens, Den Haag.

Brief van de dag | Ik voel me buiten toch echt een stuk veiliger dan binnenshuis

Er is angst voor een tweede golf en voor regionale lockdowns. Het is dus van groot belang dat het RIVM en het kabinet ons juist informeren. Hugo de Jonge zei vrijdag tijdens de persconferentie steeds meer van het coronavirus af te weten. Het kabinet wekt echter niet die indruk.



Volgens het RIVM verspreidt het coronavirus zich via grote druppels. De vijf basisregels zijn daar volledig op afgestemd.



Duitse virologen waarschuwen echter voor de verspreiding van het virus via kleine druppels (aerosolen). Merkel houdt daar rekening mee. Ook in Azië en de VS zijn wetenschappers van mening dat het virus zich ook via aerosolen verspreidt.



Roel Coutinho, oud-baas van het RIVM, vindt dat men dit serieus moet nemen. Clusters van besmettingen ontstaan vrijwel allemaal binnen. Het valt op dat, toen het buiten druk was, het aantal besmettingen laag bleef. Ik vraag me daarom af waarom binnen en buiten nog steeds dezelfde regels gelden.



Waarom wijzen RIVM en kabinet ons niet op het belang van ventileren? Waarom vindt er geen oproep plaats om elkaar zoveel mogelijk buiten te ontmoeten, in plaats van binnen? En is het wel zo erg om te worden besmet als de viruslading gering is? Ben je dan ook meteen een gevaar voor anderen? Het gaat er toch om het aantal ziekenhuisopnamen laag te houden en tegelijk de economie niet onnodig te schaden?



Ik waag me liever niet langdurig in muffe openbare ruimten met veel mensen keurig op anderhalve meter afstand. Laten we elkaar zoveel mogelijk buiten opzoeken en laten we ook binnen voor voldoende frisse lucht zorgen.



Martijn Domburg, Rotterdam.

