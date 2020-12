Reactie op coronagedrag: ‘Soms vraag ik me af of we wel van dit virus af wíllen’

Brief van de dag | Straatvechtende beleidsmakers zijn niet fraai, maar óns gedrag telt

Kabinet en burgemeesters vliegen elkaar in de haren over Black Friday.



Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam had er bij het kabinet op aangedrongen Black Friday te schrappen. Het kabinet ontkende glashard dat er zo’n verzoek was neergelegd. Wie hier nu gelijk heeft kan ik niet beoordelen, maar het zwartepieten is volop aan de gang. Is ook niet zo belangrijk. Waar aan voorbij wordt gegaan is dat het uiteindelijk allemaal gaat om gedrag en nog eens gedrag van mensen. Een kort lesje ‘corona voor dummies’ is wellicht op zijn plaats. In al zijn gecompliceerdheid is het eigenlijk heel simpel. We hebben al bijna een jaar te maken met een uiterst geniepig virus. Je kunt aan de voorkant dit virus te lijf gaan met een vaccin, of aan de achterkant bestrijden middels medicatie. Een vaccin is er nog niet en medicatie werkt niet optimaal. Dus blijft er maar één ding over: zorgen dat het virus geen kans heeft over te gaan van de ene naar de andere mens. Vandaar die 1,5 meter, hygiëne, mondkapjes dragen en vooral geen grote mensenmassa’s opzoeken. Hoe moeilijk is het? Maar nee, we gaan massaal naar de binnensteden om nog even een koopje te scoren. Dat in veel gevallen overigens geen koopje is, maar dat terzijde. Afstand bewaren lukt niet, mondkapjes dragen is ook bij velen niet aan de orde. Kortom, een ideaal recept om nog even in de ellende te zitten. Soms vraag ik me af of we wel van dit virus af wíllen.



Er kwamen dit weekend meer dan 5000 besmettingen bij en het RIVM geeft aan dat we met de tweede golf wellicht tot maart te maken zullen hebben. Ik wil in ieder geval snel terug naar normaal.