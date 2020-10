Reactie op drukke winkelstraat: ‘Ik begrijp al die mensen in ieder geval niet!’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 27 oktober in de krant verschenen over onder meer de naleving van de coronaregels en de wedstrijd VVV-Ajax.

Keeper ‘levend weetje’ | Moest Ajax echt doorgaan met nóg meer scoren?

‘Delano de Crooij is voor altijd een levend weetje’ (AD 26-10). Ik heb als Ajaxsupporter met gemengde gevoelens zitten kijken naar VVV-Ajax. Door de monsterscore van 0-13 was mijn voornaamste emotie ongemak. Natuurlijk ben ik blij dat ‘mijn Ajax’ de volle drie punten meeneemt. Toch dacht ik in de loop van de wedstrijd: ‘Zo is het toch wel mooi geweest?’ De zege was een zekerheid, maar de Ajacieden waren niet te houden. Je kunt bewondering hebben voor zo’n mentaliteit. Of had men met de hand over het hart moeten strijken om de spelers van VVV een levenslange vernedering te besparen? Delano, je hebt je club in veel gevallen behoed voor een nóg grotere blamage, oprechte sterkte gewenst.



Luuk van Oostveen, Mijdrecht.

Corona-app | Met een ouder toestel kun je die niet eens installeren

Iedereen moet van minister Hugo de Jong de corona-app op zijn telefoon zetten. Dan moet je wel in het bezit zijn van een telefoon met een ios hoger dan 13.5. Een toestel van Apple dat ruim vier jaar oud is, gaat maar tot ios 12.5 en kan ook niet verder updaten. Dus geen corona-app. Ik denk dat er veel mensen zijn met dit probleem.



Frans Schreuder, Delft.

Illegaal dancefeest | Ik zeg: allemaal op de bon

‘Verbijstering over dancefeest’ (AD 26-10). Ik heb dit met verbijstering gelezen. Volgens mij had de politie iets beter kunnen optreden. Wat is er moeilijk aan driehonderd feestgangers insluiten en één voor één hun naam en adres opschrijven? Geef ze allemaal een bezem en laat ze de rommel opruimen. Daarna doe je een sneltest op covid-19. Wie positief is, wordt gearresteerd en in quarantaine gezet, wie negatief is kan naar huis. Simpel en efficiënt. Nu draait de gemeente op voor de kosten.



George Czechowski, Colombières sur Orb.

Illegaal dancefeest 2. | Geef gewoon lik op stuk

De overheid dreigt met draconische maatregelen, maar driehonderd feestgangers houden zich niet aan de regels en komen ermee weg. Waarom geen driehonderd boetes of beter nog, driehonderd taakstraffen? Waarom wordt er niet gewoon gehandhaafd, inclusief de afgesproken straffen? Als zonder boete weggestuurd worden het ergste is wat je kan overkomen, wat houdt feeestgangers dan tegen om een volgend feest weer bij te wonen? Bij verkeerscontroles is er wel een 100 procent lik-op-stukbeleid. Blijkbaar heeft dat meer prioriteit...



Willem van der Voort, Westland.

Corona stoppen | Als iedereen nu eens een tijdje z’n mond dichthoudt

‘Zo vragen we erom!’ (AD 26-10). Het beste medicijn tegen corona is twee tot drie weken je mond houden. Het virus heeft gastcellen nodig van een mens, het virus dringt zich door de gezonde cellen en vermeerdert zich razendsnel. Dan komen we elkaar tegen op straat en in huis: ‘Het is toch wat met corona’. En maar praten en maar spetteren. Want we praten wat af. Dus: ruim een jaar met de ellende zitten of twee tot drie weken je mond houden, aan jou de keuze.



Wim Brederode, ‘s-Gravenzande.

Wintertijd | Als ik Winni’s advies volg, word ik érg vroeg wakker!

‘Doe geen wilde dingen als wintertijd is ingegaan’ (AD 24-10). Als ik het advies van slaapexpert Winni Hofman opvolg en vier dagen voor het terugzetten van de klok steeds een kwartier vroeger ga slapen, dan zou ik aan het begin van de wintertijd twee uur te vroeg wakker worden. Dit advies hoort juist bij het ingaan van de zomertijd, in het voorjaar.



Corrie Hubert-Bakker, Zoetermeer.

Lichtpuntjes van Mossou | Ook ik wil positief blijven

‘Lachen in het donker’ (AD 24-10). Met veel plezier las ik dit artikel van Sjoerd Mossou. Bij kolom zeven lag ik dubbel. Zó herkenbaar. Juist afgelopen week had ik voor mezelf besloten minder de media te volgen omdat ik erg verdrietig en bang word van hoe boos ‘we’ zijn. Het is ieder voor zich, lijkt wel. Ik ga me daarom, als inderdaad een kleuter, afbakenen en mijn wereld kleiner maken. Misschien steek ik hiermee mijn kop in het zand, maar ik wil positief blijven en genieten van alles wat wél kan en mag. De kunst van het leven! Het komt weer goed.



Angela van Leusden Mulder, Leerdam.

Korte lontjes | Je zult maar agent zijn

In wat voor tijd leven wij. Een hoop mensen gaan helaas te makkelijk om met corona. En de mensen hebben veel te gauw een kort lontje. Je zal maar agent, brandweerman of ziekenwagenpersoneel zijn. En dan komt oudejaarsavond er nog aan. De mentaliteit moet hard veranderen in Nederland. Mensen denk eens aan een ander in plaats van ikke, ikke, ikke.



Ab Overvoorde, Capelle a/d IJssel.

Brief van de dag | Bestaat corona soms niet voor het winkelende publiek in Leiden?

‘Zo vrágen we erom!’ (AD 26-10). Vol verbazing zie ik op de voorpagina van de krant een foto van een drukke winkelstraat in Leiden. Snappen we het niet, of willen we gewoon niet luisteren? Ik begrijp al die mensen in ieder geval niet! Bestaat corona voor deze mensen niet? Al een half jaar hou ik me met mijn gezin aan de regels die we steeds opgelegd krijgen, hoe moeilijk en vervelend ik het ook vind.Mijn ouders heb ik al lange tijd niet gezien, of op grote afstand. Boodschappen doe ik met een mondkapje op en alleen. Wandelen in het weekend doe ik ook niet, omdat dan iedereen op stap is en de natuurgebieden te vol zijn. Vakanties gaan niet door, geen verjaardagen. Al deze dingen zou ook ik graag anders willen, maar het móet nu even zo. En als ik het niet voor mijzelf doe, dan voor mijn kinderen, twee volwassenen die alle leuke dingen zien wegvallen.

Teleurstellend

Want hoe teleurstellend is het als je na drie jaar hard studeren, een mail van de universiteit krijgt dat er niemand bij de uitreiking van je bachelordiploma mag zijn? Als we nu niet gaan luisteren, gaan we dan zometeen in een volledige lockdown? Worden al die mensen die zo goed hun best doen om zich aan de regels te houden, gestraft met nog strengere regels? Willen we met elkaar weer leuke dingen doen zoals verjaardagen vieren, winkelen, op visite of lekker een avondje uit? Hou je dan eens een keer aan de regels! Zoals we overal horen en lezen: ‘Alleen samen krijgen we corona onder controle.’ Als we het gaan begrijpen, komt er een foto van een lege winkelstraat in de krant.



Leny La Brijn, Pijnacker.

