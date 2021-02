Reactie op De Jonge: ‘Zijn wij niet allemaal verantwoordelijk voor deze uit de hand gelopen besmetting?’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 4 februari in de krant verschenen over onder meer uitgestelde operaties en Captain Tom.

Brief van de dag | Wie kan ik verwijten dat ik al vier maanden wacht op een operatie?

Sinds oktober sta ik op de lijst voor een open-hartoperatie. Domweg pech: genetische factor. Normale wachttijd: twee maanden. Dat is al lang, gegeven kortademigheid, pijn op de borst, beperkingen die ik ervaar. De cardioloog: ‘Er is geen operatieplanning te geven, vanwege corona. Thoraxchirurgie in Leiden heeft maar twee ic-bedden per dag.’



Who is to blame?

Ik in elk geval niet. Van mijn 17de tot nu (69) heb ik bewust goed voor mezelf gezorgd. BMI van 23, uitstekende conditie. Mijn lijf heeft mij veel gebracht. Ik ben altijd tegen marktwerking in de zorg geweest, in beroep en het stemlokaal. Wie kan ik iets verwijten? Opeenvolgende kabinetten? Verzekeraars die gulzig meegingen in het marktdenken en niet kiezen voor zinnige zorg, waardoor miljarden verdampen in ineffectieve zorg? Medeburgers die niet gezond leven en ic’s bezetten met procentueel hoge obesitascijfers? Wappies die als rattenvangers de onwetenden in de val lokken? Praatprogramma’s die elke mening een forum bieden? Beleidsmakers die niet al in april scenario’s ontwierpen voor het moment dat er een vaccin was? GGD’s die niet geanticipeerd hebben op twee vaccinaties? Mensen met redeneringen om zich niet aan de regels te houden? Relschoppers die tonnen schade veroorzaken, gemeenschapsgeld dat niet aan betere doelen (ic-bedden) besteed kan worden? Ik wacht mijn beurt af, vol vertrouwen in en met respect voor (ex-)collega’s die de triage moeten doen en daarna verantwoordelijk zijn voor mijn verpleging. En op 17 maart met hart (hopelijk gerepareerd) en ziel stemmen!



Ludo Grégoire, Leiden.

Persconferentie | De logica ontbreekt hier

‘Nog maanden lockdown’ (AD 3-2). De logica is ver te zoeken. De derde golf komt eraan, dus het zou logisch zijn de huidige maatregelen in stand te houden. Maar nee hoor, we gaan versoepelen en hoe? De niet-essentiële winkels mogen bestellingen laten afhalen. Wat door de kleine winkeliers allang is opgepakt en geregeld, dus deze versoepeling biedt voor hun geen soelaas. Het zou me niets verbazen als hier die grootwinkelbedrijven als Action, Zeeman, Wibra achter zitten. Die goedkope meuk kunnen ze nu niet kwijt, want daar komen nog verzendkosten bij en dan zijn ze te duur.



Hans Wink, Gorinchem.

Hugo de Jonge | Deze minister heeft een onmogelijke opdracht

‘De Jonge vertelt met veel bravoure onzin’. De openingszin boven een stuk in deze krant over de vermeende fouten van onze minister van Volksgezondheid. Een onmogelijke opdracht heeft de minister op zijn bord. Ons decentraal opgeknipte land beslaat vele GGD-zones, die allemaal zelfstandig opereren. Een onwerkbaar systeem in deze pandemie. Het computerprogramma ‘inenten’ is natuurlijk ook niet door De Jonge ontworpen. Het is gênant om te zien hoe De Jonge steeds wordt geofferd als er iets fout gaat. Zijn wij niet allemaal verantwoordelijk voor deze uit de hand gelopen besmetting? Door onze ongelimiteerde wereldreizen en het kopen en verkopen van voedsel over de hele wereld?



Jan Leeuwenstein, Pijnacker.

Hugo de Jonge 2. | Premier Rutte zou collega iets meer kunnen steunen

De eenheid in de regering onder leiding van Mark Rutte is ver te zoeken getuige de passieve houding van hem in de persconferentie. Toen Hugo de Jonge lastige vragen kreeg bleef Mark Rutte stijf voor zich uit kijken. Een echte leider was zijn minister direct bijgevallen met de mededeling dat er door het hele kabinet alles aan gedaan wordt om het virus eronder te krijgen.



J. Timmermans, Veghel.

Vaccinatiecijfers | Als de realiteit niet klopt, passen we de cijfers aan

‘Doel: twee miljoen vaccinaties begin maart’ (AD AD 3-2). Eerst gaat minister De Jonge door het stof: er zijn minder mensen ingeënt dan gedacht. Dan klopt hij zich op de borst: Nee, het zijn er méér, als we het anders berekenen. Daarna twijfel. Is er misschien dubbel geteld? Dit is de manier waarop onze overheid wel vaker werkt: als de realiteit niet strookt met de cijfers, dan passen we de cijfers aan. Zo is onze luchtkwaliteit achteruit gekacheld: omdat we de normen aanpasten aan de smerige lucht. De oplossing is simpel: niet berekenen, maar meten. Dat doen we niet, want dan moeten we ons milieu écht schoner maken en dat kost geld. Dus Nederland is weer eens het slimste jongetje van de klas. Slimmer dan goed voor ons is.



Martin van Raay, Culemborg.

Vaccinatiecijfers 2. | Hulde aan de GGD, nog dezelfde dag vaccinatie

Dinsdag de eerste prik gehad. Geweldige ervaring, al vanaf het begin. Om 17.00 uur belde ik het afsprakennummer. Ik kon zelfs kiezen: Schiphol of de RAI. Dan kies je als Amstelvener de RAI. Het printen van de gezondheidsverklaring was een fluitje van een cent, zelfs voor mij. Al dezelfde dag kon ik terecht en zo stond ik er om 20.00 uur, de portier wees me de weg. Je wordt als 89-jarige opgevangen alsof je de koning bent. Er kan gewoon niks misgaan. Hulde aan het professionele personeel van de GGD. Omdat ik met enthousiaste verhalen thuiskwam, kreeg mijn echtgenote ook de geest en belde zij voor een afspraak. ‘s Middags was zij ook al aan de beurt. En zo kan het gebeuren dat wij op 9 en 10 maart allebei de tweede prik ontvangen.



K. Terleth, Amstelveen.

Captain Tom | Mooi, die ruime aandacht

‘Verdriet over dood Captain Tom’ (AD 3-2). Hoe droevig ook, ik heb genoten van uw stukje over Captain Tom. ‘Onze’ held. Geen drie regels, maar een hele pagina. Dat heeft hij verdiend. Dank AD, voor de mooie woorden over Captain Tom. Ik wens de nabestaanden heel veel sterkte.



Wolly Willighagen-van Hulst, Spijkenisse.

‘Het is uit met Kuyt’ (Sportwereld 3-2). Twee pagina’s over held Dirk Kuyt. De conclusie doet pijn. Belofte van Martin van Geel kost club nu ook afkoopsom. Daar ziet Kuyt niet van af. Als seizoenkaarthouder wilde ik eerst geen geld terug, maar als held Kuyt geld vraagt en krijgt, dan wij als gezin ook. Fout voorbeeld, helaas. En Martin van Geel had alle vertrouwen in Kuyt als trainer. Vorige week zocht hij een trainer voor Willem I, maar hij koos niet voor Kuyt. Opmerkelijk toch?



Eduard Veenstra, Rotterdam.