Reactie op coronacijfers: ‘Ik wil ook weten hoeveel mensen naar huis mogen’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die woensdag 28 oktober in de krant verschenen over onder meer het coronavirus en het betoog van ziekenhuisbestuurder Marcel Levi.

Strengere regels | Stop met dat belerende toontje tegen de burgers

‘Strengere regels nog op de plank’ (AD 27-10). Wat mij steeds meer begint te irriteren, is het belerende toontje van besturend Nederland. Nederland zou zich te weinig aan de regels houden en daardoor dreigt nu een totale lockdown, zo wordt ons dreigend voorgehouden. Met als voorbeeld de illegale feesten van jongeren. Natuurlijk zijn die van de zotte. Maar het overgrote deel van Nederland is van goede wil, daar ben ik van overtuigd. Dat hebben we ook in het voorjaar gezien. Mensen zijn niet ineens in een half jaar veranderd. Ik zie in het ziekenhuis en bij Albert Heijn vrijwel iedereen een mondkapje dragen. Dat was een paar weken geleden echt anders. Dit is een moeilijke, onzekere tijd. Als mensen voortdurend horen dat ze de regels aan hun laars lappen, werkt dat niet motiverend maar demotiverend. Daardoor neemt het draagvlak af.



Jelle de Kleine, Den Haag.

Marcel Levi | Kristalhelder betoog en pleidooi voor leiderschap

De meeste mensen zijn corona-nieuwsmoe; het is gewoon te veel en te vaak meer van hetzelfde. Intussen lopen de besmettingen en de zorgen op. In Buitenhof was zondag internist en ziekenhuisbestuurder Marcel Levi, met een kristalhelder betoog. Ik heb nog eens teruggekeken en werd steeds enthousiaster. Het vaccin dat heel veel mensen gaat beschermen komt eraan! Zijn oproep om te handelen en leiderschap te tonen is zeer aansprekend en wordt gedaan door iemand met groot verstand van zaken. Verplichte kost voor de autoriteiten die voor moeilijke beslissingen staan. Je wordt er gewoon blij van!



Roland van der Hilst, Barendrecht.

Marcel Levi 2. | Waarom doormodderen?

In Buitenhof vertelde de Nederlandse arts Marcel Levi dat hij samen met 50.000 anderen in Engeland heeft meegedaan aan de test van een coronavaccin. Het vaccin bleek effectief en nagenoeg zonder bijwerkingen. Het wachten is op goedkeuring van de autoriteiten. Gewoonlijk kost dat bij nieuwe medicijnen de nodige tijd. Levi merkte terecht op dat in deze uitzonderlijke omstandigheden de politiek maar eens moet ingrijpen en toestemming geven voor het ‘uitrollen’ van dit vaccin. Het risico is te verwaarlozen en je kan er enorm veel ellende mee voorkomen. Hij zei: ‘De brandweer wacht toch ook niet met spuiten tot het water de juiste temperatuur heeft?’ Waarom doormodderen als de oplossing voor het grijpen ligt?



Wim Theijs, Rotterdam.

Toename besmettingen | Zorgelijk en vreemd: het testpercentage ontbreekt

Ik vind het zorgelijk, en vreemd, dat er conclusies worden verbonden aan de toename van de positieve testen zonder dat bekend wordt gemaakt welk percentage van de testen positief is. De testcapaciteit neemt toe. Dus vermeld voortaan ook hoe het met het percentage positief getesten staat, dan weten we waar we aan toe zijn.



André Pouw, Nieuwegein.

Toename besmettingen 2. | Ik wil ook weten hoeveel mensen naar huis mogen

Dagelijks horen we hoeveel nieuwe coronabesmettingen erbij komen en hoeveel mensen in het ziekenhuis worden opgenomen. Ik wil ook weten hoeveel mensen weer naar huis gaan om daar verder te herstellen. De positieve kant belichten is ook belangrijk. Ik ben me ervan bewust dat in sommige gevallen herstel moeizaam is. Sterkte voor alle mensen die getroffen zijn door deze insluiper.



Francien Verhoef, Poortugaal.

Vaccin tegen Covid-19 | Dat wordt vast goedkoop

Als straks het vaccin tegen Covid-19 er is, weten we in ieder geval dat het niet veel gaat kosten. De onderzoekers komen nu niet weg met het verhaal dat ze jaren en jaren onderzoek hebben gedaan.



Herman Francken, De Meern.

Zijn kinderen duur? | De vraag is juist te prijzen

‘Ik denk na over kinderen krijgen, maar hoe duur pakt dat uit?’ (AD 27-10). Psycholoog Steven Pont moest ‘even bijkomen’ van deze vraag. Misschien komt die vraag wel van iemand die zonder kinderen al de grootste moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. In dat geval is het alleen maar te prijzen dat hij zich op alle gebieden voorbereidt om zodoende te voorkomen dat een kind de dupe zal worden van het ontbreken van voldoende financiële middelen.



Ronald Kroese, Voorschoten.

Onvrijwillige seks | Kuiken vergeet één ding

‘Lager straffen slecht signaal’ (Opinie 27-10). Ik ben het overwegend met Attje Kuiken eens. Echter, ik voorzie één onoplosbaar probleem: de bewijslast. Het kan niet zo zijn dat een vrouw aangifte doet en dat de dader dan vanzelf in de cel verdwijnt. Enig bewijs zal toch wel nodig zijn. En daar zit het probleem. De vrouw beschuldigt, de ‘dader’ ontkent en wat dan? Er zijn zelden getuigen. Een onoplosbaar probleem, helaas.



Bèr Gordijn, Broek op Langedijk.

Brief van de dag | Iedereen is toch zeker blij met onze lange lichte zomeravonden?

Uiteraard mochten we artikelen in de zaterdagkrant verwachten over de overgang naar de wintertijd. ‘Doe geen wilde dingen als wintertijd is ingegaan’ (AD 24-10) en ‘De tijd is rijp voor een variant op de zomer- en wintertijd’ (opinie 24-10). Ik was zeer verbaasd dat in het kader bij het laatste artikel wordt aangegeven dat 80 procent van de Nederlanders voor afschaffing van het verzetten van de klok is. Ik vraag me af welk deel van Nederland dat is. Ik heb al met vele mensen de discussie gevoerd over de zomertijd en bijna zonder uitzondering is iedereen erg blij met de lange zomeravonden. De grote nadelen werden door de experts zelf toch ook wel behoorlijk gemarginaliseerd. En terecht, want hoe groot zijn die problemen nou?

Uurtje langer op

Ik mocht, en met mij velen, als kind op vrijdag en zaterdag een uurtje langer opblijven. Dit lost het probleem met de overgang naar de wintertijd al op. Met de overgang naar de zomertijd zijn we allemaal blij met de langere avond, dus dat helpt dan. Naar mijn idee is het onderwerp gepolitiseerd en willen sommige politici in het Europees Parlement gewoon hun naam weer even in het nieuws hebben. Als aantoonbaar een meerderheid van het Nederlandse volk terug wil naar continu wintertijd (want continu zomertijd is geen optie), dan schik ik me uiteraard.

Blij met artikel

Maar ik was erg blij met het artikel van Hans van Soest (‘Ga niet in debat over wintertijd’, commentaar 26-10). Het verwoordt mijn gevoelens, en misschien die van de meerderheid van het Nederlandse volk, uitstekend.



Peter Biesheuvel, Bergen op Zoom.

