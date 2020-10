Reactie op discipline Duitsers: ‘Ik zag complete gezinnen zonder afstand winkelen’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 6 oktober in de krant verschenen over onder meer abortus en coronaregels.

Duitsers en discipline | Ik zag complete gezinnen zonder afstand winkelen

‘Duitsers luisteren, hier discussiëren we maar door’ (Andreas Voss, AD 1-10). De Duitsers gedisciplineerd? Afgelopen zomer kwamen ze ondanks een negatief reisadvies (code rood voor Zuid- en Noord Holland) weer in groten getale naar de Nederlandse kust. Op de volle Brouwersdam zag ik vrijwel alleen witte kentekenplaten. In de supermarkten liepen hele gezinnen, al dan niet met mondkapje, zeker niet op anderhalve meter, op hun gemak producten te vergelijken. Dit ondanks het dringende verzoek één persoon per huishouden boodschappen te laten doen! De zomer is voorbij, de meeste Duitsers zijn gelukkig weer ‘nach Hause’. Daar braaf en gedisciplineerd in quarantaine gegaan?



Hans Verhage, Ouddorp.

Hulp bij stoppen met roken | Mijn werk lijkt zinloos

Sinds 1 januari van dit jaar worden alle hulpmiddelen voor stoppen met roken vanuit de basiszorg vergoed, zonder eigen bijdrage. Een van mijn werkzaamheden is mensen begeleiden bij stoppen met roken. Dit is het meest frustrerende onderdeel van mijn werk. Want ondanks alle inzet, tijd en dure hulpmiddelen is het slagingspercentage bedroevend. Het voelt vaak als trekken aan een dood paard. De effectiviteit is minimaal. Schrappen dus maar?



Sandra Leeuwis-Jonkman, longverpleegkundige, Rotterdam.

Ongebreideld vlees eten | Kritische noot ontbreekt

‘Meat de carnivoor’ (Magazine 3-10). In een tijd waarin het klimaat gevaarlijk verandert en de leefbaarheid met sprongen vermindert door roofbouw op de planeet, vind ik het onbegrijpelijk: vier pagina’s reclame voor ongehoorde vleesconsumptie, zonder enige kanttekening over risico’s voor klimaat, planeet en mensheid. Nog los van alle risico’s voor dierenwelzijn én de gezondheid van carnivoren op langere termijn.



Leo van Zanten, Alphen a/d Rijn.

Interview Marlou Schrover | Ontkennen helpt dus niet

‘In erkennen racisme lopen we niet voorop’ (AD 3-10). Behalve wat algemeenheden en vergelijkingen met andere volken en een opsomming van racistische rellen, is de insteek van Marlou Schrover duidelijk. Ontkennen dat je racist bent, is het kenmerk van racisme. Zij vraagt waarom Marokkaanse jongeren van de derde generatie migranten worden genoemd, terwijl ze Nederlander zijn. Tegenvraag: waarom noemen veel Marokkaanse jongeren van de derde generatie zichzelf Marokkaan?



Fred Saarloos, Hoogland.

Compensatie thuiswerk | Ik snap die ophef niet

Ik werk bij Rijkswaterstaat. Daar zijn de vergoedingen woon-werk pas 1 oktober stopgezet, terwijl we sinds april thuis werken. Het verbaast me dat iedereen zich druk maakt om de vergoeding van 363 euro voor thuiswerkers, terwijl de onterecht verkregen vergoeding woon/werkverkeer veel hoger is.



Eric de Lange, Rotterdam.

Saskia Noort en abortus | Die ingreep is geen feestje

‘Pik, bemoei je niet met abortus’ (column 3-10). Te gek voor woorden, waar bemoeien mannen zich mee. Een abortus is geen feestje. Zo krachtig en treffend geschreven. Mocht het tot een protest komen, sta ik achter je, Saskia.



Emmy Molhoek, Waddinxveen.

Saskia Noort en abortus 2 | In één woord geweldig!

Ik ben het niet altijd met haar eens, maar haar colum over abortus is in een woord geweldig!



Willeke Scheel, Woerden.

Saskia Noort en abortus 3 | Ze lijkt ‘one of the guys’

Prima column. Saskia zou zomaar one of the guys kunnen zijn!



Hans Augustijn, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Saskia Noort en abortus 4 | En dan die zielepoten die bij een kliniek rondhangen

Saskia, ik had het niet beter kunnen zeggen. Wat lijkt het me heerlijk als je gewoon kunt schrijven wat je denkt. Inderdaad, waar halen die mannen het lef vandaan. Dat ze überhaupt denken dat ze het recht hebben te beslissen dat vrouwen geen abortus mogen plegen. En dan die zielepoten die de hele dag bij een abortuskliniek rondhangen, en zich dan ook nog eens agressief gedragen. Ga wat nuttigs doen met je leven! Ga helpen in een kindertehuis waar kinderen noodgedwongen verblijven, omdat de ouders om welke reden ook niet voor ze kunnen zorgen. Zorg dat zij een beter leven krijgen. Kom op, werk aan de winkel!



Corine Voogd, Korendijk.

Saskia Noort en abortus 5 | Baas in eigen buik ben je al voordat je zwanger wordt

Realiseren voorvechters van abortus zich ooit wel eens af dat, afgezien van verkrachting, ‘baas in eigen buik’ al begint op het tijdstip waarop een vrouw besluit met een man het bed te delen?



Roelie van der Linden, Zoetermeer.

Brief van de dag | De maat is weg: we mogen zelfs niet langs de lijn bij kleinkinderen

Ik ben gewend om, met mijn vrouw en andere opa’s en oma’s en vaders en moeders, op zaterdag de wedstrijden van onze kleinkinderen te bezoeken. Daarbij rijden we vaak van het ene dorp naar het andere, om ze toch vooral te zien voetballen. Want de kleinkinderen zitten bij drie verschillende verenigingen. Ik werd toch een beetje verdrietig om te zien en horen wat er nu om ons heen gebeurt. We zijn bij deze wedstrijden met maximaal veertig à vijftig personen langs een heel veld, dus afstand houden is geen probleem en de buitenlucht doet de rest.

Regels zijn regels

De boa’s houden de velden regelmatig in de gaten en steeds wordt er gewaarschuwd voor boetes voor ons en de club. Regels zijn regels, denk je, dus accepteer je het. Je wordt, zoals hierboven genoemd, een beetje verdrietig als je leest wat er om je heen gebeurt: een bruiloft met 180 personen, zonder bekeuringen. Kerkbezoek met 600 personen, geen probleem (tot gisteren, red.). Er zijn illegale feesten enzovoort. Ik vraag me af, en met mij vele ouderen, waar is de nuance gebleven? Waarom niet een echt doordacht plan met inschattingen van de echte risico’s? De menselijke maat is weg.



Uitkijken

Onder de bezoekers zijn er velen die de hele week uitkijken naar de zaterdag om de kleinkinderen te zien voetballen. Kan dit niet op een normale manier in ogenschouw worden genomen. Ik begrijp, zeker als oudere, de risico’s. Maar iets meer inlevingsvermogen zou erg fijn zijn voor ons. Politiek, haal de realiteit terug.



Ad van Ekeren, Leerdam.

