Reactie op Doutzen: ‘Onder de noemer vrijheid van meningsuiting blijft ze onwaarheden verspreiden’

Lockdown | Nu plan maken voor virus dat we nog tegenkomen

‘Huidige maatregelen zijn economische extreem schadelijk’ (AD 14-1). Interview Hoogeleraar Bas Jacobs. Eindelijk iemand die zegt dat we bezig zijn met pleisters plakken zonder zichtbare resultaten. Nu we de komende weken stilliggen, is er voldoende tijd om een plan te maken omtrent langdurig, zorgvuldig, werkzaam en duidelijk beleid ten aanzien van virusinfecties, die ons nog lang zullen blijven achtervolgen. De kwetsbaren op sociaal-economisch-maatschappelijk gebied zullen hier dankbaar voor zijn.



Dr. Robert Mol, huisarts, Rhoon.

Avondklok | Meneer Rutte alstublieft, neem die maatregel niet!

‘Kamer voelt niet voor avondklok’ (AD 14-1). Beste heer Rutte, u smeekt de Kamer om de avondklok niet te blokkeren. Ik smeek u de avondklok niet in te voeren. Ik heb een vriend. Laten we hem Mo noemen. Mo is 28 en chronisch depressief. Voor Mo is de lockdown afschuwelijk. Hij gaat door een ontzettend, voor u en mij onvoorstelbare zware periode. Zijn sociale contacten zijn geminimaliseerd. Erop uitgaan is geen optie. Soms komt hij langs, ’s avonds laat, om een biertje te drinken. Soms kijken we tv. Soms praat hij wat. Dat is het enige wat ik voor hem kan doen: er zijn. Als de avondklok ingevoerd wordt, kan dat ook niet meer: dan is Mo op zichzelf aangewezen. Dan wordt het nóg donkerder, nog eenzamer, nog zwaarder. Meneer Rutte, ik ben bang. Voor Mo. En voor alle andere mensen die psychisch in de knoop zitten. Ik smeek het u.



Marjolein de Goffau, ’s-Gravenpolder.

Avondklok 2. | Dit is partijbelang en niet in het belang van het land

Dat de PVV, FvD en Denk zich regelmatig schuldig maken aan populisme is algemeen bekend. In plaats van mee te werken aan duidelijkheid en eenduidigheid, stelt Rob Jetten nu ook de avondklok ter discussie. Maar wel op zo’n manier dat hij uiteindelijk toch nog kan instemmen. In plaats van landsbelang, wordt het belang van de eigen partij in de aanloop naar de verkiezingen blijkbaar op een hoger plan gezet. Denken partijen nu echt dat uit heup schieten op Hugo de Jonge en Mark Rutte hen zetels oplevert? Wat een minachting voor de kiezers.



Peter Kosterman, Amersfoort.

Column Angela | Ik maakte dezelfde fout

‘Margriet’(Column 14-1). De fout die Angela de Jong dinsdagavond maakte om te blijven kijken naar M, maakte ik woensdag. Renske Leijten, Sven Kockelman en tweeandere journalisten aan tafel. Het ging natuurlijk over de onverkwikkelijke toeslagenaffaire en daarmee verbonden het mogelijke aftreden van het kabinet. Renske Leijten bracht vol verve nogmaals haar grieven naar voren. Logisch. De suggestieve, omslachtige vragen van Margriet leidden al bijna naar het ontslag van de regering. Mark Rutte werd volledig gefileerd, alsof er in die vier jaar nooit iets anders goed is gegaan. En Renske Leijten ging steeds meer glimmen (verkiezingen?). De journalisten van de Volkskrant en NRC Handelsblad legden in bedekte termen de handel en wandel van de premier nog eens bloot. Conclusie: Het land kan in deze pandemie beter door ‘andere mensen met meer kwaliteiten’ worden geregeerd. Hoe dan verder in deze crisis? Dat kwam niet aan de orde.



Truus Groothuis, Culemborg.

Lansingerland | Zet daar een vrolijke foto

‘Aaaaaa’ (AD 14-1). Wat jammer dat er donderdagochtend een levensgrote foto op de voorpagina staat van een in paniek verkerende man bij wie een coronatest wordt gedaan. Wat een stemmingmakerij. De test stelt echt niks voor. Tegen de tijd dat je denkt: zo, dat is vervelend, is het al klaar. Lachende schoolkinderen die trots zijn omdat ze de test hebben gedaan zou meer op z’n plaats zijn. Alsjeblieft, een beetje meer positief.



Lianne Moerings, Boskoop.

Doutzen Kroes | Zij moet haar meningen maar eens onderbouwen

‘Doutzen Kroes fel tegen coronatest bij kinderen: Diep triest dit’ (AD.nl 14-1). Wij verwachten van wetenschappers dat zij met goed onderbouwde resultaten komen op basis waarvan het coronabeleid geschreven kan worden. Dit wordt steeds lastiger uit te leggen aan het publiek, omdat sociale media ruimte bieden aan een grote groep onruststokers die niet langs dezelfde meetlat als de wetenschap wordt gelegd. Doutzen Kroes is een schrijnend voorbeeld. Onder de noemer ‘vrijheid van meningsuiting’ blijft ze onwaarheden verspreiden. Iets is waar of niet waar. Vrijheid van meningsuiting heeft daar helemaal niets mee te maken. Wat mij betreft wordt het tijd dat mevrouw Kroes eens gaat onderbouwen waar ze al haar ‘meningen’ op baseert. Zo niet dan zou het haar sieren zich wat terughoudender op te stellen en de vakmensen het werk te laten doen.



A. Drenth, Dordrecht.

