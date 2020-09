Reactie op de ic-capaciteit: ‘Ik vermoed dat corona milder is geworden, zoals bij veel virussen gebeurt’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 17 september in de krant verschenen over onder meer de Tour de France en de ic-capaciteit.

Tour de France | Als ik een ‘trein’ wil zien, kijk ik wel naar Rail Away

‘Gele Roglic, we worden er niet heel warm van’ (Sportwereld 16-9). Wat niet aan de orde komt, is de manier van koersen, als een soort trein. Zo hard mogelijk voorop het peloton rijden met je hele ploeg, zodat anderen vanwege de hoge snelheid niet in staat zijn om te ontsnappen. De minder belangrijke renners voor het eindklassement laat men in het begin van de etappe wegrijden zodat een wedstrijd in een wedstrijd ontstaat. Hierbij zijn nooit renners van Jumbo. Die zijn te druk met het in stand houden van de trein. In het verleden werd deze tactiek geïntroduceerd door buitenlandse ploegen, met soms, bleek later, gedrogeerde machinisten. Nu een Nederlandse. Als ik een trein wil zien, kijk ik liever naar het programma Rail Away.



Peter de Waard, Haastrecht.

Tour de France 2. | Heel blij met Stef Clement

Wat een prachtig en deskundig commentaar geeft ex-wielrenner Stef Clement tijdens de Tour. Het is een verademing om hem ‘s middags als medecommentator bij de NOS te horen. En niet de hele middag Maarten Ducroux te moeten horen. Stef vertelt ook anekdotes die hij zelf met diverse renners heeft meegemaakt. En kundig commentaar op het gebied van techniek en tactiek. Als hij bij De Avondetappe is kijk ik ook met veel plezier. Stef is een aanwinst bij Studio Sport. Deze man verdient een vast contract bij de televisie.



Hans Leen, Utrecht.

Beluister hieronder de voorbeschouwing op etappe 18 van de Tour de France in de podcast In Het Wiel, een podcast over wielrennen met Thijs Zonneveld, Hidde van Warmerdam en interessante gasten uit het wielerpeloton. Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Rutte loopt de polonaise | Niks geleerd van bruiloft?

Goed bezig daar in Den Haag. Je zou toch zeggen dat er geleerd is van de ophef rond de bruiloft van minister Grapperhaus. Nee dus. Na eerst een ceremoniële elleboogbegroeting met Wopke Hoekstra loopt onze minister-president de polonaise met zijn minister van Financiën (AD 16-9). Lekker slim en goed over nagedacht. Ik laat nog buiten beschouwing of er wel reden is, na deze troonrede, om de polonaise te lopen. Ik zie de discussies alweer losbranden in de zuidelijke provincies als carnaval geschrapt wordt, omdat polonaises niet kunnen. Heren en dames in Den Haag, denk toch na!



Rob Sanders, Afferden.

Ic-capaciteit groter | Is het virus nu toch milder?

‘Capaciteit op de ic’s nu groter dan gedacht’ (AD 15-9). Diederik Gommers stelt dat het virus niet milder is geworden. Hij geeft als mogelijke verklaring dat mensen korter op de ic verblijven omdat ze wellicht minder ziek zijn. Dat lijkt mij nogal een aanwijzing. Ik zie meer aanwijzingen: 1500 nieuwe besmettingen waarvan 40 procent boven 40 jaar. Zeg 600. Nu komen daarvan 38 in ziekenhuizen terecht (48 waarvan 10 jongeren), 6 op de ic en 3 overlijden er. Volgens mij weten we donders goed hoe dit plaatje eruit zag in april dit jaar. Hoeveel besmette personen kwamen toen in het ziekenhuis? Hoeveel ouderen belandden op de ic en overleden? In ieder geval meer dan nu. Ik vermoed toch dat corona milder is geworden, zoals bij veel virussen gebeurt.



Berend Moltmaker, Berkel en Rodenrijs.

Bekijk hieronder onze video's over de coronacrisis:



Werkdruk verplegers | De zorg is heilig verklaard

‘Werkdruk verpleger overdreven’ (Brief van de dag 15-9). Het was te verwachten, veel kwade reacties. Deze brief is ook wel een beetje kort door de bocht. Toch goed dat hij geplaatst is. Het relativeert een beetje de collectieve heiligverklaring van de zorg die aan de gang lijkt. Ik heb met bewondering naar Frontberichten gekeken. Een prima programma, maar het heeft wel bijgedragen aan overwaardering, net als die overdreven actie met applaus op 17 maart, waarmee volgens mij ook veel zorgmedewerkers niet blij waren.



Henk Hoorn, Zoetermeer.

Werkdruk verplegers 2. | Er wordt keihard gewerkt

Met verbazing las ik de brief van Janet Moor. Weerzinwekkend! Hoe durft iemand zoiets op papier te zetten! Zelf werkte ik veertig jaar in de zorg, dus kan er enigszins over meepraten. Momenteel kom ik elke vier weken in het ziekenhuis voor een behandeling. Er wordt keihard gewerkt, neemt u dat van mij aan.



Joke Verweij, Veenendaal.

Ook een brief inzenden? Stuur naar brieven@ad.nl. Klik hier voor de lezersbrieven van afgelopen week.

Bekijk hier alle afleveringen uit de serie Brieven met Eus, waarin columnist Özcan Akyol in gesprek gaat met brievenschrijvers:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Vanaf nu is het mogelijk te reageren onder bepaalde artikelen, zoals deze. Hieronder staat de reactiemogelijkheid aan: