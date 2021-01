Reactie op Dumoulin: ‘Stoer en knap als je voor je gezin kiest en niet voor geld en populariteit’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die woensdag 27 januari in de krant verschenen over onder meer het voorkomen van pandemieën en Dumoulin, die voor onbepaalde tijd stopt met wielrennen.

Brief van de dag | Hoe gaan we voorkomen dat we straks met Covid-21 thuiszitten?

Donderdag 21 januari was er in de talkshow van Eva Jinek eindelijk enige aandacht voor een onderwerp dat daar al een jaar op wacht: hoe gaan we toekomstige pandemieën voorkomen? Hoogleraar virologie Marion Koopmans berichtte vanuit Wuhan over de dierenmarkten waar we de oorsprong van het huidige coronavirus moeten zoeken.

Daarbij stelde ze relevante vragen, maar gaat ze er vanuit dat een volgende pandemie onvermijdelijk is. Onze contacten met wilde dieren zullen toenemen door de manier waarop de wereld zich ontwikkelt, zo stelt zij. Terwijl precies op dat punt het verschil te maken is. Het verschil tussen beter achter toekomstige feiten aanlopen en beter de risico’s op een volgende pandemie inperken.

Voor het eerst wordt zelfs een heus Pandemic Disaster Preparedness Center opgezet, voor het tweede is nog niets voorzien.

Terwijl onderstaande organisaties graag de hand reiken en expertise delen om politici en beleidsmakers te helpen écht preventief te handelen; beter voorkomen dan genezen. Middels een pakket met vijftien maatregelen geven we sinds afgelopen week een aanzet om het risico van een volgende pandemie daadwerkelijk te verkleinen. Daar kwamen we niet mee aan tafel bij Jinek, want uit de vraagstelling bleek dat preventie geen rol van betekenis speelt.

Hoe gaan we het risico verkleinen dat we volgend jaar met Covid-21 thuiszitten? Wij reiken de hand, zowel aan de media als aan de politiek. Wie is al bereid om aan de toekomst van mens en dier te denken?



De Dierencoalitie, World Animal Protection NL, IFAW Nederland, Stichting AAP, Stichting SPOTS.

Kleine beurs | Geef niet-verkoopbare kleding aan voedselbank

Waarom wordt, nu er een vergoeding komt voor de niet-verkoopbare voorraden van onder meer winterkleding, deze niet gratis ter beschikking gesteld aan de gezinnen met een kleine beurs? Dat is misschien mogelijk via de voedselbank. Of geef bij aankoop van iets uit de voorjaarscollectie een winteritem gratis.



Ron van Drunen, Rotterdam.

Rob Derks | Pas op voor een overdosis

‘Joshua wil zich opzichtig verdacht maken. Maar nee, hij is niet de mol’ (AD 25-1). Dennis Jansen geeft in zijn column van 25 januari over Wie is de Mol? te kennen graag in een volgende editie van dit programma Rob Derks (Snollebollekes) te willen zien. Ik vind Derks een geweldige vent, heb enorm van hem genoten. Maar laten we proberen dat we geen overdosis van deze man te zien krijgen. Zo blijft hij leuk!



Emmy Bitter, De Bilt.

Sigrid Kaag | Tip van de juf: versterk zelfvertrouwen kinderen

Sigrid Kaag vindt het nodig om bij WNL (25-1) om de zogenaamde leerachterstand te benadrukken: ,,Wij zijn er om jullie door de crisis heen te trekken.’' Tip van de juf: een kind ergens doorheen trekken doe je door het zelfvertrouwen te versterken, succeservaringen te creëren en kinderen het idee te geven dat ze ertoe doen. Niet door ze weg te zetten als een verloren generatie die achterstanden oploopt. Wel door te benadrukken hoe geweldig het is dat onze kinderen zich zo snel aanpassen, kunnen omgaan met teleurstelling, in no time zijn omgeschakeld naar digitaal les krijgen en elkaar én de juf regelmatig helpen in deze digitale wereld. Om nog maar te zwijgen over hoe ze omgaan met een veranderende wereld en het kleiner worden van hun fysieke wereld. Daar kunnen volwassenen nog wat van leren.



Danielle Melet, Hendrik Ido Ambacht.

Wielrennen | Dumoulin is juist moedig door voor gezin te kiezen

Ik wil graag reageren op de brief van Jan Dammes uit Bleiswijk (AD, 26-1). Ikzelf vind het een moedig besluit van onze Tom om met wielrennen te stoppen. Ik denk zelf dat hij moest kiezen tussen een drukke wielercarrière of zijn gezin en familie. Stoer en knap als je voor je gezin kiest en niet voor geld en populariteit.



Peter Pannet, Ridderkerk

Perspectiefloosheid | Politici zijn er om naar oplossingen te zoeken

Natuurlijk zijn al die rellen en plunderingen weerzinwekkend. Maar wat mij het meest verbaast, is het gescheld van politici: schuim der aarde (Jorritsma, VVD), tuig (Wilders, PVV), schaamteloze bandieten (Aboutaleb, PvdA). Zelfs van volksvertegenwoordigers waarvan je dat niet verwacht. Wat heeft dat allemaal voor zin? Politici zijn er om naar oplossingen te zoeken. En dan wel van het betere soort dan: moeders let op je kinderen! (Rutte, VVD). Hoeveel achtergrondkennis hebben ze eigenlijk? Jongerenwerkers klagen dat de politiek niet geïnteresseerd is in de leefwereld van de rellende jeugd. Waarom is de jeugd zelf niet betrokken bij het invoeren van de voor hun zeer schadelijke maatregelen? Kan er niet een soort RIVM komen die het kwaadaardige virus van de perspectiefloosheid in kaart brengt?



Henri Stroet, Landsmeer.

Aangeven | Oproep aan (groot)ouders en familie: spreek ze aan

Een oproep aan (groot)ouders, broers, zussen, familie, vrienden, buren, collega’s en werkgevers die deze jongeren vooraf gaan aanspreken en waar nodig achteraf bij justitie (anoniem) aangeven. Daar is moed voor nodig. Maar met de politie-inzet alleen zal dit niet stoppen.



Frank van der Tas, ‘s-Hertogenbosch

Ongeluk | Voor de nabestaanden geen enkele empathie

Op 31 oktober 1997 liepen wij na een leuke avond in de Amsterdam ArenA terug naar de auto en hoorden van meerdere kanten sirenes van politie en ambulance. ,,Dat klinkt niet best,’' zeiden we tegen elkaar. Later hoorden we dat de vrouw van een dealermedewerker, lopend op de ring van de ArenA door Marco Bakker was aangereden en dat ze was overleden. Dat ongeval staat in mijn geheugen gegrift, en ook dat destijds Marco Bakker met de advocaat van de nabestaanden had afgesproken om zich in de media niet meer uit te laten over deze dramatische gebeurtenis. Wie schetst mijn verbazing als in het AD Magazine van afgelopen weekend een behoorlijk deel van het artikel met Marco Bakker over het ongeval gaat, inclusief de afspraak over het er niet meer in de media over hebben. En het gaat alleen maar over hem, nergens lees ik iets van empathie voor de nabestaanden. Voor die nabestaanden geldt nog meer: ‘Het gaat nooit meer weg. Wat er ook gebeurt, het is altijd aanwezig. Tot hun dood.’ Wat een diep triest deel van dit artikel.



Frans van Zaalen, Scherpenzeel.